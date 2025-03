Die HSG duelliert sich gegen einen direkten Konkurrenten. – Foto: Sascha Hohnen

Verfolgerduell steigt in Holzheim Die Landesliga-Kicker der HSG mussten mit einer dicken Enttäuschung in die Karnevalspause gehen. Gegen Remscheid muss am Sonntag eine deutliche Steigerung her.

Landesliga, Gruppe 1: Es war klar, dass es die Holzheimer SG in der Landesliga irgendwann mal wieder erwischen würde. Als es dann nach sieben Siegen in Folge vor Karneval bei der SG Unterrath (1:4) so weit war, hätte die HSG dennoch liebend gerne darauf verzichtet, um in einer noch besseren Ausgangsposition in das Verfolgerduell zu gehen, das am Sonntag (15.30 Uhr) auf der Johann-Dahmen-Sportanlage gegen den FC Remscheid über die Bühne geht. Wollen die Holzheimer als aktueller Tabellenvierter noch im Rennen um die Vizemeisterschaft und damit um einen möglichen Aufstiegsplatz bleiben, sollte gegen den Tabellendritten ein Sieg.

Remscheid könnte sich absetzen „Natürlich hätten wir gerne unsere Serie gegen Unterrath fortgesetzt, zumal die Niederlage unnötig und ärgerlich war. Aber wir haben sie aufgearbeitet und waren uns schnell einig, dass das von uns in vielen Bereichen zu wenig war“, erklärt HSG-Coach Jesco Neumann und ergänzt: „Wichtig ist, dass wir am Sonntag eine Reaktion zeigen.“ Sollte das nicht adäquat gelingen, bestünde die Gefahr, dass die Remscheider bei derzeit sechs Punkten Vorsprung auf neun Zähler davonziehen. Und auch der aktuellen Tabellenzweiter Kosova, der wie Remscheid derzeit 45 Punkte sein Eigen nennt, könnte sich im Falle eines Sieges im Stadtderby gegen TuRU Düsseldorf deutlich absetzen.

So., 09.03.2025, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim FC Remscheid FC Remscheid 3 5 + Video Nach dem verkorksten Saisonstart hatte der einstige Aufstiegsanwärter Nummer eins das Thema Oberliga zwar zu den Akten gelegt, sich aber nach einem Trainerwechsel mit seriöser Arbeit an die Spitzengruppe herangekämpft. Offiziell ist zwar nicht mehr von möglichen Aufstiegsträumen gesprochen worden, doch wehren würde sich bei den ambitionierten Holzheimern wahrscheinlich niemand, wenn es doch noch klappen würde. Bei Jesco Neumann hört sich das so an: „Es sind noch einige Spiele zu spielen. Aber wenn wir gegen die Remscheider verlieren, wird es natürlich schwer, noch an sie heranzukommen. Wir wollen dranbleiben, dazu müssen wir aber unsere Hausaufgaben erledigen.“