Allgemeines
Verfolgerduell in Unterzeil, Brochenzell trifft auf Ravensburg II

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 18. Spieltags 

Der SV Baindt empfängt den SV Weingarten im Duell der Tabellennachbarn, während der VfL Brochenzell gegen den FV Ravensburg II seine Position in der Spitzengruppe festigen will. Zudem treffen die TSG Ailingen und der TSV Meckenbeuren aufeinander, es steht auch das Verfolgerduell zwischen der SGM Unterzeil/Seibranz und dem SV Maierhöfen/Grünenbach an. Gleichzeitig wollen der SV Vogt gegen den TSV Tettnang und der FC Dostluk Friedrichshafen gegen den TSV Eschach wichtige Punkte sammeln.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
14:00live

Baindt tritt als Tabellensiebter an und möchte nach dem 2:2 gegen den FV Ravensburg II nun am besten mit einem Sieg nachlegen. Weingarten rangiert zwei Punkte dahinter auf Platz acht und musste zuletzt beim 1:1 in Friedrichshafen ein spätes Gegentor hinnehmen. Das Hinspiel entschied Baindt klar mit 4:1 für sich.
Morgen, 14:00 Uhr
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
14:00

Brochenzell tritt mit breiter Brust an: Das 4:3 gegen die TSG Ailingen ließ den VfL auf Platz vier springen, punktgleich mit der SGM Unterzeil/Seibranz. Ravensburg II hingegen verlor am vergangenen Wochenende spät mit 2:2 in Baindt den eigentlich schon sicher geglaubten Sieg und steht mit 18 Punkten auf Platz 13. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1.
So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
14:00

Der Tabellenzwölfte Ailingen musste am vergangenen Spieltag in einer wilden Partie eine 4:3-Niederlage gegen Brochenzell hinnehmen. Meckenbeuren (Platz 10) spielt bisher eine durchwachsene Saison und verlor zuletzt nur knapp mit 1:0 gegen Maierhöfen. Das Hinspiel endete 1:1, es dürfte erneut ein enges Duell werden.
So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
14:00

Das Spitzenspiel am Sonntag: Die SGM (Rang 3) holte zuletzt nur ein 1:1 gegen Tettnang, während Maierhöfen/Grünenbach (Platz 2) drei Punkte Vorsprung und mit zwei Siegen in Serie anreist. Im Hinspiel siegte der SVM knapp 1:0.
So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
14:00live

Vogt (Platz sechs) geht nach dem beeindruckenden 6:1 gegen Bergatreute mit breiter Brust in die Partie. Tettnang (Platz 14) holte ein 1:1 gegen die SGM und möchte weiter Punkte im Kampf um den Abstieg sammlen. Das Hinspiel gewann Tettnang mit 3:1 – eine Niederlag die Vogt noch nicht vergessen haben dürfte.
So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
14:00

Dostluk steht mit 17 Punkten auf Rang 15 und holte zuletzt ein 1:1 in Weingarten. Eschach ist nach dem spielfreien Wochenende mit 29 Punkten Fünfter und möchte den nächsten Dreier landen um oben dranzubleiben. Das Hinspiel endete 4:0 für Eschach. Die Favoritenrolle liegt klar beim Gast.


