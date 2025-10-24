 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Elion Haxhosaj hat sich beim SVS einen Stammplatz erkämpft und dürfte auch im Nachbarschaftsduell gegen Erlbach in der Startelf stehen.
Elion Haxhosaj hat sich beim SVS einen Stammplatz erkämpft und dürfte auch im Nachbarschaftsduell gegen Erlbach in der Startelf stehen. – Foto: Simon Eiler

Verfolgerduell Schalding vs. Erlbach - Hauzenberg reist ins Oberland

Samstag - 16. Spieltag: SVS will Lauf fortsetzen +++ Sturm mit Rückenwind nach dem Coup gegen die Löwen

Heimspiel für den SV Schalding-Heining gegen gute Bekannte, unbekanntes Neuland im Oberland für den FC Sturm Hauzenberg - so geht`s für die beiden niederbayerischen Vertreter am morgigen Samstag in der Bayernliga Süd weiter. Der SVS empfängt am heimischen Reuthinger Weg den SV Erlbach zum Verfolgerduell (Anpfiff 14 Uhr). Der Sturm reist nach dem 1:0-Coup vergangene Woche gegen die Junglöwen mit viel Selbstvertrauen in den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zum Mitaufsteiger TuS Geretsried (Anpfiff 14 Uhr).

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
14:00live

Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining):
"Die Ergebnisse in den vergangenen Wochen haben gepasst, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Mittlerweile hat sich bei uns ein stabiles Grundgerüst manifestiert. Das nehmen wir natürlich zufrieden zur Kenntnis. Jetzt kommt mit Erlbach ein Schwergewicht der Liga. In den vergangenen Jahre haben sie ein gefestigte Mannschaft aufgebaut, die defeniv unheimlich stabil steht. Man muss respektvoll anerkennen: Da ist was richtig Gutes entstanden in Erlbach. Wir werden dagegenhalten, vor hoffentlich großer Kulisse, was das Ganze für alle noch interessanter machen dürfte."

Personalien SV Schalding-Heining: Christian Brückl ist wieder mit dabei, nachdem er in Augsburg kurzfristig passen musste. Hinter dem Einsatz von Erkam Hoxha steht noch ein Fragezeichen. Fehlen werden weiterhin die langzeitverletzten Michael Dietl, Quirin Stiglbauer und Sebastian Sommer.

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach)
"Das wird ein schönes Spiel werden, zumal auch bei uns einige Niederbayern im Kader stehen. Schalding hat eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Sie haben sich jetzt gefunden, was die Ergebnisse der letzten Partien unterstreichen. Das wird ganz, ganz schwierig für uns. Aber auch wir sind auf einem guten Weg."

Personalien SV Erlbach: Eine Erkältungswelle machte in dieser Woche der Truppe aus dem Holzland zu schaffen. Definitiv ausfallen werden nur die langzeitverletzten Simon Hefter, Pascal Linhart und Sebastian Hager.

Kollektiver Jubel: Dominik Schwarz (vorne) und die Hauzenberger wollen den Schwung aus dem Löwen-Spiel mit nach Geretsried nehmen.
Kollektiver Jubel: Dominik Schwarz (vorne) und die Hauzenberger wollen den Schwung aus dem Löwen-Spiel mit nach Geretsried nehmen. – Foto: Robert Geisler

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
14:00

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg)
"Der Sieg gegen die Löwen war natürlich ein Highlight für den ganzen Verein. Daraus können wir durchaus Kraft schöpfen. Gegen Geretsried haben wir tatsächlich noch nie gespielt, freilich haben wir uns aber Infos eingeholt und über den Gegner schlau gemacht. Eine technisch versierte Truppe, die einen gepflegten Fußball spielt. Vorne drin mit Srdan Ivkovic einen erfahrenen Stürmer, der in der vergangenen Saison in der Landesliga 30 Buden gemacht hat, da müssen wir höllisch aufpassen. Nach dem Heimsieg vergangene Woche wollen wir aber endlich auch mal auswärts erfolgreich sein."

Personalien FC Sturm Hauzenberg: Hinter den Einsätzen der angeschlagenen Johannes Stingl und Philipp Michl steht noch ein Fragezeichen. Beide werden im Kader dabei sein, ob das Duo letztlich auch spielen wird können, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ansonsten fehlen nur wie zuletzt auch die Langzeitverletzten.

