– Foto: Stefan Emil Rauch

Verfolgerduell ist auch ein Schanzenderby SK Fichtenberg erwartet in der Kreisliga B2 den SC Fornsbach.

Der verlustpunktfreie Tabellenführer FV Sulzbach ist im Spiel der Fußball-Kreisliga B2 bei der SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg der Favorit. Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell und zugleich unser Spiel der Woche ist das Schanzenderby zwischen dem Zweiten aus Fornsbach, der beim Dritten in Fichtenberg zu Gast sein wird. Während Spitzenreiter FV Sulzbach am morgigen Sonntag schon ab 12.15 Uhr gefordert ist, beginnen die anderen Begegnungen um 14.30 Uhr. Mit einer weiteren Ausnahme: Aufgrund der Unbespielbarkeit des durch Vandalismus beschädigten Platzes in Unterrot (wir berichteten) wird die Partie gedreht und zum FC Viktoria Backnang verlegt und beginnt um 14.45 Uhr.

„Das Besondere ist, dass wir bei einem Sieg die rote Laterne direkt an unseren Gegner abgeben können“, sagt Sven Müller. Der SF-Trainer muss dabei jedoch auf die privat verhinderten Alex Walter und Valentin Ziemke sowie die verletzten Marian Teichgräber und Nico Fritz verzichten.

„Wenn wir es schaffen, die Mannschaftsleistung wie gegen Großerlach abzurufen, könnte es ein ausgeglichenes Spiel werden“, sagt SVS-Trainer Steffen Flaig, dessen Team auf Rang zwölf steht. Tobias Weiss und Marvin Nied fehlen.

„Wir mussten das Heimrecht tauschen, da unser Ausweichplatz zerstört wurde und unser Hauptplatz in einem ganz schlechten Zustand ist“, erklärt Unterrots Sportlicher Leiter Ahmet Sahin. Jona Brumm, Nico Bulling und Valentin Leca fehlen. Die Spvgg ist Fünfter und der FC Viktoria Achter.

Die Fornsbacher sind mit 25 Punkten als Zweiter derzeit schärfster Verfolger des Spitzenreiters aus Sulzbach. Aber auch Fichtenberg ist mit 24 Zählern dem Tabellenführer hartnäckig auf den Fersen. Allerdings setzte es für die Sportkameradschaft am letzten Spieltag beim FC Viktoria Backnang eine nicht einkalkulierte 0:1-Niederlage, die den Gästen den Sprung auf den zweiten Platz verwehrte. „Wir haben am Ende quasi Lehrgeld bezahlt. Unsere Überlegenheit konnten wir nicht in Zählbares ummünzen und wurden dann von aggressiven und brutal effektiven Viktorianern bestraft“, erläutert Stefan Rauch die Niederlage. Der SKF-Sprecher freut sich nun auf das Derby. „Spitzenspiel und dann noch ein Derby. Was möchte man mehr, das gab es schon lange nicht mehr.“ Rauch hofft auf eine große Zuschauerkulisse und blickt gespannt auf „viele Zweikämpfe und hitzige Spielphasen“. Fehlen werden bei den Hausherren der verletzte Jens Sanwald, Urlauber Louis Walz und der beruflich verhinderte Yannick Maurer. Die Fornsbacher mussten einige Tage pausieren und siegten vor rund drei Wochen im Derby bei der SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg deutlich mit 4:1. „Wir sind sehr zufrieden mit dem letzten Spiel und haben dieses auch verdient gewonnen“, erklärt Patrick Voag. Der momentan wegen eines Kniescheibenbruches außer Gefecht gesetzte Fornsbacher Spielertrainer moniert aber die Chancenauswertung bei seiner Mannschaft. „Wir vergeben immer noch zu viele Großchancen. Da müssen wir in Zukunft konsequenter werden.“ Im Derby erwartet Voag sowohl in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht starke Hausherren. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe und wir müssen alles raushauen“, appelliert der Gästetrainer an seine Kicker. Für Voag werden „Kleinigkeiten dieses Spiel entscheiden“. → Statistik In den vergangenen 19 Jahren gab es 25 Spiele zwischen beiden Teams. 16 davon gewann Fichtenberg, sechsmal setzte sich Fornsbach durch. Die anderen drei Partien endeten unentschieden. → Redaktionstipp von Steffen Grün: 2:3.

„Gegen den Tabellenführer ist die Favoritenrolle klar verteilt. Wir wollen dennoch mutig auftreten und dagegenhalten“, sagt SG-Sprecher Mukram Chaudry. Sulzbachs Coach Tobias Witt gibt sich hingegen selbstbewusst: „Wir möchten unsere makellose Bilanz beibehalten.“ Bei den Gästen fallen Daniel Bogner, Feyyaz Benzetti und Marcel Klenk aus.