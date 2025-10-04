Verfolgerduell in Grebenstein – gelingt Holzhausen der erste Heimsieg?

Der 12. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Während TuSpo Rengershausen seine Spitzenposition gegen SG Reinhardshagen verteidigen will, stehen im unteren Drittel gleich mehrere richtungsweisende Partien an. Besonders die Begegnung beim TuSpo Grebenstein dürfte im Kampf um die Spitzenplätze von Bedeutung sein.

Vierter gegen Dritter – beim Duell zwischen Grebenstein und Lohfelden treffen zwei punktnahe Verfolger aufeinander. Die Gäste überzeugen durch die beste Defensive der Liga (neun Gegentreffer), während der Tuspo mit 30 Toren die zweitbeste Offensive stellt, jedoch auf Leistungsträger Tom Möller rotgesperrt verzichten muss. Ein enges Spiel ist zu erwarten, bei dem der Sieger Anschluss an die Spitze hält.

Aufeinandertreffen im Keller

Der Tabellenvorletzte Wilhelmshöhe trifft auf die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, die zuletzt mit einem Remis gegen Sandershausen überraschte. Beide Mannschaften brauchen dringend Zählbares, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Vor heimischer Kulisse steht die TSG besonders unter Druck.

Absteiger gegen Aufsteiger mit selben Sorgen

In einem weiteren Kellerduell empfängt die SG Hombressen/Udenhausen den Aufsteiger Wanfried. Die Gastgeber stabilisierten sich zuletzt mit zwei Siegen, während die Gäste nach vier Niederlagen immerhin ein Remis gegen Bosporus holten. Der Sieger kann sich im engen Tabellenkeller etwas Luft verschaffen. Bleibt Holzhausen zu Hause punktlos?

Aufsteiger Holzhausen wartet noch immer auf Zählbares vor eigenem Publikum und trifft auf den Sechsten Kaufungen. Während die Gäste seit vier Spielen ungeschlagen sind und zuletzt Wilhelmshöhe 5:1 bezwangen, steckt der TSV in einer Heimflaute. Ein klarer Favorit dürfte in diesem Duell erkennbar sein. Schwere Aufgabe für die SGR

Spitzenreiter Rengershausen will seine Serie auch gegen den Fünften Reinhardshagen fortsetzen. Während die Hausherren vor allem durch ihre Offensivreihe glänzen, überzeugt die SG zuletzt durch defensive Stabilität. Ein Spiel auf hohem Niveau ist zu erwarten, bei dem die Gäste auf eine Überraschung hoffen. Bosporus will Torflaute beenden

Der Aufsteiger FC Bosporus Kassel ist seit drei Spielen in der Liga ohne Torerfolg und empfängt den TSV Hertingshausen. Während die Gastgeber auf ihre Heimstärke bauen, feierten die Gäste zuletzt einen wichtigen Sieg, mussten dabei jedoch zwei Platzverweise verkraften und damit auf Klingmann und Krug verzichten. Beide Mannschaften wollen sich im Mittelfeld festsetzen. Klare Favoritenrolle

