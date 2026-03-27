Verfolgerduell in Neuhausen - Zwiesel unter Zugzwang

Zehn Punkte Vorsprung hat die SpVgg Osterhofen mittlerweile auf Rang zwei. – Foto: Harry Rindler

Mit der ein oder anderen Überraschung ist die Kreisliga Straubing ins Jahr 2026 gestartet. Durch die Ausrutscher des SV Neuhausen/Offenberg und des SC Zwiesel kann die SpVgg Osterhofen nach dem knappen Auftaktsieg in Auerbach vor dem anstehenden Heimmatch gegen den FC Langdorf den Meistersekt quasi schon kaltstellen. Der Kampf um Platz zwei ist dagegen offener denn je, zumal der TSV Regen nach dem Dreier gegen Haibach nun in Neuhausen am Gegner vorbeiziehen könnte. Lachender Dritter könnte dabei der SC Zwiesel werden, der es mit dem 1. FC Viechtach zu tun bekommt. Weitere Landkreis-Duelle gehen in Stephansposching (gegen Auerbach) sowie Straubing (DJK gegen Oberschneiding) über die Bühne.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg SV Perkam Perkam 14:00 live PUSH

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Nach einer letztendlich gerechten Punkteteilung in Langdorf treffen wir zum ersten Heimspiel nach der Winterpause auf den SV Perkam. Wir stellen uns auf ein enges, umkämpftes Spiel auf schwierig zu bespielendem Untergrund ein. Aber gerade zuhause vor unseren Zuschauern werden wir alles daran setzen, dass die drei Punkte in Lindberg bleiben."

Personal: Weiterhin nicht mitwirken können Elias Schels, Ben Hofmann und Maximilian Straub.

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Gegen eine starke Zwieseler Mannschaft konnten wir verdient drei Punkte holen. Die Aufgabe in Lindberg wird nun bestimmt nicht leichter. Der TSV schielt mit einem Auge auch zurecht noch auf Tabellenplatz zwei. Es wird wieder sehr hart dort etwas zu holen, werden aber alles daran setzen, den Dreier mit nach Perkam zu nehmen."

Personal: Aufgrund einiger Fragezeichen entscheidet sich der Kader erst kurzfristig.



Sebastian Kripp und der SV Perkam haben mit dem Sieg über den SC Zwiesel gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt. – Foto: Maximilian Stahl







Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen FC Langdorf Langdorf 16:00 live PUSH

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "In Auerbach hatten wir einen gelungenen Saisonauftakt. Die Jungs haben trotz schwerer Platzverhältnisse alles im Griff gehabt. Mit dem FC Langdorf wartet am Samstag ein starker Aufsteiger auf uns, der uns alles abverlangen wird. Wir werden konzentriert auf das eigene Spiel achten und wollen einige Abläufe verbessern." Personal: Adrianos Biller und Felix Stadler haben muskuläre Probleme und sind daher noch fraglich.

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Der Auftakt gegen Lindberg war leistungstechnisch absolut in Ordnung, wobei der späte Gegenteffer zum Ausgleich natürlich bitter war. Mit der gleichen Leidenschaft wollen wir nun auch in Osterhofen auftreten. Gleichwohl wissen wir, das alles andere als ein Heimsieg des künftigen Meisters eine dicke Überraschung wäre." Personal: Nico Koller und Christian Zitzelsperger müssen ersetzt werden.







Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Nach unserer guten Vorbereitung war die Leistung in der ersten Halbzeit in Perkam total enttäuschend. Wir haben es mal wieder nicht geschafft die Basics auf den Platz zu bringen. Die zweite Hälfte war total okay, darauf müssen wir aufbauen und jetzt am Samstag zuhause gegen Viechtach einen Sieg einfahren." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Den Sieg gegen die DJK Straubing haben wir uns hart erarbeitet. Genau so wollen wir jetzt auch in Zwiesel gegen einen Topfavoriten der Liga agieren." Personal: Neben den Langzeitverletzten Michael Pfeffer, Sebastian Köppl und Dustin Segl fehlen auch Luis Wagner, Sebastian Tremmel und Raphael Kufner.





Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "In dieser Saison ist es trotz ordentlicher Leistungen mit dem Toreschießen wie verhext. Aber jammern hilft nicht. Vielleicht gelingt es uns ja endlich auch einmal, als schwächeres Team die ein, zwei sich bietenden Chancen kaltschnäuzig zu verwerten und zur Not auch unverdientermaßen den Platz als Sieger zu verlassen. Einige Gegner haben uns das in der Vergangenheit perfekt vorgemacht. Die nächsten sieben Spiele gegen die Topteams bieten dazu hervorragend Gelegenheit. Darum schauen wir nicht deprimiert auf die Tabelle, sondern konzentriert nur auf das nächste Spiel. Mit dem TSV Oberschneiding dürfen wir eine ganz starke Mannschaft bei uns in der Vogelau begrüßen, die mit ihrem Paradesturm als bester Aufsteiger in der Liga für Furore gesorgt und uns im Hinspiel klar beherrscht hat. Wir können eigentlich nur überraschen. Das werden wir versuchen." Personal: Nico Mayer, Moritz Fedeneder und Martin Sgraja werden wohl bis Saisonende ausfallen. Maxi Bachmann und Florian Hien sind weiterhin verletzt.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach dem gelungenen Heimauftakt gegen Neuhausen freuen wir uns nun auf die Auswärtspartie bei der DJK Straubing. Der Gegner hat sich im Winter insbesondere durch meinen ehemaligen Mitspieler und Freund Daniel Gnjidic top verstärkt und wird mit Sicherheit in den verbleibenden Spielen alles daran setzen, in der Tabelle noch Boden gut zu machen. Wir stellen uns zudem auf schwierige Platzverhältnisse ein, sind dementsprechend gewarnt und werden den Gegner keinesfalls unterschätzen. Mit einem Sieg können wir die 30-Punkte-Marke knacken, dementsprechend wollen wir auftreten und das Derby für uns entscheiden." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten Sebastian Reichl und Jonas Zach steht der gesamte Kader zur Verfügung.





Der SV Neuhausen/Offenberg will am Wochenende Platz zwei verteidigen. – Foto: Tom Arnold







Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Oberschneiding mussten wir eine sehr bittere Niederlage einstecken. Wir haben über 70 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht und haben es nicht geschafft den Sack zuzumachen. Oberschneiding hat bis zum Ende gekämpft und seine Chancen eiskalt genutzt. Da Zwiesel auch verloren hat, stehen wir glücklicherweise noch auf dem zweiten Tabellenplatz. Diesen wollen wir gegen den TSV Regen natürlich vor heimischem Publikum verteidigen. Dazu brauchen wir die Leistung aus dem letzten Spiel, dieses Mal jedoch über die volle Länge." Personal: Mit Torhüter Fabian Scholz, Thomas Plötz, Andreas Köckeis, Sebastian Plötz, Andreas Baumann und Dominik Schnar werden voraussichtlich wieder einige Leistungsträger passen müssen.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem verdienten Heimsieg gegen einen starken Gegner aus Haibach konnten wir optimal in die restlichen Partien nach der Winterpause starten. Auch mit der gezeigten Leistung der Jungs kann man absolut zufrieden sein und das gibt unserer jungen Truppe weiter Selbstvertrauen. Auf Grund der anderen Ergebnisse ist die Tabellensituation noch enger und mit dem SV Neuhausen erwartet uns nun die nächste schwere Aufgabe. Zum Spitzenspiel reisen wir trotz Personalsorgen mit breiter Brust an und werden auch hier alles geben, um nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen." Personal: Sicher fehlen werden Maxi Kappl, Alex Gigl, Dominik Wölfl, Moritz Hinkofer und Simon Fieweger.







So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Haibach Haibach SV Winzer Winzer 15:00 PUSH

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Nach einer absolut schlechten Leistung gegen Regen will ich bei unserem Heimspiel eine Reaktion sehen. Einsatz, Laufbereitschaft und Wille sollten ab der ersten Minute zu sehen sein, denn sonst wird es gegen einen für mich personell sehr gut aufgestellten SV Winzer schwierig." Personal: Neben den Langzeitverletzten gibt es noch einige Fragezeichen.

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Wir sind stark ins Spiel gegen Stephansposching gestartet und früh mit 1:0 in Führung gegangen. Danach haben wir jedoch den Faden verloren, zu wenig Einsatz und Ehrgeiz gezeigt und am Ende nur einen Punkt gegen einen defensivstarken Gegner geholt. Jetzt geht es nach Haibach, wo uns eine sehr gute und offensiv gefährliche Mannschaft erwartet. Unser Ziel ist klar: wir wollen dort punkten und werden alles geben, um etwas Zählbares mitzunehmen." Personal: Julian Fröhler (Knieprobleme) muss definitiv passen. Ob Patrick Zauner auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig.



