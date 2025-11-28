 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Verfolgerduell in Straßberg, Deißlingen trifft auf die SG Schramberg

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 18. Spieltags 

Der 18. Spieltag könnte neue Spannung in die Bezirksliga bringen, denn nach der überraschenden Niederlage des Spitzenreiters SGM Deißlingen/Lauffen beim FC Hechingen sind die Verfolger näher herangerückt. TSV Straßberg 1903 muss gegen den Tabellenvierten SG FC Hardt / Lauterbach bestehen, während im Keller die Begegnungen zwischen SV Wurmlingen und SGM Bösingen II/Beffendorf II sowie FC Grosselfingen und FV Rot-Weiß Ebingen richtungsweisend werden. Auch SV Winzeln und SV Bubsheim kämpfen um Anschluss an die oberen Ränge.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
14:30

Laufen/Eyach verlor zuletzt mit 1:2 gegen SV Dotternhausen und steht im engen Mittelfeld auf Platz elf. Frommern holte ein intensives 4:3 gegen SV Wurmlingen und belegt mit 22 Punkten Rang 10, nur einen Punkt vor dem Gastgeber. Ein Duell auf Augenhöhe.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
14:30

Straßberg musste am 16. Spieltag eine empfindliche 0:5-Niederlage bei SGM SV Gruol / SV Erlaheim hinnehmen, bleibt aber Tabellenzweiter mit nur vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. SG FC Hardt / Lauterbach siegte eindrucksvoll mit 7:4 gegen SV Bubsheim und festigte Rang drei. Das absolute Spitzenspiel an diesem Spieltag.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
14:30

SV Kolbingen unterlag zuletzt SGM Deißlingen / Lauffen mit 2:4 und steht weiterhin tief unten drin. Der TSV Trillfingen feierte einen 3:1-Erfolg gegen SV Winzeln und möchte sich weiter oben festsetzen. Die Gäste liegen auf Rang sechs, Kolbingen kämpft als Vierzehnter um jeden Zähler.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
14:30live

Der FC Hechingen sorgte mit dem 2:1 gegen den Tabellenführer am 17. Spieltag für das Überraschungsergebnis des Spieltags und verbesserte sich auf Rang 13. Gruo Erlaheim hatte eine Woche zuvor mit 5:0 gegen Straßberg überzeugt und steht mit 27 Punkten solide auf Platz fünf. Dieses Duell verspricht Spannung.
Morgen, 14:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
14:30

Nach dem 1:3 bei der Spvgg 06 Trossingen will der Tabellenvorletzte SG Schramberg / SV Sulgen gegen den Spitzenreiter etwas mitnehmen, während die Gäste nach der 1:2-Niederlage beim FC Hechingen Wiedergutmachung betreiben wollen. Deißlingen/Lauffen steht weiterhin souverän auf Rang eins. Schramberg/Sulgen braucht dringend Punkte, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
14:30

Grosselfingen erreichte zuletzt ein 1:1 gegen SGM Bösingen II/Beffendorf II, bewegt sich weiter im unteren Mittelfeld. Der Aufsteiger aus Ebingen hat erst einen Punkt und wartet nach dem spielfreien Wochenende weiter auf den ersten Sieg. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
15:00

Dotternhausen setzte sich zuletzt 2:1 bei TSV Laufen/Eyach durch und steht mit 28 Punkten inzwischen auf Rang vier. Trossingen kassierte eine 1:3-Heimniederlage gegen SG Schramberg / SV Sulgen, bleibt aber mit 26 Punkten Sechster. Dieses Duell entscheidet darüber, wer weiter ganz oben mitmischen kann.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
14:30

Wurmlingen verlor mit 3:4 bei TSV Frommern und bleibt mit zwölf Punkten tief im Tabellenkeller auf Platz 16.. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II kam zu einem 1:1 gegen Grosselfingen und hat als Fünfzehnter nur zwei Zähler Vorsprung. Ein richtungsweisendes Abstiegsduell.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
14:30

SV Winzeln musste am letzten Spieltag ein 1:3 gegen TSV Trillfingen hinnehmen, bleibt aber mit 26 Punkten auf Platz acht. SV Bubsheim verlor pektakulär mit 4:7 bei SG FC Hardt / Lauterbach und steht mit 22 Punkten nur ein Platz dahinter. Beide Teams wollen wieder in die Erfolgsspur zurrückkehren.





