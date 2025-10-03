Verfolgerduell in Schierling - Formstarkes Simbach fordert Ergolding

Mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten ASCK Simbach will Spitzenreiter ATSV Kelheim am 13. Spieltag der Bezirksliga West seine beeindruckende Serie von saisonübergreifend 19 Partien ohne Niederlage weiter ausbauen. Im Verfolgerfeld kommt es am Sonntag zum direkten Duell zwischen dem TV Schierling und dem nur einen Zähler schlechter postierten TV Aiglsbach. Der Rangzweite FC Ergolding bekommt es zuhause mit dem seit vier Spielen ungeschlagenen FC-DJK Simbach zu tun, während der Dritte Türk Gücü Straubing beim TV Geisenhausen Farbe bekennen muss. Schlusslicht FC Walkertshofen strebt bei der seit sechs Partien sieglosen SpVgg Plattling wieder mal einen Dreier an.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "In den vergangenen Spielen haben zu einfache Gegentore und eine mangelnde Chancenverwertung einen Punktgewinn verhindert. Gegen Walkertshofen ist daher in allen Mannschaftsteilen eine Spitzenleistung gefordert. Im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Saison handelt es sich um ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, das nur mit voller Hingabe, der nötigen Disziplin und absolutem Einsatzwillen erfolgreich gestaltet werden kann."
Personal: Torhüter Tim Niedermeier, Manuel Ziegler und Denis Chirinciuc (alle verletzt) sowie Samed Arguc (beruflich verhindert) können nicht auflaufen. Dazu sind einige Spieler krankheitsbedingt noch fraglich.
Christopher Heider (Sportlicher Leiter FC Walkertshofen): "Wir freuen uns auf das erste Spiel in der FCW-Vereinsgeschichte in Plattling. Wir wollen uns endlich für unseren Fleiß im Training und vor allem in den letzten drei Spielen belohnen. Im Endeffekt steht das Heimteam auf dem Platz, den wir zum Saisonende unbedingt erreichen möchten. Dafür werden wir weiterhin alles geben."
Personal: Im Vergleich zur Vorwoche fehlen Keeper Michael Wehdanner, Sebastian Linseisen, Moritz Seemann und Moritz Zierer.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach unserem starken Auswärtsauftritt in Sallach wollen wir daheim nachlegen. Simbach hatte im Sommer sowohl im Kader wie auch auf der Trainerbank einen großen Umbruch. Spielertrainer Kevin Grobauer verfügt über viel Erfahrung als Spieler in der Landesliga. Wir wollen daheim unsere Serie ausbauen und spielen auf Sieg. Wenn wir uns weiter steigern und ans Leistungslimit gehen, werden wir erfolgreich sein."
Personal: Bis auf Thomas Bauer (Aufbautraining) sollten alle Akteure fit sein.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Gegen den FC Simbach wäre vielleicht auch ein Sieg möglich gewesen, aber nach einem Spiel wie die Woche zuvor sind wir auf alle Fälle mit dem Punkt zufrieden. Auswärts gegen ein bisher ungeschlagenes Kelheim wird es nun natürlich extrem schwer. Da gilt es 90 Minuten konzentriert zu verteidigen, um am Ende irgendwie was Zählbares mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Felix Zeiler und Lukas Lindner fallen aus.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Simbach hat in den letzten vier Spielen acht Punkte geholt und dabei zwölf Tore erzielt, darunter ein 3:3 gegen Türk Gücü Straubing. Dementsprechend sind sie auf dem besten Weg, sich in der Bezirksliga zu etablieren. Aber meine Jungs spielen bisher auch wieder eine sehr gute Runde, was nicht selbstverständlich ist. Daher liegt der volle Fokus auf der nächsten Hausaufgabe. Ziel ist die Serie von Simbach zu unterbrechen."
Personal: Neben Jakob Fruth (Rückenprobleme) und Leon Fröhler (Aufbau nach Kreuzbandriss) müssen dieses Mal auch Dejan Ignjatic (krank), Daniel Bauer und Ivan Rados (beide privat verhindert) passen.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Auswärts beim Tabellenzweiten und Mit-Meisterschaftsfavoriten Ergolding sind die Rollen klar verteilt. Ungeachtet dessen müssen wir uns auf jeden Fall wieder steigern, um gegen so eine Top-Mannschaft einigermaßen mithalten zu können. Letztlich wird es an Ergolding liegen, ob wir zumindest eine geringe Chance haben oder keine."
Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche wohl unverändert.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach den zwei Auswärtssiegen in Walkertshofen und Pfarrkirchen ist unser Selbstbewusstsein wieder merklich gestiegen. Natürlich wollen wir diesen Flow nutzen und unsere bisher ausgeglichene Heimbilanz nun positiv gestalten."
Personal: Auf der Ausfallliste stehen Aaron Bice, Markus Weiherer, Timo Sterl, Noah Langner, Korbinian Köppel, Michael Schwank und Torhüter David Meißner. Dafür kehren Dennis Kandsperger und erstmals Leon Schlegel in den Kader zurück. Coach Matthias Eisenschenk ist verhindert und wird an der Seitenlinie von Daniel Beerschneider vertreten.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Die Geschichte zu unserem Heimspiel gegen Schierling ist schnell erzählt: drei brutale Fehler, ein Freistoß aus 35 Metern und dann verliert man verdient mit 1:4. Ein kurzes Aufbäumen von 20 Minuten reicht nicht, um ein Spiel in der Bezirksliga zu gewinnen. Wir schaffen es derzeit nicht, unser Spiel konzentriert über 90 Minuten durchzuziehen und machen zu viele Fehler. Aber noch viel schlimmer als die Niederlage sind die Verletzungen, die wir aus diesem Spiel mitgenommen haben. Alles natürlich keine guten Voraussetzungen für unser Auswärtsspiel in Langquaid, aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Wenn wir wenig Fehler machen, dann können wir etwas Zählbares mitnehmen."
Personal: Kapitän und Torhüter Thomas Huber hat sich gegen Schierling einen Sehnen- und Haarriss am Finger zugezogen. Bei Dion Rexhepi ist eine alte Verletzung wieder aufgebrochen. Beide werden bestimmt länger ausfallen. Dazu können auch Michael Koller (Knieverletzung) und Maximilian Hänle (Handverletzung) nicht auflaufen. Dafür ist Kilian Bauer wieder ins Training eingestiegen und auch Tobias Brenninger hat diese Woche das erste Mal wieder mit Ball trainiert. Beide könnten möglicherweise wieder eine Option sein.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag geht es für uns gegen die TuS 1860 Pfarrkirchen. Wir erwarten, dass sie uns das Spiel überlassen und auf Konter setzen werden. Deshalb müssen wir geduldig bleiben, das Spiel kontrollieren und die Chancen, die wir bekommen, konsequent ausnutzen."
Personal: Bis auf Valentin Kainz haben die Gäubodenstädter keine Ausfälle zu beklagen.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Für uns ist die Situation unverändert. Egal gegen wen es geht, müssen wir versuchen zu punkten, wenngleich wir wissen, was es heißt in Straubing zu spielen. Wenn wir dort bestehen wollen, benötigen wir 90 Minuten voller Konzentration und müssen vorm gegnerischen Tor kaltschnäuziger sein als am vergangenen Wochenende."
Personal: Die beiden Trainer Markus Linhart und Robert Schildmann können auf denselben Kader zurückgreifen wie in der Vorwoche.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Sallach steht für uns das nächste wichtige Match an. Sie spielen ebenso wie wir bisher eine gute Saison, daher erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten, Tagesform und Glück entscheiden werden. Wir werden aber alles versuchen, um die Partie auf unsere Seite zu ziehen."
Personal: Neben den Langzeitverletzten fällt auch Dominik Maierhofer aus.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Gegen den Mitaufsteiger Falkenberg heißt es für uns jetzt auf jeden Fall wieder zu punkten. Der SC hat schon mehrmals in dieser Saison gezeigt, dass er eine Top-Mannschaft ist. Da müssen wir hellwach sein und von der ersten bis zur letzten Minute richtig gut dagegenhalten."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche wohl unverändert.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach dem verdienten Punktgewinn beim Spitzenteam Aiglsbach empfangen wir mit Türk Gücü Straubing den nächsten hoch gehandelten Top-Favoriten auf den Titel, der in dieser Saison unbedingt die Meisterschaft erzielen und in die Landesliga aufsteigen will. Dass Fußball aber nicht immer geradlinig zu planen ist, zeigt die aktuelle Situation. Straubing muss unbedingt gewinnen, um den Anschluss an Kelheim nicht zu verlieren. Im TVG-Lager freut man sich auf dieses Duell. Unsere Leistungen werden Woche für Woche stabiler und die Akklimatisierung an die neue Liga funktioniert ebenfalls immer besser. Deshalb dürfen sich die vielen Zuschauer auf einen tollen Fight um wichtige Punkte freuen."
Personal: Zu den drei Dauerverletzten gesellen sich weiterhin Kapitän Tom Steer, Tim Buchner, Markus Luginger und Daniel Schmidbauer.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "In Geisenhausen erwartet uns ein schweres Spiel. Sie haben die letzten vier Spiele nicht mehr verloren und sich letzte Woche in Aiglsbach einen Punkt erkämpft. Es wird ein schweres Spiel, das wir versuchen werden erfolgreich zu gestalten."
Personal: Adrion Rexhepi, Granit Bekaj und Sandro Berovic sind verletzt. Ob Kushtrim Mazreku nach überstandener Verletzung sein Comeback geben wird, entscheidet sich kurzfristig.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag geht es daheim gegen Aiglsbach, eines der torgefährlichsten Teams in der Liga. Wir brauchen also defensiv wieder eine sehr konzentrierte Teamleistung."
Personal: Der Kader bleibt zur Vorwoche unverändert.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Am Sonntag erwartet uns ein sehr schweres Auswärtsspiel in Schierling. Eine sehr kompakte Mannschaft, die sowohl mit als auch ohne Ball Qualität hat. Wir brauchen folglich einen sehr guten Tag und die richtige Mentalität, um dort zu bestehen."
Personal: Mario Ulmer kehrt nach abgesessener Rotsperre in den Kader zurück und auch Fabian Rasch könnte nach wochenlanger Verletzungspause unter Umständen sein Comeback geben.