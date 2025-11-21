Verfolgerduell RWE-Cottbus am Sonntag, MSV eröffnet den Spieltag

Zwischen Sekt und Selters ist bei den Aufsteigern in dieser Saison alles gegeben. Während der MSV Duisburg sich als Tabellenführer berechtigte Hoffnung auf die Rückkehr in die Zweitklassigkeit machen darf und auch die TSG Hoffenheim II zu überzeugen weiß, stehen der 1. FC Schweinfurt und TSV Havelse recht abgeschlagen am Tabellenende. Mit Duisburg und Hoffenheim stehen sich am Freitagabend die zwei erfolgreicheren Neulingen gegenüber. Die Zebras könnten für den Moment den Vorsprung auf das weitere Feld vergrößern. Am Samstag könnte sich schließlich der SC Verl in der Spitzengruppe festsetzen, der VfL Osnabrück ist am Samstagnachmittag gegen den FC Ingolstadt gefordert. Zum späten Sonntagabend folgt dann das nominelle Topspiel des Wochenendes. Rot-Weiss Essen empfängt Energie Cottbus. Mit etwas Schützenhilfe könnte es dabei sogar um den Sprung an die Tabellenspitze gehen.