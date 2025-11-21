Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Für Ahmet Arslan und RWE geht es ins Topspiel. – Foto: Sven Leifer
Verfolgerduell RWE-Cottbus am Sonntag, MSV eröffnet den Spieltag
3. Liga: Der MSV Duisburg legt am Freitag gegen die TSG Hoffenheim vor. Der VfL Osnabrück lauert auf einen Patzer. Gleiches gilt für Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen die am Sonntagabend direkt aufeinander treffen.
Zwischen Sekt und Selters ist bei den Aufsteigern in dieser Saison alles gegeben. Während der MSV Duisburg sich als Tabellenführer berechtigte Hoffnung auf die Rückkehr in die Zweitklassigkeit machen darf und auch die TSG Hoffenheim II zu überzeugen weiß, stehen der 1. FC Schweinfurt und TSV Havelse recht abgeschlagen am Tabellenende. Mit Duisburg und Hoffenheim stehen sich am Freitagabend die zwei erfolgreicheren Neulingen gegenüber. Die Zebras könnten für den Moment den Vorsprung auf das weitere Feld vergrößern. Am Samstag könnte sich schließlich der SC Verl in der Spitzengruppe festsetzen, der VfL Osnabrück ist am Samstagnachmittag gegen den FC Ingolstadt gefordert. Zum späten Sonntagabend folgt dann das nominelle Topspiel des Wochenendes. Rot-Weiss Essen empfängt Energie Cottbus. Mit etwas Schützenhilfe könnte es dabei sogar um den Sprung an die Tabellenspitze gehen.
