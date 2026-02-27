 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Verfolgerduell RWO-BVB, Velbert kann Abstiegszone verlassen

Regionalliga West: Fortuna Köln könnte mit einem Sieg gegen den Bonner SC mindestens einen Verfolger weiter distanzieren. Mit RW Oberhausen und Borussia Dortmund II treffen nämlich die derzeit ärgsten Mitstreiter um den Aufstieg direkt aufeinander.

von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
RWO droht Tabellenführer Fortuna Köln aus den Augen zu verlieren.
RWO droht Tabellenführer Fortuna Köln aus den Augen zu verlieren. – Foto: Imago Images

Tabellarisch ist der FC Schalke 04 II am nächsten an Tabellenführer Fortuna Köln. Die Knappen-Reserve könnte dem Vernehmen nach aber auch im Falle der Meisterschaft auf den Aufstieg verzichten. So ist die Rolle der Gelsenkirchener in der Spitzengruppe der Regionalliga West auch mit einem Zusatzsternchen versehen. Bei den nächsten Verfolgern sieht das komplett anders aus. Der Rückstand von RW Oberhausen und Borussia Dortmund II auf die Tabellenspitze ist inzwischen aber auch immens. Nun treffen die beiden Seiten direkt aufeinander, so kann Köln an der Tabellenspitze sich im Erfolgsfalle gegen den Bonner SC weiter absetzen. Der FC Gütersloh holte sich mit der 0:1-Pleite gegen die SSVg Velbert einen argen Rückschlag im Meisterschaftsrennen ein. Gegen den SV Rödinghausen wird der FCG auf Wiedergutmachung aus sein. Gleiches gilt besonders für den 1. FC Bocholt, der weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr wartet und sich gegen die Sportfreunde Siegen am Sonntag einen Befreiungsschlag erhofft. Deutlich positiver dürfte die Gemütslage bei den Velbertern aussehen. Der Aufsteiger konnte seine komplette Punkteausbeute der Hinrunde nun schon nach fünf Spielen im neuen Jahr überbieten und könnte nun sogar ans rettende Ufer springen, dafür bräuchte es das nächste Erfolgserlebnis, diesmal gegen die Fortuna Düsseldorf II.

____

Liveticker: SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30live

____

Liveticker: 1. FC Köln II - VfL Bochum II

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
19:30live

____

Liveticker: FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00

____

Liveticker: SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

____

Liveticker: SC Paderborn II - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00

____

Liveticker: SV Rödinghausen - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

____

Liveticker: Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00

____

Liveticker: Fortuna Köln - Bonner SC

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

____

Liveticker: Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

____

So geht es weiter

25. Spieltag
06.03.26 RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
06.03.26 FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
07.03.26 Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
07.03.26 Bonner SC - SSVg Velbert
07.03.26 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
07.03.26 VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
07.03.26 Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
07.03.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
08.03.26 VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

____

