Verfolgerduell in Trulben

Der sechste Spieltag in der C-Klasse PS/ZW Ost steht an, die zweite Mannschaft des SVE reist in die Trulber Ungerdell, wo die zweite Mannschaft des SV Trulben 1932 e.V. als Gastgeber wartet. Es ist das Verfolgerduell, denn beide Mannschaften liegen mit bisher neun gesammelten Punkten auf den Plätzen vier und fünf, gerade drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Rodalben. Der Sieger wird sich weiterhin in der Spitzengruppe wiederfinden. Bei den Gastgebern ist bisher Michael Boßlet mit 3 erzielten Toren bester Torjäger. Beim SVE haben sich leider in den ersten Spielen zwei hoffnungsvolle Talente längerfristig verletzt. Die Mannschaft wird jedoch alles geben, um dies auszugleichen.

