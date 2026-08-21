Verfolgerduell in Michaelpoppenricht - Rieden kommt

Durch einen Heimsieg am Hahnenkamm gegen den SC Luhe-Wildenau II will der FC Edelsfeld (in Blau-Schwarz) weiterhin Höhenluft in der Tabelle der Kreisliga Süd schnuppern. – Foto: Jürgen Leißner

Ein hochinteressantes Duell bietet die Runde 5 der Kreisliga Süd, kreuzen doch der fünftplatzierte Aufsteiger SG Traßlberg/Poppenricht (8 Punkte) und der Rangsechste 1. FC Rieden (7 Punkte) am Freitagabend um 18 Uhr die Klingen. Für beide Kontrahenten gilt es, mit möglichst viel Zählbarem den Kontakt zu den ganz vorderen Plätzen zu halten. Der dort platzierte TuS Rosenberg (2./9) hingegen muss am Wochenende unfreiwillig eine Pause einlegen. Das für Samstag angesetzte Spiel gegen den VfB Rothenstadt ist abgesagt worden. Wie Kreisspielleiter Albert Kellner mitteilt, ist der Grund ein Spielermangel bei den Weidener Vorstädtern, verletzungs- und urlaubsbedingt kann der VfB keine Mannschaft stellen. Das Sportgericht wird nun über die Wertung entscheiden, natürlich ist davon auszugehen, dass die drei Punkte den Hüttenstädtern zugebucht werden.

In Folge die Vorschau auf die Ansetzungen des 5. Spieltags:

Bereits am Freitag um 18 Uhr bestreitet der 1. FC Rieden sein zweites Auswärtsspiel in Folge bei der SG Traßlberg/Poppenricht. Der starke Aufsteiger ist bei zwei Heimsiegen und zwei Unentschieden in der Fremde bisher noch ungeschlagen und nimmt derzeit einen starken fünften Tabellenplatz ein. Die Mannschaft von Trainer Ilker Caliskan setzt sich erfolgreich aus Erfahrung und jugendlicher Ungestümheit zusammen. Thomas Behrend trifft mit seinen 40 Jahren immer noch regelmäßig, was vier bisher erzielte Saisontore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Torschütze Benedikt Kopf letzten Sonntag beim 1:1 in Ursensollen war gerade mal halb so alt. Besonders ärgerlich für den Neuling, dass der Ausgleichstreffer der DJK buchstäblich mit dem Schlusspfiff fiel. Der 1. FC Rieden erkämpfte sich vergangenes Wochenende in einer sehr harten und ruppigen Begegnung beim SV Freudenberg ebenfalls ein 1:1-Unentschieden. Besonders schmerzhaft, dass Michael Fleischmann und Markus Morten verletzungsbedingt vorzeitig ausgewechselt werden mussten und für mehrere Spiele ausfallen könnten. Nichtsdestotrotz will der Tabellensechste den Amberger Vorstädtern gehörig Paroli bieten. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR).

Riedens Coach Timo Studtrucker: „Die Spiele in Luhe-Wildenau und Freudenberg, wo wir unnötig Punkte haben liegen lassen, haben gezeigt, wo der Schuh drückt und wo wir uns schnellstens verbessern müssen. Es hilft keine spielerische Überlegenheit, wenn wir nicht über 90 Minuten ein effektives Zweikampfverhalten und körperliche Robustheit an den Tag legen, sowie im letzten Drittel unsere Chancen präzise zu Ende spielen. Der nächste Gegner ist wieder ein harter Brocken und wir haben einige angeschlagene Spieler. Trotzdem ist es unser Anspruch, dort keinesfalls leer auszugehen“.

Daniel Humml, Mittelfeldspieler der SG: "Am kommenden Spieltag erwartet uns mit dem 1. FC Rieden ein ambitionierter Gegner, der sicherlich auch heuer wieder ein großes Wörtchen um den Aufstieg mitreden will. Auch wenn die Gäste aktuell in der Tabelle noch hinter uns sind, wissen wir sehr wohl, auf welch spielstarke Mannschaft wir am Freitagabend treffen werden. Aber wir sind uns unserer Stärken bewusst und wollen auch in diesem Spiel natürlich alles versuchen, um vor heimischem Publikum die Punkte in Poppenricht zu behalten. Auch wenn hierfür in allen Mannschaftsteilen wohl eine überdurchschnittliche Leistung benötigt wird."

Hatte man in der letzten Spielzeit nach vier Spieltagen die weniger erfreuliche Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen vorzuweisen, geniesst der FCE in dieser noch jungen Saison nach vier Runden mit drei Dreiern und einer Einbuße die Höhenluft und rangiert nicht umsonst auf der 3. Den dadurch erarbeiteten Schwung möchte man nun auch in die Partie gegen die Landesligareserve mitnehmen, ein nächster voller Ertrag steht am Plan der Dehling-Männer. Zwei Niederlagen in Folge haben den SC ins hintere Tabellendrittel gespült, wohlwissend, dass eine große Herausforderung wartet, soll die Talfahrt mit mindestens einem Zähler gestoppt werden. FCE-Coach Martin Dehling: "Am Sonntag kommt mit Luhe-Wildenau eine Mannschaft auf den Hahnenkamm, die von ihren bisherigen Gegnern mit viel Lob bedacht wurde. Uns erwartet eine junge, kampfstarke Truppe, die aber auch über viele spielerische Mittel verfügt. Für uns heißt das, dass wir von Beginn an wieder konzentriert und strukturiert vorgehen müssen, wie zuletzt auch. Wenn uns das über weite Strecken des Spiels gelingt, ist ein weiterer Sieg durchaus im Bereich des Möglichen." SC-Trainer Dieter Scheler: "Auf uns wartet ein schweres Auswärtsspiel in Edelsfeld, am Hahnenkamm ist es immer unangenehm zu spielen. Zudem ist der FC gut gestartet. Wir müssen aktuell etwas improvisieren und werden trotzdem alles versuchen, um dort zu bestehen. Im Defensivbereich müssen wir noch konzentrierter sein und vorne kaltschnäuziger die Chancen verwerten." SC-Trainer Dieter Scheler: "Auf uns wartet ein schweres Auswärtsspiel in Edelsfeld, am Hahnenkamm ist es immer unangenehm zu spielen. Zudem ist der FC gut gestartet. Wir müssen aktuell etwas improvisieren und werden trotzdem alles versuchen, um dort zu bestehen. Im Defensivbereich müssen wir noch konzentrierter sein und vorne kaltschnäuziger die Chancen verwerten."

Die Partie wurde wegen eines Spielermangels bei den Gästen abgesetzt. Die Spielwertung erfolgt durch das Sportgericht.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr DJK Ensdorf DJK Ensdorf SV Freudenberg Freudenberg 15:00 PUSH

Vier Spiele, zwölf Punkte, natürlich ist man bei der DJK auf das bisher Geleistete schon ein wenig stolz, bleibt aber auf dem Boden. Mit den Gästen aus Freudenberg wartet nun eine unangenehme Hausaufgabe, an die man optimistisch herangeht, wohlwissend, dass eine Steigerung im Vergleich zum letzten Wochenende aber vonnöten sein wird. Noch greift beim SVF nicht jedes Rädchen in das andere, doch reist man voller Entschlossenheit nach Ensdorf. Kann man die ohne Zweifel vorhandenen Qualitäten auf den Platz bringen und die Fehlerquote klein halten, rechnet man sich etwas aus beim Besuch des Ligaprimusses im Vilstal. DJK-Coach Oliver Eckl: "Am Sonntag zum Heimspiel erwarten wir die kampfstarke Mannschaft aus Freudenberg. Eine junge Truppe, die mittlerweile schon versucht, spielerisch nach vorne zu spielen und im Defensivverbund auffällt mit großer Zweikampfstärke. Gerade bei Standards müssen wir gegen dieses Team bestehen und gut verteidigen. Natürlich wollen wir uns wieder etwas besser präsentieren, als im letzten Ligaspiel, als wir doch einige Tugenden vermissen haben lassen. Laufbereitschaft, Zweikampfführung und mehr Konsequenz in den Aktionen, dann kann auch in diesem Spiel ein Erfolg möglich sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein sicherlich wieder kampfbetontes, ausgeglichenes und gutes Kreisligaspiel. Unsere tollen Zuschauer werden uns wieder mit voller Tatkraft unterstützen. Dies ist uns sicher!" Michael Roith, Co-Trainer des SVF: "Momentan befinden wir uns noch in der Findungsphase. In jedem Spiel zeigen wir gute Ansätze und investieren viel, bringen uns durch einfache Fehler aber immer wieder um den Lohn. Mit Ensdorf erwartet uns nun ein überraschend souveräner Aufsteiger, der bislang die volle Punkteausbeute eingefahren hat. Doch jede Serie geht irgendwann zu Ende. Deshalb fahren wir schon mit einer klaren Zielsetzung nach Ensdorf, nämlich die vollen drei Punkte mitzunehmen."

Heute, 18:00 Uhr DJK Ursensollen DJK Ursensollen SV Schmidmühlen Schmidmühlen 18:00 live PUSH

Während die Heimelf immer noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet, kann man im Vilstal ohne Zweifel von einem mehr als gelungenen Saisonstart sprechen. So geht die Kotzbauer-Elf in dieses Match als Außenseiter, wird aber versuchen, dem favorisierten Gast durch maximal hohes Engagement Paroli zu bieten. Zu was es reichen wird, muss man sehen. Die Greger-Truppe reist mit breiter Brust an, die bisherigen Erfolge verleihen Selbstbewußtsein und Sicherheit. Kann man das zuletzt Gezeigte wieder auf den Platz bringen, ist man zuversichtlich, drei Punkte ins Heimgepäck schnüren zu können. DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer: "Mit Schmidmühlen kommt eine sehr starke Mannschaft auf den Rängberg. Mit Blick auf die Tabelle ist die Favoritenrolle daher klar verteilt. Trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir an die Leistung gegen TraPo anknüpfen und unsere Tugenden auf den Platz bringen, nämlich eine geschlossene Mannschaftsleistung, Willen und Einsatzbereitschaft. Wir werden wieder alles investieren und unser Bestes geben. Personell werden wir wie schon in den Wochen zuvor erneut umbauen müssen – aber auch diesmal werden wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen." SVS-Spielertrainer Alex Greger: "Auf uns wartet ein schweres Auswärtsspiel in Ursensollen. Aufgrund der dort herrschenden schlechten Platzverhältnisse müssen wir unsere Spielweise ein wenig anpassen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir - wenn wir in der Defensive wieder gut stehen und vorne konsequent mit unseren Chancen umgehen - dieses Spiel auch positiv bestreiten. Wir werden auf jeden Fall wieder alles geben und versuchen das Spiel zu gewinnen."

Heute, 19:00 Uhr FV 1921 Vilseck FV Vilseck TSV Königstein Königstein 19:00 PUSH

Nach dem 0:2 in Schmidmühlen und einer wenig überzeugenden Leistung ist Wiedergutmachung angesagt bei den Garnisonsstädtern. Der Gegner wird nach seinem ersten Saisonsieg allerdings mit gestärktem Selbstbewußtsein auftreten, was die Lösung der Hausaufgabe sicherlich knifflig werden lässt. Erleichterung herrschte beim TSV, nachdem der Bock gegen Hirschau endlich umgestossen wurde. Den neuen Schwung, den dieser hohe Sieg erzeugt hat, will man nun mitnehmen nach Vilseck, um erneut kräftig zu punkten und um damit den Weg auf der Tabellenleiter nach oben fortzusetzen. FVV-Spielertrainer Tobi Graßler: "Mit Königstein erwartet uns ein Gegner, bei dem der Knoten geplatzt ist. Die Mannschaft verfügt über enorme Qualität – insbesondere in der Offensive, die mit extrem schnellen Spitzen besetzt ist. Ich hoffe, dass wir die richtigen Lehren aus der jüngsten Niederlage gezogen haben und im kommenden Spiel als geschlossene Einheit auftreten und überzeugen werden." Gästecoach Alex Heldrich: "Nach unserem ersten Saisonsieg gegen Hirschau wollen wir nun alles daran setzen, auch im Auswärtsspiel gegen Vilseck nicht leer auszugehen und weiter zu punkten. Die Graßler-Elf dagegen wird sicherlich hochmotiviert ins Spiel gehen, um die erste Niederlage der Saison in Schmidmühlen vergessen zu machen um somit wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Da beide Teams auf Sieg spielen werden, dürfen die Zuschauer mit Sicherheit ein interessantes Match erwarten."