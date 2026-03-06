Verfolgerduell mit Brisanz

Trifft auf seinen Ex-Verein FSC Rheda: Vito Lombardi, Trainer des SC Peckeloh. – Foto: Philipp Bülter

Rheda-Wiedenbrück. Noch mindestens fünf Teams dürfen sich in der Fußball-Westfalenliga 1 Hoffnungen auf den Meisterschaftstitel und damit den Aufstieg in die Oberliga machen. Dazu gehören der FSC Rheda und der SC Peckeloh, die sich an diesem Sonntag im Versmolder Edeka-Farthmann-Sportpark gegenüberstehen.

„Von der Tabelle her ist das ein Verfolgerduell, von den Saisonerwartungen jedoch nicht“, rückt Rhedas Coach Christopher Hankemeier vor dem Direktvergleich die Ambitionen der beiden Klubs in den Mittelpunkt. „Wir freuen uns, vorne mit dabei zu sein, während die Peckeloher mit ihrer Personalpolitik deutlich gemacht haben, dass sie aufsteigen wollen“, schiebt der FSC-Coach die Favoritenrolle dem Gastgeber zu.