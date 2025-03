So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

TuS Frisia Goldenstedt hat mit 25 Punkten aus 22 Spielen eine schwierige Saison und steht auf dem 14. Platz, während SV Holdorf mit 45 Punkten auf dem 5. Platz eine starke Saison spielt. Holdorf will weiter um die oberen Plätze kämpfen, während Goldenstedt sich im Abstiegskampf behaupten muss. Goldenstedt wird alles daran setzen, gegen den Favoriten zu überraschen, doch Holdorf hat mit 62 Toren eine sehr gute Offensive. Holdorf geht mit einer klaren Favoritenrolle in dieses Duell und möchte den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern.

SV Molbergen liegt mit 39 Punkten aus 24 Spielen auf dem 7. Platz und möchte weiterhin in der oberen Tabellenhälfte mitmischen. BW Lohne II, mit 51 Punkten aus 23 Spielen, befindet sich auf dem 2. Platz und hat nach wie vor Ambitionen auf den Aufstieg. Aktuell trennt sie sechs Punkte vom Spitzenreiter Altenyothe, zu erwähnen ist aber, dass Lohne noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, also noch voll im Rennen um die Spitze ist.