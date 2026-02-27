Verfolgerduell RWO-BVB, Velbert kann Abstiegszone verlassen

RWO droht Tabellenführer Fortuna Köln aus den Augen zu verlieren. – Foto: Imago Images

Tabellarisch ist der FC Schalke 04 II am nächsten an Tabellenführer Fortuna Köln. Die Knappen-Reserve könnte dem Vernehmen nach aber auch im Falle der Meisterschaft auf den Aufstieg verzichten. So ist die Rolle der Gelsenkirchener in der Spitzengruppe der Regionalliga West auch mit einem Zusatzsternchen versehen. Bei den nächsten Verfolgern sieht das komplett anders aus. Der Rückstand von RW Oberhausen und Borussia Dortmund II auf die Tabellenspitze ist inzwischen aber auch immens. Nun treffen die beiden Seiten direkt aufeinander, so kann Köln an der Tabellenspitze sich im Erfolgsfalle gegen den Bonner SC weiter absetzen. Der FC Gütersloh holte sich mit der 0:1-Pleite gegen die SSVg Velbert einen argen Rückschlag im Meisterschaftsrennen ein. Gegen den SV Rödinghausen wird der FCG auf Wiedergutmachung aus sein. Gleiches gilt besonders für den 1. FC Bocholt, der weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr wartet und sich gegen die Sportfreunde Siegen am Sonntag einen Befreiungsschlag erhofft. Deutlich positiver dürfte die Gemütslage bei den Velbertern aussehen. Der Aufsteiger konnte seine komplette Punkteausbeute der Hinrunde nun schon nach fünf Spielen im neuen Jahr überbieten und könnte nun sogar ans rettende Ufer springen, dafür bräuchte es das nächste Erfolgserlebnis, diesmal gegen die Fortuna Düsseldorf II.