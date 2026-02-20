Verfolgerduell in Winzeln, Bubsheim trifft auf Frommern

---



Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 geht als Tabellenletzter in dieses Nachholspiel und hat nach 16 Partien erst einen Zähler gesammelt. Der FC Hechingen steht mit 23 Punkten auf Rang elf und tirtt mit dem Rückenwind aus dem 3:2-Sieg in Trillfingen an. Hechingen kann mit einem Sieg einige Plätze gut machen und sich etwas von unten absetzen, für Ebingen ist es eine weitere Chance endlich die nächsten Punkte zu holen.

Der SV Wurmlingen steckt mit 12 Punkten auf Rang 17 tief im Keller und braucht nach der Pause sofort eine Reaktion. Der TSV Laufen/Eyach ist mit 21 Punkten Dreizehnter und will sich nach unten absichern, statt in den Sog zu geraten. Für beide gab es in den letzten Spielen vor der Winterpause jeweils eine Niederlage.

Der SV Winzeln (27 Punkte, Rang sieben) empfängt die SG FC Hardt / Lauterbach (31 Punkte, Rang sechs). Winzeln spielte zuletzte 3:3 gegen Frommern, für die SG gab es eine 3:2-Niederlage beim SV Kolbingen. Hardt/Lauterbach hat einen Vorsprung von vier Punkten in der Tabelle, Winzeln kann ihn mit einem Heimsieg bis auf einen Punkten heranrücken.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim TSV Frommern Frommern 14:30 PUSH

Der SV Bubsheim steht mit 22 Punkten auf Rang zwölf, der TSV Frommern mit 23 Punkten auf Rang neun – nah beieinander, und genau deshalb brisant. Ein Sieg wäre für beide im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtig. Frommern holte im letzten Spiel im vergangenen Jahr ein 3:3 gegen den SV Winzlen. Bei Bubsheim wurden die letzten beiden Spiele vor der Winterpause jeweils abgesagt, davor gab es zwei Niederlagen in Folge.





