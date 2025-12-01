Verfolgerduell schnell entschieden

Die Bezeichnung Spitzenspiel wurde seiner Bedeutung nicht gerecht, zu eindeutig bestimmten die Hausherren die Begegnung. Förmlich überrollten die Eichsfelder konsternierte Arnstädter, die keine Mittel fanden sich dem Druck des Kontrahenten zu entziehen, so dass das Resultat auch in der Höhe in Ordnung ging. Am Ende bewahrte Torwart Julian Knoll, seine Farben noch vor weiterem Unheil. Mit hohem Tempo vor allem über die Außen und präzisen Flanken rissen die Einheimischen immer wieder Lücken in den wackligen Abwehrverbund der Gäste. So schoß Wallbraun aus der Drehung über das Tor (2.), ebenso zischte Pichinots Kopfball in Folge einer Ecke über den Kasten (3.). Folgerichtig zogen die Hausherren in Front, als Julian Knoll Sachs Distanzschuß parierte, den Abpraller Wallbraun über die Linie drückte (7.). Eichsfeld nun wie im Rausch, legte durch Rink nach, der eine Flanke Seises einköpfte (20.). Nach einer halben Stunde kamen die Gäste zum ersten Abschluß, doch Patrick Hädrich verfehlte in aussichtsreicher Position das Tor (30.). Danach traf Wallbraun für die Heimelf das Außennetz (32.). Anschließend klärte Julian Knoll nach Sauerbiers Kopfball (36.). Den Pausenstand markierte dann erneut Wallbraun der Rinks Vorarbeit überlegt vollendete (45.).

Gleich nach Wiederbeginn verwertete Sachs Sauerbiers Zuspiel zur Entscheidung (48.). Im weiteren Verlauf vergaben die nach wie vor überlegenen Eichsfelder noch einige verheißungsvolle Torgelegenheiten. Erst in der Schlußphase kamen die Gäste etwas auf und nutzten durch Ben-Luca Kunz, dessen Distanzschuß ins rechte Eck einschlug (89.), eine ihrer raren Tormöglichkeiten zum Ehrentreffer.