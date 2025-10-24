Verfolgerduell Schalding vs. Erlbach - Hauzenberg reist ins Oberland

Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining):"Die Ergebnisse in den vergangenen Wochen haben gepasst, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Mittlerweile hat sich bei uns ein stabiles Grundgerüst manifestiert. Das nehmen wir natürlich zufrieden zur Kenntnis. Jetzt kommt mit Erlbach ein Schwergewicht der Liga. In den vergangenen Jahre haben sie ein gefestigte Mannschaft aufgebaut, die defeniv unheimlich stabil steht. Man muss respektvoll anerkennen: Da ist was richtig Gutes entstanden in Erlbach. Wir werden dagegenhalten, vor hoffentlich großer Kulisse, was das Ganze für alle noch interessanter machen dürfte."Personalien SV Schalding-Heining: Christian Brückl ist wieder mit dabei, nachdem er in Augsburg kurzfristig passen musste. Hinter dem Einsatz von Erkam Hoxha steht noch ein Fragezeichen. Fehlen werden weiterhin die langzeitverletzten Michael Dietl, Quirin Stiglbauer und Sebastian Sommer.

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach)

"Das wird ein schönes Spiel werden, zumal auch bei uns einige Niederbayern im Kader stehen. Schalding hat eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Sie haben sich jetzt gefunden, was die Ergebnisse der letzten Partien unterstreichen. Das wird ganz, ganz schwierig für uns. Aber auch wir sind auf einem guten Weg."

Personalien SV Erlbach: Eine Erkältungswelle machte in dieser Woche der Truppe aus dem Holzland zu schaffen. Definitiv ausfallen werden nur die langzeitverletzten Simon Hefter, Pascal Linhart und Sebastian Hager.



