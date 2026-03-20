Verfolgerduell in Salmrohr: „Müssen bereit sein zu leiden“

Mit dem 7:0 von Schoden im Rücken empfangen Rudi Thömmes und die Salmrohrer den SV Sirzenich zum Verfolgerduell. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Der Primus möchte im 19. Saisonspiel den 18. Sieg einfahren. FSV-Trainer Patrick Zöllner verweist auf den knappen 2:1-Erfolg aus dem Hinspiel: „Da haben sie uns das Leben schwer gemacht. Die Saartaler haben eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Leistungsträgern, allen voran Lukas Kramp und Dominik Lorth. Deren Spielweise, die oft auf Offensivspektakel ausgelegt ist, ermöglicht uns schnelle Umschaltmomente. Doch wir möchten aktiv sein und das Spiel dominieren.“ Torwart Luca Merling fällt wegen einer Wunde am Knie noch aus. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um uns stabiler zu präsentieren als zuletzt gegen Salmrohr (0:7). Wichtig ist, die Lücken schnell schließen. Nach vorn geht immer was. Der Fokus liegt auf einem aktiven Verteidigen“, stellt sich SG-Sportchef Philip Kramp auf ein Offensivfeuerwerk der Tarforster ein. Lennard Wagner fehlt weiter urlaubsbedingt. Nach Erkältungen beziehungsweise leichten Blessuren werden Tobias Baier und Julian Thielen zurückerwartet.

Abstiegskampf pur heißt es in Schöndorf, wenn der Tabellenvorletzte das Schlusslicht empfängt. „Nach dem schwächeren Auftritt in Gutweiler (1:3) müssen wir wieder mehr Energie auf den Platz bringen, fokussierter und zielstrebiger auftreten“, unterstreicht Franzenheims Trainer Thomas Werhan. Benny Schettgen steht nach beruflichen Verpflichtungen wieder in der Startelf. Nach der 2:3-Niederlage am Mittwoch beim SV Lüxem wartet die SG Geisfeld noch immer auf den ersten Saisonsieg. „Die erste Halbzeit ging klar an Lüxem. Danach haben wir mehr nach vorne agiert. Der Akku wurde aber zunehmend leerer, wir sind nach dem dritten Gegentor nur noch hinterhergelaufen“, resümierte Geisfelds Coach Björn Probst. „In Schöndorf unternehmen wir jetzt einen erneuten Anlauf auf den ersten Sieg.“ Nach beruflichen Abwesenheiten kehren Luiz Cronauer und Fabian Weber zurück. Auch Sven Eckes (angeschlagen) ist wieder an Bord.

SV Niederemmel – SG Ruwertal/Gutweiler (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Piesport)

Nach dem 4:1-Überraschungscoup beim Dritten in Tawern möchte der Mosel-Aufsteiger gegen Ruwertal nachlegen. „Es gilt, defensiv stabil zu bleiben und unsere Torchancen effektiv zu nutzen. Ein weiterer Sieg wäre das I-Tüpfelchen auf eine tolle Woche“, so SV-Trainer Sascha Kohr. Maximilian Schäfer muss wegen eines Bänderrisses passen. Nach krankheitsbedingter Abwesenheit kehren Dustin Geisler und Maxim Swoboda zurück. Fraglich ist Mario Görgen (Fußblessur). Sieben Punkte aus den jüngsten drei Partien und eine neue defensive Stabilität sprechen für die Ruwertaler. „Wir haben uns in den Top sieben ordentlich positioniert und möchten mit einem weiteren Sieg den Grundstein für eine weiterhin sorgenfreie Saison legen“, gibt sich SG-Trainer Bastian Jung selbstbewusst. Ruben Herres (Urlaub), Mathis Homburg (Fuß) und Marc Picko (Zerrung) müssen passen.

FSV Salmrohr – SV Sirzenich (Sonntag, 14.30 Uhr, Salmtalstadion, Salmrohr)

Um weiter von Platz zwei träumen zu dürfen, benötigt der FSV Salmrohr den vollen Erfolg. „Wir erwarten einen starken und defensiv kompakt stehenden Gegner, wollen aber wie zuletzt beim 7:0 in Schoden unsere Stärken im Angriff wieder auf den Platz bringen. Das wird dennoch eine Riesenhausnummer“, so FSV-Trainer Rudi Thömmes. Die zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Florian Gelbe, Luca Meyer und Louis Thul kommen wieder dazu. „Die Statistik gegen Salmrohr sieht bei jeweils einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis gut aus. Wir wissen um ihre Offensivqualitäten und müssen bereit sein zu leiden“, erwartet Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer ein offenes Match. Robin Esser ist wegen einer Schulterverletzung fraglich, zurück aus einer Gelb-Rot-Sperre ist Yannic Theile.

TuS Mosella Schweich – SV Tawern (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen am Winzerkeller, Schweich)

Im Spitzenspiel des Zweiten gegen den Dritten geht es um viel. „Gegen eine physisch starke und homogene Mannschaft, die mit hoher individueller Qualität besetzt ist, haben wir eine große Chance, Tawern mit einem weiteren Sieg zu distanzieren“, erwartet Schweichs Trainer Thomas Schleimer eine anspruchsvolle Aufgabe. Bendix Große, Elias Hansjosten (beide nach Urlaub) sowie Philipp Grundmann (nach grippalem Infekt) sind wieder an Bord. „Erstmals seit langer Zeit sind wir nicht der Favorit. Die Rolle als Underdog möchten wir aber nutzen, um mit Courage und Durchschlagskraft einen Punkt mitzunehmen“, fordert SV-Trainer Benny Leis die Rückkehr in die Erfolgsspur. Pascal Güth (Muskelfaserriss), Dennis Reiss (Schultereckgelenksprengung), Pascal Hurth (Leistenbeschwerden) und Tristan Reger (Rotsperre) sind außen vor.

SV Schleid – SG Ellscheid (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Bei den immer noch auf einem Abstiegsplatz notierten Schleidern soll der Knoten endlich platzen. „Wir müssen positiv bleiben und hoffen, dass wir uns endlich mal belohnen für eine konstruktive Spielweise. Es zählen nur drei Punkte“, betont Spielertrainer Taner Weins. Gelbrot-gesperrt muss Weins selbst pausieren. Jannik Grün ist aus dem Urlaub zurück. „Mit einem Sieg könnten wir uns von unten absetzen. Kämpferisch zu überzeugen und wieder mehr Ideen in der kreativen Zone zu entwickeln, sind Grundvoraussetzungen dafür“, betont SG-Spielertrainer Markus Boos.

SG Zewen – SG Wiesbaum (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Trier-Zewen)

„Das Hinspiel haben wir glücklich mit 1:0 gewonnen. Uns erwartet ein hartes Stück Arbeit, doch wir möchten mit einer besseren Entscheidungsfindung im letzten Drittel sowie einer klaren Struktur im Mittelfeld offensive Akzente setzen“, fordert Zewens Trainer Stefan Castello den im Abstiegskampf dringend benötigten Heimsieg. Nach drei Niederlagen in Folge stecken die Vulkaneifeler in einer Ergebniskrise. „Zeigen wir wieder eine ähnlich gute Leistung wie gegen Salmrohr (1:2) und Tarforst (0:1), sind wir in der Lage, die Hinspielniederlage zu korrigieren. Der Druck jedenfalls liegt beim Gegner“, meint Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels. Michels selbst (Pferdekuss) und Julian Bauer (beruflich) sind keine Optionen. Jannik Hennes (fehlte zuletzt privatbedingt) ist zurück.

SV Mehring – SV Lüxem – verlegt auf Mittwoch, 15. April

Aufgrund einer Veranstaltung der Winzertanzgruppe, bei der einige Mehringer Spieler im Helferteam eingebunden sind, wurde die Partie auf Mittwoch, 15. April, 20 Uhr, verlegt. „Mein Bruder Manuel, der in Mehring als Co-Trainer fungiert, hatte bei uns eine Spielverlegung angefragt. Der haben wir gerne entsprochen“, erklärt Lüxems Trainer Nico Hubo. Die Lüxemer können sich nach dem 3:2 im Nachholspiel gegen Geisfeld nun in Ruhe auf die nächste Partie gegen Salmrohr (Sonntag, 29. März, 14.30 Uhr, in Lüxem) vorbereiten. „Wichtig war, dass wir nach dem 2:1-Anschlusstor von Geisfeld kurze Zeit später eine Antwort gefunden haben. Wir haben es uns am Ende aber unnötig schwer gemacht. Die zwei Gegentore resultierten aus einer ungenügenden Abstimmung und ärgern mich“, kommentierte ein nur bedingt zufriedener Lüxemer Trainer den knappen Sieg gegen das Schlusslicht.

Bezirksliga Mitte

FC Germania Metternich – TuS Ahbach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Koblenz-Metternich)

„Metternich ist gefühlt eine der spielstärksten Mannschaften der Liga und mit Spielern bestückt, die Rheinlandligaerfahrung mitbringen. Für uns kommt es darauf an, defensiv stabil zu stehen. Es ist ein Charaktertest für uns, bei dem wir über unsere Grenzen gehen und eine klare Körpersprache zeigen müssen“, sagt TuS-Trainer Roger Stoffels. Daniel Clausen (Knie), Peter Grün (Muskelfaserriss) und Manuel Hermes (Überbelastung der Adduktoren) fallen aus. Felix Ewertz (nach Zerrung) und Noah Hertel (aus Urlaub) stehen wieder zur Verfügung.