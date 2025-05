Verfolgerduell in Wannsee - Meteor II und Pankow hoffen

Der Letzte Eintracht Südring empfängt den Vorletzten Croatia II. Nur sieben Punkte hat Südring bislang gesammelt, Croatia zwölf. Das Hinspiel gewann Eintracht überraschend mit 3:2 – einer der beiden bisherigen Siege überhaupt. Berkan Güngör und Robert Gruner sind nicht weit vom Abstieg entfernt. Beide kassierten am letzten Spieltag je vier Gegentore.

Bosna (4.) ist das Überraschungsteam der Saison, kommt mit Rückenwind: 3:2 in Pankow und ein starker Omer Hamzić (22 Tore/17 Assists). Trainer Edin Jukić will den Anschluss an Platz zwei halten. Staaken (10.) hingegen enttäuschte zuletzt mit einem 1:1 gegen BW Spandau – der ganz große Lauf ist dahin. Im Hinspiel gewann Bosna mit 2:0, auch jetzt spricht alles für das Heimteam. Aber Achtung: Staaken ist ein unangenehmer Gegner, wenn er einmal ins Rollen kommt.