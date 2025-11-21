 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Für Ahmet Arslan und RWE geht es ins Topspiel.
Für Ahmet Arslan und RWE geht es ins Topspiel. – Foto: Sven Leifer

Verfolgerduell RWE-Cottbus am Sonntag, MSV eröffnet den Spieltag

3. Liga: Der MSV Duisburg legt am Freitag gegen die TSG Hoffenheim vor. Der VfL Osnabrück lauert auf einen Patzer. Gleiches gilt für Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen die am Sonntagabend direkt aufeinander treffen.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Zwischen Sekt und Selters ist bei den Aufsteigern in dieser Saison alles gegeben. Während der MSV Duisburg sich als Tabellenführer berechtigte Hoffnung auf die Rückkehr in die Zweitklassigkeit machen darf und auch die TSG Hoffenheim II zu überzeugen weiß, stehen der 1. FC Schweinfurt und TSV Havelse recht abgeschlagen am Tabellenende. Mit Duisburg und Hoffenheim stehen sich am Freitagabend die zwei erfolgreicheren Neulingen gegenüber. Die Zebras könnten für den Moment den Vorsprung auf das weitere Feld vergrößern. Am Samstag könnte sich schließlich der SC Verl in der Spitzengruppe festsetzen, der VfL Osnabrück ist am Samstagnachmittag gegen den FC Ingolstadt gefordert. Zum späten Sonntagabend folgt dann das nominelle Topspiel des Wochenendes. Rot-Weiss Essen empfängt Energie Cottbus. Mit etwas Schützenhilfe könnte es dabei sogar um den Sprung an die Tabellenspitze gehen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

_____

Liveticker: TSG Hoffenheim II - MSV Duisburg

Heute, 19:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

_____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00

_____

Liveticker: Viktoria Köln - SC Verl

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00

_____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00

_____

Liveticker: TSV Havelse - SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

_____

Liveticker: Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00

_____

Liveticker: VfL Osnabrück - FC Ingolstadt

Morgen, 16:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
16:30live

_____

Liveticker: TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

So., 23.11.2025, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
13:30live

_____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue- VfB Stuttgart II

So., 23.11.2025, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
16:30live

_____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus

So., 23.11.2025, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:30live

_____

So geht es weiter


16. Spieltag
28.11.25 SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue
29.11.25 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
29.11.25 FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II
29.11.25 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München
29.11.25 FC Energie Cottbus - Viktoria Köln
29.11.25 MSV Duisburg - Alemannia Aachen
29.11.25 1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim
30.11.25 SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock
30.11.25 SC Verl - VfL Osnabrück
30.11.25 VfB Stuttgart II - TSV Havelse

_____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 021.11.2025, 09:00 Uhr
Markus BeckerAutor