Verfolgerduell mit Perspektive nach oben SV Wilhelmshaven empfängt den SC Spelle-Venhaus – beide Teams in Schlagdistanz zur Spitzengruppe von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der formstarke SV Wilhelmshaven auf den SC Spelle-Venhaus. Die Tabellensituation verspricht ein enges Duell zweier Mannschaften, die den Anschluss nach oben halten wollen.

Der SV Wilhelmshaven steht vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Am Sonntag empfängt der Tabellenvierte den SC Spelle-Venhaus, der als Sechster nur zwei Punkte hinter den Gastgebern liegt. Beide Teams bewegen sich in unmittelbarer Nähe zur erweiterten Spitzengruppe und können mit einem Sieg ihre Position weiter festigen. Mit 44 Punkten aus 26 Spielen hat sich Wilhelmshaven auf Rang vier vorgeschoben und liegt damit vor etablierten Teams wie dem VfV Borussia 06 Hildesheim oder dem SC Spelle-Venhaus. Der Rückstand auf Platz drei beträgt fünf Punkte, der Abstand nach unten ist jedoch ebenso gering.

Spelle-Venhaus reist mit 42 Punkten aus 27 Spielen an und hat die Chance, mit einem Auswärtssieg an Wilhelmshaven vorbeizuziehen. Die Partie ist somit auch ein direktes Duell um die Platzierung im oberen Tabellendrittel. Wilhelmshaven mit stabiler Form Der SVW geht mit Selbstvertrauen in die Begegnung. Aus den vergangenen beiden Spielen holte die Mannschaft sechs Punkte und präsentierte sich dabei sowohl defensiv stabil als auch offensiv effizient. Auf den 2:0-Erfolg gegen Lupo Martini Wolfsburg folgte ein 3:1-Auswärtssieg beim TuS Bersenbrück.