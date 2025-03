Verfolgerduell in Wenzenbach – „Verlieren verboten“ in Ettmannsdorf

Hinspiel: 1:1. Wird's ein typisches Duell der Sorte „David gegen Goliath“? Dagegen spricht das Hinspiel. Dort ergatterte das Tabellenschlusslicht aus Kareth „mit Kampf und Wille“ (O-Ton Trainer Vöhringer) überraschend einen Punkt. Dieses Mal will sich der FC Tegernheim (2., 48) keinen Ausrutscher erlauben – mit einem Auge schon auf das baldige Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter Bad Abbach schielend. Sieg Nummer 3 im dritten Spiel des Jahres, das ist das klare Ziel der Heimmannschaft. Auf der anderen Seite hat der TSV Kareth-Lappersdorf II (16., 10) eigentlich nichts zu verlieren und kann demzufolge befreit aufspielen.







Hinspiel: 3:1. Nur zu gern hätte der TB/ASV Regenstauf (6., 32) auch die dritte Partie nach der Winterpause gewonnen. Das wäre auch absolut möglich gewesen, hätten die Blitzer beim Derby in Ramspau ihre Chancen konsequenter genutzt. Wieder mehr Effizienz will die Wagner-Elf zu Hause gegen den SC Regensburg (12., 24) an den Tag legen. Während der TB/ASV kurz vorm Klassenerhalt steht, steckt der Sportclub mittendrin im Abstiegskampf. Jeder Punkt ist wichtig und so muss das Team von Coach Thomas Karl auch die kommende Auswärtsaufgabe angehen. Zuletzt reichte es gegen Breitenbrunn nur zu einem unglücklichen 1:1.







Hinspiel: 1:3. Optimal brachte der FC Pielenhofen-Adlersberg (14., 18) am Mittwoch die Grundtugenden des Fußballs auf den Platz. Als Lohn sprang ein keinesfalls unverdienter 3:1-Auswärtssieg beim VfB Bach heraus. Damit ist die Allgeier-Truppe weiter im Rennen um den direkten Klassenerhalt. Mit frischgetanktem Selbstvertrauen geht's zum immens wichtigen Kellerduell nach Schwandorf. Gegner Ettmannsdorf II (15., 18) ist punktgleich, hat aber schon ein Spiel mehr absolviert. Zuletzt gab der SVSE sowohl gegen Hainsacker (2:1) als auch gegen Thalmassing (1:2) eine gute Figur ab. Das sollte Warnung genug sein für die Gäste, die aber keinen Fall leer ausgehen wollen. „Verlieren verboten“ ist in beiden Lagern das Motto.





Hinspiel: 0:3. Am 19. April kommt es zum großen Showdown zwischen dem TSV Bad Abbach (1., 51) und Tegernheim. Bis dahin will der Tabellenführer keine Federn mehr lassen, um im Meisterschaftsrennen auf jeden Fall alles in der eigenen Hand zu haben. Heißt: am Sonntag beim SV Breitenbrunn (13., 22) zählen erneut nur drei Punkte. Auf dem Papier gehen die Hausherren als Außenseiter ins Spiel. Aus dieser Rolle erwächst aber auch eine Chance; schließlich kann man im Grunde nur überraschen. Gegenüber dem vergangenen Auftritt muss der SVB, der in der Rückrunde noch sieglos ist (0/2/4), die vielen Ballverluste stark reduzieren. Denn jede Unkonzentriertheit kann im Duell mit dem Tabellenersten tödlich sein.





Hinspiel: 0:1. Mit einer Portion Wut im Bauch geht der VfB Bach (9., 29) ins nächste Heimspiel. Am Mittwoch bei der 1:3-Niederlage gegen Pielenhofen gelang es den Schützlingen von Thomas Sommer nicht gut genug, den Kampf anzunehmen. Das muss besser werden. Kampfstärke, Leidensfähigkeit und Laufbereitschaft werden nämlich auch im nächsten Match unerlässlich sein. Da kommt mit der SpVgg Ramspau (11., 24) ein weiteres „Kellerkind“ ans Donau-Ufer. Was mit Kampf und Leidenschaft möglich ist, zeigten die Gäste in den bisherigen Spielen des Jahres gegen Breitenbrunn und Regenstauf. Können die Grünweißen ein weiteres Mal punkten im Abstiegskampf?





Hinspiel: 1:4. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage – der FSV Prüfening (10., 27) ist ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Fürs große Ziel Klassenerhalt bedarf es allerdings noch einige Sicherungspunkte. Ein paar Prozentpunkte nachlassen ist also keine Option für die Beigang-Formation. Als Nächstes wartet die schwere Heimaufgabe gegen den FC Thalmassing. Der Rangsiebte (30) konnte vor Wochenfrist durch einen 2:1-Arbeitssieg über Ettmannsdorf II die 30-Punkte-Marke knacken und will nun natürlich nachlegen. Beidseitig wäre ein Dreier wichtig, um sich die Relegationsplätze fernzuhalten.





Hinspiel: 3:1. Schnell abhaken und nach vorne schauen, war das Motto beim FC Viehhausen (4., 38) im Anschluss an die 0:6-Klatsche in Bad Abbach. Zunächst hatten die Kandperger-Jungs ganz ordentlich dagegengehalten. Doch nach dem zweiten Gegentor ging so gut wie gar nichts mehr zusammen. Die höchste Saisonniederlage wirft die Mannschaft von Trainer Markus Kandsperger aber nicht um, zumal der Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern ist. Die Gäste vom SV Schwarzhofen (8., 30) brauchen dagegen noch ein paar Pünktchen für den Liga-Erhalt. In der Rückrunde sind die Blauweißen noch ungeschlagen (3/3/0) und wollen das auch nach dem Wochenende bleiben.





Hinspiel: 1:1. Zweimal standen sich der SV Wenzenbach (3., 39) und die SpVgg Hainsacker (5., 37, ein Spiel weniger) in der laufenden Runde schon gegenüber – Kreispokal inklusive. Bis dato musste SV-Coach Günter Brandl gegen seinen Ex-Klub noch keine Niederlage einstecken. Und das soll auch so bleiben. Der Gastgeber dieser Begegnung kam zuletzt nicht über eine 1:1-Unentschieden in Schwarzhofen hinaus. Dasselbe Resultat erzielte Hainsacker daheim gegen Prüfening. Für Sonntag weist die Tabelle ein Verfolgerduell zweier sehr ähnlich positionierten Mannschaften auf. Wobei das Wort „Verfolgerduell“ nur unzureichend zutrifft, da Abbach und Tegernheim ja weit voraus sind.