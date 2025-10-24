Verfolgerduell Schalding vs. Erlbach - Hauzenberg reist ins Oberland

Heimspiel für den SV Schalding-Heining gegen gute Bekannte, unbekanntes Neuland im Oberland für den FC Sturm Hauzenberg - so geht`s für die beiden niederbayerischen Vertreter am morgigen Samstag in der Bayernliga Süd weiter. Der SVS empfängt am heimischen Reuthinger Weg den SV Erlbach zum Verfolgerduell (Anpfiff 14 Uhr). Der Sturm reist nach dem 1:0-Coup vergangene Woche gegen die Junglöwen mit viel Selbstvertrauen in den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zum Mitaufsteiger TuS Geretsried (Anpfiff 14 Uhr).
Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach)
"Das wird ein schönes Spiel werden, zumal auch bei uns einige Niederbayern im Kader stehen. Schalding hat eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Sie haben sich jetzt gefunden, was die Ergebnisse der letzten Partien unterstreichen. Das wird ganz, ganz schwierig für uns. Aber auch wir sind auf einem guten Weg."
Personalien SV Erlbach: Eine Erkältungswelle machte in dieser Woche der Truppe aus dem Holzland zu schaffen. Definitiv ausfallen werden nur die langzeitverletzten Simon Hefter, Pascal Linhart und Sebastian Hager.
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Hinter den Einsätzen der angeschlagenen Johannes Stingl und Philipp Michl steht noch ein Fragezeichen. Beide werden im Kader dabei sein, ob das Duo letztlich auch spielen wird können, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ansonsten fehlen nur wie zuletzt auch die Langzeitverletzten.