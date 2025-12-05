Verfolgerduell in Unterzeil, Brochenzell trifft auf Ravensburg II

---





Morgen, 14:00 Uhr SV Baindt SV Baindt SV Weingarten Weingarten 14:00 live PUSH



Baindt tritt als Tabellensiebter an und möchte nach dem 2:2 gegen den FV Ravensburg II nun am besten mit einem Sieg nachlegen. Weingarten rangiert zwei Punkte dahinter auf Platz acht und musste zuletzt beim 1:1 in Friedrichshafen ein spätes Gegentor hinnehmen. Das Hinspiel entschied Baindt klar mit 4:1 für sich.

---



Brochenzell tritt mit breiter Brust an: Das 4:3 gegen die TSG Ailingen ließ den VfL auf Platz vier springen, punktgleich mit der SGM Unterzeil/Seibranz. Ravensburg II hingegen verlor am vergangenen Wochenende spät mit 2:2 in Baindt den eigentlich schon sicher geglaubten Sieg und steht mit 18 Punkten auf Platz 13. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1.

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 14:00 PUSH



Der Tabellenzwölfte Ailingen musste am vergangenen Spieltag in einer wilden Partie eine 4:3-Niederlage gegen Brochenzell hinnehmen. Meckenbeuren (Platz 10) spielt bisher eine durchwachsene Saison und verlor zuletzt nur knapp mit 1:0 gegen Maierhöfen. Das Hinspiel endete 1:1, es dürfte erneut ein enges Duell werden.

---



Das Spitzenspiel am Sonntag: Die SGM (Rang 3) holte zuletzt nur ein 1:1 gegen Tettnang, während Maierhöfen/Grünenbach (Platz 2) drei Punkte Vorsprung und mit zwei Siegen in Serie anreist. Im Hinspiel siegte der SVM knapp 1:0.

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr SV Vogt SV Vogt TSV Tettnang TSV Tettnang 14:00 live PUSH



Vogt (Platz sechs) geht nach dem beeindruckenden 6:1 gegen Bergatreute mit breiter Brust in die Partie. Tettnang (Platz 14) holte ein 1:1 gegen die SGM und möchte weiter Punkte im Kampf um den Abstieg sammlen. Das Hinspiel gewann Tettnang mit 3:1 – eine Niederlag die Vogt noch nicht vergessen haben dürfte.

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk TSV Eschach TSV Eschach 14:00 PUSH



Dostluk steht mit 17 Punkten auf Rang 15 und holte zuletzt ein 1:1 in Weingarten. Eschach ist nach dem spielfreien Wochenende mit 29 Punkten Fünfter und möchte den nächsten Dreier landen um oben dranzubleiben. Das Hinspiel endete 4:0 für Eschach. Die Favoritenrolle liegt klar beim Gast.





