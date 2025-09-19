Der 8. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung, denn an beiden Enden der Tabelle stehen richtungsweisende Duelle an. Spitzenreiter VfL Stenum will seine makellose Serie beim Heidmühler FC ausbauen, während Verfolger VfL Wildeshausen im Topspiel gegen Wilhelmshaven bestehen muss. Auch im Tabellenkeller geht es heiß her: Schlusslicht Wiefelstede hofft auf die ersten Punkte beim VfL Oldenburg II, während Abbehausen beim formstarken 1. FC Nordenham gefordert ist. Insgesamt stehen packende Partien bevor, in denen sich zeigen wird, wer oben dranbleibt – und wer unten steckenbleibt.

Der Heidmühler FC holte mit dem 2:0 in Wiefelstede endlich den ersten Sieg, bleibt aber mit nur sechs Punkten im Tabellenkeller. Nun wartet allerdings der Tabellenführer VfL Stenum, der bisher eine makellose Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen vorzuweisen hat. Mit 28:4 Toren stellt Stenum zudem zweitbeste die beste Offensive der Liga. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine kleine Sensation.

Die VfL-Reserve kommt mit gemischten Ergebnissen daher, zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage in Großenkneten. Mit acht Zählern liegen die Oldenburger im unteren Mittelfeld. Aufsteiger Wiefelstede hingegen ist das klare Schlusslicht, sieben Niederlagen in sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Für den VfL bietet sich die große Chance, gegen den schwächsten Angriff der Liga (nur ein Tor) Selbstvertrauen zu tanken.

Obenstrohe kassierte am vergangenen Spieltag eine herbe 1:10-Klatsche in Oldenburg und steckt mit nur sieben Punkten unten drin. Auch Wardenburg hat große Probleme, wie das 1:7 gegen Nordenham deutlich machte. Beide Teams stellen mit 23 und 27 Gegentoren die schlechtesten Defensiven der Liga. Hier geht es vor allem darum, wer die eigene Abwehr besser stabilisieren kann.

Rastede schwankt zwischen Licht und Schatten, zuletzt setzte es ein 1:4 in Stenum. Die Defensive ist mit bereits 15 Gegentoren anfällig, was GVO Oldenburg eiskalt ausnutzen könnte. Die Oldenburger kommen mit einem spektakulären 10:1 gegen Obenstrohe im Rücken und haben die beste Offensive der Liga. Für Rastede wird es entscheidend sein, die Räume eng zu machen, um nicht überrollt zu werden.

Der Aufsteiger aus Nordenham spielt bislang eine bemerkenswerte Saison, liegt mit 13 Punkten auf Rang sieben und feierte zuletzt einen 7:1-Kantersieg in Wardenburg. Mit 21 erzielten Toren hat der FCN eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Abbehausen hingegen steckt mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller und wartet weiter auf den ersten Sieg.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen Wilhelmshavener SC FRISIA WSC FRISIA

Landesliga-Absteiger Wildeshausen bleibt ungeschlagen und ist mit 17 Punkten der ärgste Verfolger von Spitzenreiter Stenum. Beim 4:0 in Abbehausen überzeugte vor allem die starke Defensive. Wilhelmshaven steht mit 14 Zählern ebenfalls gut da, musste sich aber am letzten Spieltag knapp mit 1:2 in Delmenhorst geschlagen geben. Dieses Duell zweier Topteams dürfte ein echter Härtetest für beide werden.

Heute, 19:30 Uhr TV Jahn Delmenhorst TV Jahn FC Hude FC Hude

Aufsteiger Jahn Delmenhorst hat nach sieben Spielen erst einen Sieg und steht mit nur fünf Punkten im Tabellenkeller. Besonders die Defensive wirkte zuletzt anfällig. Der FC Hude hat ebenfalls große Probleme, kassierte bereits 24 Gegentore, konnte aber immerhin den SV Tur Abdin beim 2:4 ein wenig ärgern. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf, weshalb ein intensives Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist.