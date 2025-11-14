Verfolgerduell in Niederkassel - Wahlscheid gegen MSV unter Zugzwang

Der 3:2-Erfolg des 1. FC Niederkassel über Tabellenführer TuS Oberpleis hat dem Aufstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga eine neue Dynamik verpasst. Die Spitze hat sich zusammengeschoben, Niederkassel wird seinen Vorschusslorbeeren nach dem schwierigen Saisonstart immer besser gerecht. Am Sonntag wartet nun das nächste Sechs-Punkte-Spiel auf den 1. FC. Niederkassel empfängt den Tabellendritten TuRa Germania Oberdrees.