Verfolgerduell in Schierling - Formstarkes Simbach fordert Ergolding

Mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten ASCK Simbach will Spitzenreiter ATSV Kelheim am 13. Spieltag der Bezirksliga West seine beeindruckende Serie von saisonübergreifend 19 Partien ohne Niederlage weiter ausbauen. Im Verfolgerfeld kommt es am Sonntag zum direkten Duell zwischen dem TV Schierling und dem nur einen Zähler schlechter postierten TV Aiglsbach. Der Rangzweite FC Ergolding bekommt es zuhause mit dem seit vier Spielen ungeschlagenen FC-DJK Simbach zu tun, während der Dritte Türk Gücü Straubing beim TV Geisenhausen Farbe bekennen muss. Schlusslicht FC Walkertshofen strebt bei der seit sechs Partien sieglosen SpVgg Plattling wieder mal einen Dreier an.

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "In den vergangenen Spielen haben zu einfache Gegentore und eine mangelnde Chancenverwertung einen Punktgewinn verhindert. Gegen Walkertshofen ist daher in allen Mannschaftsteilen eine Spitzenleistung gefordert. Im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Saison handelt es sich um ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, das nur mit voller Hingabe, der nötigen Disziplin und absolutem Einsatzwillen erfolgreich gestaltet werden kann." Personal: Torhüter Tim Niedermeier, Manuel Ziegler und Denis Chirinciuc (alle verletzt) sowie Samed Arguc (beruflich verhindert) können nicht auflaufen. Dazu sind einige Spieler krankheitsbedingt noch fraglich.

Christopher Heider (Sportlicher Leiter FC Walkertshofen): "Wir freuen uns auf das erste Spiel in der FCW-Vereinsgeschichte in Plattling. Wir wollen uns endlich für unseren Fleiß im Training und vor allem in den letzten drei Spielen belohnen. Im Endeffekt steht das Heimteam auf dem Platz, den wir zum Saisonende unbedingt erreichen möchten. Dafür werden wir weiterhin alles geben." Personal: Im Vergleich zur Vorwoche fehlen Keeper Michael Wehdanner, Sebastian Linseisen, Moritz Seemann und Moritz Zierer.





Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach unserem starken Auswärtsauftritt in Sallach wollen wir daheim nachlegen. Simbach hatte im Sommer sowohl im Kader wie auch auf der Trainerbank einen großen Umbruch. Spielertrainer Kevin Grobauer verfügt über viel Erfahrung als Spieler in der Landesliga. Wir wollen daheim unsere Serie ausbauen und spielen auf Sieg. Wenn wir uns weiter steigern und ans Leistungslimit gehen, werden wir erfolgreich sein." Personal: Bis auf Thomas Bauer (Aufbautraining) sollten alle Akteure fit sein.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Gegen den FC Simbach wäre vielleicht auch ein Sieg möglich gewesen, aber nach einem Spiel wie die Woche zuvor sind wir auf alle Fälle mit dem Punkt zufrieden. Auswärts gegen ein bisher ungeschlagenes Kelheim wird es nun natürlich extrem schwer. Da gilt es 90 Minuten konzentriert zu verteidigen, um am Ende irgendwie was Zählbares mit nach Hause zu nehmen." Personal: Felix Zeiler und Lukas Lindner fallen aus.







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Simbach hat in den letzten vier Spielen acht Punkte geholt und dabei zwölf Tore erzielt, darunter ein 3:3 gegen Türk Gücü Straubing. Dementsprechend sind sie auf dem besten Weg, sich in der Bezirksliga zu etablieren. Aber meine Jungs spielen bisher auch wieder eine sehr gute Runde, was nicht selbstverständlich ist. Daher liegt der volle Fokus auf der nächsten Hausaufgabe. Ziel ist die Serie von Simbach zu unterbrechen." Personal: Neben Jakob Fruth (Rückenprobleme) und Leon Fröhler (Aufbau nach Kreuzbandriss) müssen dieses Mal auch Dejan Ignjatic (krank), Daniel Bauer und Ivan Rados (beide privat verhindert) passen.

Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Auswärts beim Tabellenzweiten und Mit-Meisterschaftsfavoriten Ergolding sind die Rollen klar verteilt. Ungeachtet dessen müssen wir uns auf jeden Fall wieder steigern, um gegen so eine Top-Mannschaft einigermaßen mithalten zu können. Letztlich wird es an Ergolding liegen, ob wir zumindest eine geringe Chance haben oder keine." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche wohl unverändert.

Neufraunhofens Keeper Thomas Huber musste zuletzt gegen Schierling viermal hinter sich greifen und fällt nun mit einer Fingerverletzung länger aus. – Foto: Alfred Brumbauer







Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach den zwei Auswärtssiegen in Walkertshofen und Pfarrkirchen ist unser Selbstbewusstsein wieder merklich gestiegen. Natürlich wollen wir diesen Flow nutzen und unsere bisher ausgeglichene Heimbilanz nun positiv gestalten." Personal: Auf der Ausfallliste stehen Aaron Bice, Markus Weiherer, Timo Sterl, Noah Langner, Korbinian Köppel, Michael Schwank und Torhüter David Meißner. Dafür kehren Dennis Kandsperger und erstmals Leon Schlegel in den Kader zurück. Coach Matthias Eisenschenk ist verhindert und wird an der Seitenlinie von Daniel Beerschneider vertreten.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Die Geschichte zu unserem Heimspiel gegen Schierling ist schnell erzählt: drei brutale Fehler, ein Freistoß aus 35 Metern und dann verliert man verdient mit 1:4. Ein kurzes Aufbäumen von 20 Minuten reicht nicht, um ein Spiel in der Bezirksliga zu gewinnen. Wir schaffen es derzeit nicht, unser Spiel konzentriert über 90 Minuten durchzuziehen und machen zu viele Fehler. Aber noch viel schlimmer als die Niederlage sind die Verletzungen, die wir aus diesem Spiel mitgenommen haben. Alles natürlich keine guten Voraussetzungen für unser Auswärtsspiel in Langquaid, aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Wenn wir wenig Fehler machen, dann können wir etwas Zählbares mitnehmen." Personal: Kapitän und Torhüter Thomas Huber hat sich gegen Schierling einen Sehnen- und Haarriss am Finger zugezogen. Bei Dion Rexhepi ist eine alte Verletzung wieder aufgebrochen. Beide werden bestimmt länger ausfallen. Dazu können auch Michael Koller (Knieverletzung) und Maximilian Hänle (Handverletzung) nicht auflaufen. Dafür ist Kilian Bauer wieder ins Training eingestiegen und auch Tobias Brenninger hat diese Woche das erste Mal wieder mit Ball trainiert. Beide könnten möglicherweise wieder eine Option sein.







