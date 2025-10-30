Verfolgerduell in Neuenkirchen

Wenn der TuS Neuenkirchen am Freitagabend den Tabellennachbarn aus Aurich empfängt, geht es um wichtige Punkte im oberen Mittelfeld der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Beide Mannschaften befinden sich in stabiler Form – und beide Trainer erwarten ein Duell auf Augenhöhe.

Im Pias-Park kommt es am Freitagabend zum direkten Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich zuletzt in guter Verfassung präsentierten. Der TuS Neuenkirchen will seine Serie weiter ausbauen, während die U20 der SpVg Aurich nach mehreren Unentschieden auf einen Befreiungsschlag hofft.

Neuenkirchens Trainer Markus Gertz gibt sich vor dem Heimspiel selbstbewusst: „Wir wollen unsere Serie ausbauen und den nächsten Dreier einfahren. Mit einem Sieg würden wir uns auf Platz vier vorschieben und werden versuchen, mit aggressivem Spiel gegen den Ball erneut zum Erfolg zu kommen.“ Seine Mannschaft hat in den vergangenen Wochen vor allem durch Einsatzfreude und Stabilität überzeugt. Trotz personeller Engpässe blickt Gertz optimistisch auf die Partie: „Personell sieht es unverändert aus, aber das wird keine Ausrede sein! Wir sind aktuell in einem guten Lauf, wissen aber, dass wir den Aufsteiger nicht unterschätzen dürfen und erwarten ein Duell auf Augenhöhe.“

Tatsächlich trennt die beiden Teams in der Tabelle lediglich das Torverhältnis – beide stehen mit zehn Punkten im Mittelfeld der Liga. Für die Gäste aus Aurich ist das Duell in Neuenkirchen dabei ein weiterer Prüfstein in der Entwicklung ihrer jungen Mannschaft. Trainer Jan Feldkamp erklärt: „Trotz einiger Unentschieden in den letzten Partien bleiben wir geduldig und sind zuversichtlich, dass sich unser Team mit jeder Begegnung mehr in der Liga etabliert.“