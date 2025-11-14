Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Im April besiegte Oberdrees den 1. FC Niederkassel mit 2:1. – Foto: Jan Euenheim
Verfolgerduell in Niederkassel - Wahlscheid gegen MSV unter Zugzwang
Bezirksliga, Staffel 2: Der 1. FC Niederkassel und TuRa Germania Oberdrees treffen sich zum Verfolgerduell - für beide ist die Tabellenführung drin.
Der 3:2-Erfolg des 1. FC Niederkassel über Tabellenführer TuS Oberpleis hat dem Aufstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga eine neue Dynamik verpasst. Die Spitze hat sich zusammengeschoben, Niederkassel wird seinen Vorschusslorbeeren nach dem schwierigen Saisonstart immer besser gerecht. Am Sonntag wartet nun das nächste Sechs-Punkte-Spiel auf den 1. FC. Niederkassel empfängt den Tabellendritten TuRa Germania Oberdrees.
Oberdrees spielt bislang eine richtig gute Runde. Der Vorjahres-Achte hat sich in der Spitzengruppe festgesetzt, musste in der vergangenen Woche beim 1:2 gegen den SC Uckerath aber seine dritte Saisonniederlage hinnehmen. Klar ist: Auswärts in Niederkassel wird es nicht unbedingt einfacher für Trainer Wolfgang Schlösser und seine Mannschaft. Der hochkarätig besetzte Tabellenzweite hat sechs seiner vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen und ist nach elf Spieltagen - mit einem Spiel mehr als die Konkurrenz - erstmals in dieser Spielzeit auf den zweiten Platz gesprungen. Sollte Oberpleis beim TuS Buisdorf nicht punkten, wäre sowohl für Oberdrees als auch für Niederkassel sogar die Tabellenführung drin.
Verlieren verboten - vor allem für den Wahlscheider SV
Eine ganz andere Überschrift trägt das Duell zwischen dem Wahlscheider SV und dem MSV Bonn. Beide befinden sich im Tabellenkeller, vor allem Wahlscheid ist langsam aber sicher unter Zugzwang. Gerade einmal fünf Punkte hat der WSV bisher eingesammelt, mit Pascale Spies hat im Oktober bereits ein neuer Trainer übernommen. Der MSV Bonn hat sich mit seinem 4:2-Erfolg über Buisdorf immerhin ein bisschen befreit, steht mit elf Punkten aber weiterhin nur einen Platz vor der Abstiegszone.