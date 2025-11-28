Verfolgerduell in Straßberg, Deißlingen trifft auf die SG Schramberg

---







Laufen/Eyach verlor zuletzt mit 1:2 gegen SV Dotternhausen und steht im engen Mittelfeld auf Platz elf. Frommern holte ein intensives 4:3 gegen SV Wurmlingen und belegt mit 22 Punkten Rang 10, nur einen Punkt vor dem Gastgeber. Ein Duell auf Augenhöhe.

---



Straßberg musste am 16. Spieltag eine empfindliche 0:5-Niederlage bei SGM SV Gruol / SV Erlaheim hinnehmen, bleibt aber Tabellenzweiter mit nur vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. SG FC Hardt / Lauterbach siegte eindrucksvoll mit 7:4 gegen SV Bubsheim und festigte Rang drei. Das absolute Spitzenspiel an diesem Spieltag.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen TSV Trillfingen Trillfingen 14:30 PUSH



SV Kolbingen unterlag zuletzt SGM Deißlingen / Lauffen mit 2:4 und steht weiterhin tief unten drin. Der TSV Trillfingen feierte einen 3:1-Erfolg gegen SV Winzeln und möchte sich weiter oben festsetzen. Die Gäste liegen auf Rang sechs, Kolbingen kämpft als Vierzehnter um jeden Zähler.

----



Der FC Hechingen sorgte mit dem 2:1 gegen den Tabellenführer am 17. Spieltag für das Überraschungsergebnis des Spieltags und verbesserte sich auf Rang 13. Gruo Erlaheim hatte eine Woche zuvor mit 5:0 gegen Straßberg überzeugt und steht mit 27 Punkten solide auf Platz fünf. Dieses Duell verspricht Spannung.

---



Nach dem 1:3 bei der Spvgg 06 Trossingen will der Tabellenvorletzte SG Schramberg / SV Sulgen gegen den Spitzenreiter etwas mitnehmen, während die Gäste nach der 1:2-Niederlage beim FC Hechingen Wiedergutmachung betreiben wollen. Deißlingen/Lauffen steht weiterhin souverän auf Rang eins. Schramberg/Sulgen braucht dringend Punkte, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.

---



Grosselfingen erreichte zuletzt ein 1:1 gegen SGM Bösingen II/Beffendorf II, bewegt sich weiter im unteren Mittelfeld. Der Aufsteiger aus Ebingen hat erst einen Punkt und wartet nach dem spielfreien Wochenende weiter auf den ersten Sieg. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

---



Dotternhausen setzte sich zuletzt 2:1 bei TSV Laufen/Eyach durch und steht mit 28 Punkten inzwischen auf Rang vier. Trossingen kassierte eine 1:3-Heimniederlage gegen SG Schramberg / SV Sulgen, bleibt aber mit 26 Punkten Sechster. Dieses Duell entscheidet darüber, wer weiter ganz oben mitmischen kann.

----



Wurmlingen verlor mit 3:4 bei TSV Frommern und bleibt mit zwölf Punkten tief im Tabellenkeller auf Platz 16.. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II kam zu einem 1:1 gegen Grosselfingen und hat als Fünfzehnter nur zwei Zähler Vorsprung. Ein richtungsweisendes Abstiegsduell.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SV Winzeln SV Winzeln SV Bubsheim SV Bubsheim 14:30 PUSH



SV Winzeln musste am letzten Spieltag ein 1:3 gegen TSV Trillfingen hinnehmen, bleibt aber mit 26 Punkten auf Platz acht. SV Bubsheim verlor pektakulär mit 4:7 bei SG FC Hardt / Lauterbach und steht mit 22 Punkten nur ein Platz dahinter. Beide Teams wollen wieder in die Erfolgsspur zurrückkehren.













