Spielbericht
– Foto: Andreas Roith, Tom Fröhli

Verfolgerduell schnell entschieden

Auswärts ist derzeit beim SV 09 Arnstadt der Wurm drin, denn auf dem Kunstrasenplatz in Struth mussten die Nullneuner ihre dritte Niederlage am Stück in fremden Gefilden hinnehmen.

„Das war so nicht so zu erwarten, wir hatten eine gute Trainingswoche und waren guter Dinge, doch auf die Aggressivität und das Tempospiel des Gegners hatten wir keine Antwort, wir konnten nicht dagegenhalten und haben unsere normale Leistung nicht auf den Platz bekommen, Eichsfeld war fußballerisch mit das Beste was die Liga zu bieten hat“ so Arnstadts' Trainer Martin Hauswald.

BERICHT von U. Vester / SV 09 Arnstadt

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
4
1
Abpfiff
Die Bezeichnung Spitzenspiel wurde seiner Bedeutung nicht gerecht, zu eindeutig bestimmten die Hausherren die Begegnung. Förmlich überrollten die Eichsfelder konsternierte Arnstädter, die keine Mittel fanden sich dem Druck des Kontrahenten zu entziehen, so dass das Resultat auch in der Höhe in Ordnung ging. Am Ende bewahrte Torwart Julian Knoll, seine Farben noch vor weiterem Unheil. Mit hohem Tempo vor allem über die Außen und präzisen Flanken rissen die Einheimischen immer wieder Lücken in den wackligen Abwehrverbund der Gäste. So schoß Wallbraun aus der Drehung über das Tor (2.), ebenso zischte Pichinots Kopfball in Folge einer Ecke über den Kasten (3.). Folgerichtig zogen die Hausherren in Front, als Julian Knoll Sachs Distanzschuß parierte, den Abpraller Wallbraun über die Linie drückte (7.). Eichsfeld nun wie im Rausch, legte durch Rink nach, der eine Flanke Seises einköpfte (20.). Nach einer halben Stunde kamen die Gäste zum ersten Abschluß, doch Patrick Hädrich verfehlte in aussichtsreicher Position das Tor (30.). Danach traf Wallbraun für die Heimelf das Außennetz (32.). Anschließend klärte Julian Knoll nach Sauerbiers Kopfball (36.). Den Pausenstand markierte dann erneut Wallbraun der Rinks Vorarbeit überlegt vollendete (45.).

Gleich nach Wiederbeginn verwertete Sachs Sauerbiers Zuspiel zur Entscheidung (48.). Im weiteren Verlauf vergaben die nach wie vor überlegenen Eichsfelder noch einige verheißungsvolle Torgelegenheiten. Erst in der Schlußphase kamen die Gäste etwas auf und nutzten durch Ben-Luca Kunz, dessen Distanzschuß ins rechte Eck einschlug (89.), eine ihrer raren Tormöglichkeiten zum Ehrentreffer.

