Verfolgerduell in Zandt – Mitterdorf vor Pflichtaufgabe

Ein Kellergipfel eröffnet die elfte Spielrunde der Kreisliga Ost. Am Samstag hofft Tabellen-Nachzügler 1. FC Rötz im Heimspiel gegen den Vorletzten SG Waldmünchen/Geigant auf den ersten Saisonsieg. Tag darauf muss Tabellenführer SpVgg Mitterdorf in Untertraubenbach Farbe bekennen, während im Verfolgerfeld die SG Zandt/Vilzing II und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn die Klingen kreuzen. Das Heimspiel des FC Chamerau gegen Eschlkam wurde abgesagt.



Sie machen den Auftakt: Der noch sieglose 1. FC Rötz (14., 1) erwartet bereits am Samstag die SG Waldmünchen/Geigant (13., 9). Beide Teams finden sich derzeit im Tabellenkeller wieder. Die Hausherren der Partie traten am vergangenen Wochenende gegen die 1.SG Regental wegen Spielermangels nicht an, doch auch Waldmünchen/Geigant konnte sich zuletzt gegen die SpVgg Mitterdorf keine Punkte einholen.







Verfolgerduell im Waldstadion: Bei der SG Zandt/Vilzing II (3., 19) ist am kommenden Sonntag die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 17) zu Gast. Während die Hausherren dieses Spiels sich zuletzt gegen die SpVgg Eschlkam geschlagen geben mussten, konnten sich die Gäste einen Punkt im torlosen Remis gegen die SG Michelsdorf/Cham II am vergangenen Spieltag sichern.







Die SG Schloßberg (4., 19) ist am elften Spieltag bei der SG Michelsdorf/Cham II (7., 16) gefordert. Die Heimelf konnte sich am letzten Spieltag bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn zumindest einen Punkt im Remis einholen, die SG Schloßberg hingegen musste sich gegen den FC Ränkam geschlagen geben und ging somit leer aus.







Die 1. SG Regental (11., 9) ist am kommenden Wochenende beim FC Ränkam (2., 21) zugegen. Der FC sicherte sich zuletzt die Maximalausbeute bei der SG Schloßberg, während der Aufsteiger aufgrund des Nichtantritts des 1. FC Rötz spielfrei hatte und die Punkte am grünen Tisch gutgeschrieben bekommen wird.







Beim FC Untertraubenbach (12., 9) findet sich zum elften Spieltag der Tabellenführer SpVgg Mitterdorf (1., 24) ein. Der FCU unterlag vor Wochenfrist dem 1. FC Miltach knapp, die SpVgg dagegen holte sich bei der SG Waldmünchen/Geigant den nächsten Dreier und steht somit weiter an der Tabellenspitze.







Der Platz in Chamerau ist wegen der Regenfälle nicht bespielbar, weshalb das Heimspiel des FC gegen die SpVgg Eschlkam abgesetzt wurde.







Die SG Schönthal-Premeischl (9., 13) tritt auf heimischem Terrain gegen den 1. FC Miltach (6., 17) an. Beide Teams setzten sich am vergangenen Wochenende durch: Schönthal-Premeischl holte sich die Maximalausbeute beim FC Chamerau, während sich Miltach beim FC Untertraubenbach den Dreier einsacken konnte.