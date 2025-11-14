 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielvorbericht
Im April besiegte Oberdrees den 1. FC Niederkassel mit 2:1.
Im April besiegte Oberdrees den 1. FC Niederkassel mit 2:1. – Foto: Jan Euenheim

Verfolgerduell in Niederkassel - Wahlscheid gegen MSV unter Zugzwang

Bezirksliga, Staffel 2: Der 1. FC Niederkassel und TuRa Germania Oberdrees treffen sich zum Verfolgerduell - für beide ist die Tabellenführung drin.

Der 3:2-Erfolg des 1. FC Niederkassel über Tabellenführer TuS Oberpleis hat dem Aufstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga eine neue Dynamik verpasst. Die Spitze hat sich zusammengeschoben, Niederkassel wird seinen Vorschusslorbeeren nach dem schwierigen Saisonstart immer besser gerecht. Am Sonntag wartet nun das nächste Sechs-Punkte-Spiel auf den 1. FC. Niederkassel empfängt den Tabellendritten TuRa Germania Oberdrees.

Niederkassel hat die Tabellenführung in Sicht

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
15:00

Oberdrees spielt bislang eine richtig gute Runde. Der Vorjahres-Achte hat sich in der Spitzengruppe festgesetzt, musste in der vergangenen Woche beim 1:2 gegen den SC Uckerath aber seine dritte Saisonniederlage hinnehmen. Klar ist: Auswärts in Niederkassel wird es nicht unbedingt einfacher für Trainer Wolfgang Schlösser und seine Mannschaft. Der hochkarätig besetzte Tabellenzweite hat sechs seiner vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen und ist nach elf Spieltagen - mit einem Spiel mehr als die Konkurrenz - erstmals in dieser Spielzeit auf den zweiten Platz gesprungen. Sollte Oberpleis beim TuS Buisdorf nicht punkten, wäre sowohl für Oberdrees als auch für Niederkassel sogar die Tabellenführung drin.

Verlieren verboten - vor allem für den Wahlscheider SV

So., 16.11.2025, 14:45 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
14:45live

Eine ganz andere Überschrift trägt das Duell zwischen dem Wahlscheider SV und dem MSV Bonn. Beide befinden sich im Tabellenkeller, vor allem Wahlscheid ist langsam aber sicher unter Zugzwang. Gerade einmal fünf Punkte hat der WSV bisher eingesammelt, mit Pascale Spies hat im Oktober bereits ein neuer Trainer übernommen. Der MSV Bonn hat sich mit seinem 4:2-Erfolg über Buisdorf immerhin ein bisschen befreit, steht mit elf Punkten aber weiterhin nur einen Platz vor der Abstiegszone.

Die weiteren Spiele des 12. Spieltags

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:15

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
13:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
15:30

So., 16.11.2025, 14:45 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
14:45live

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
15:15

