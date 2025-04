Verfolgerduell in Gaberndorf – wer kann Tonndorf folgen?

Das Verfolgerduell zwischen Gaberndorf und Obernissa stand an. Beide Teams teilten sich punktgleich mit 25 Zählern den 2. Platz hinter Tonndorf. Natürlich wollten beide Teams auch den Abstand, von 6 Punkten, zum Tabellenführer halten. Von Beginn an entwickelte sich ein schönes Fußballspiel, was ebenso sehr taktisch geprägt war. Beide Defensivreihen ließen kaum wirklich gefährliche Chancen zu. Die von Coach Krüger bereits im Kranichfeld-Spiel ins Leben gerufene 3-er Kette schien auch hier wieder gut zu funktionieren. Kurz vor der Pause dann doch noch ein Tor. Nach insgesamt stark herausgespieltem Angriff stand Philipp quasi vor dem leeren Tor und musste nur noch einschieben. So ging es mit einer verdienten 1:0 Führung in die Pause.



Ähnlich wie tags zuvor kamen die Gäste nach der Pause sehr energisch vom Pausentee zurück und wollten schnell den Ausgleich erzielen. Jedoch konnte Gaberndorf dies mit Mann und Maus verteidigen. Entweder war immer wieder ein Verteidigerfuß dazwischen oder Schlussmann Felix parierte stark. Nach vorne gab es kaum noch Entlastung. Wobei Gaberndorf, gerade zu Beginn von Hälfte 2, immer wieder sehr gefährlich vor das Tor kam und auch nur knapp scheiterte. Wäre hier das Tor für Gaberndorf gefallen, wäre das Spiel mit Sicherheit anders ausgegangen.



Obernissa blieb aber insgesamt von unseren Chancen unbeeindruckt und spielte weiter ihren Stiefel runter. In Minute 72 fiel dann der Ausgleich. Ein verlängerter Freistoß rutschte Richtung langen Pfosten und wurde dort aus ganz spitzem Winkel von Teichmann eingeschoben. In der Folge wollte Obernissa auch noch den Führungs-/Siegtreffer erzielen. Jedoch stand dann erstmal Gäste-Keeper Schubert und SVG-Angreifer Meier im Mittelpunkt. Nach einem durchgesteckten Ball wurde Meier von Schubert rüde flachgelegt. Doch Schiri Kaufholz zeigte zum Entsetzen aller nicht auf den Punkt. Die Begründung lautet wohl, dass Meier vorher bereits abgehoben war. Dies, deutlich sichtbar, jedoch nur zum eigenen Schutz. Keeper Schubert hatte eigentlich keine realistische Chance auf den Ball. Diese Auslegung und Beurteilung des Schiris ist überhaupt nicht nachvollziehbar und ein schwerwiegender Fehler. Nur kurze Zeit später, in Minute 88, zeigte Kaufholz dann aber auf den Punkt – jedoch im Gaberndorfer Strafraum. Eine kleine und feine Berührung vom Angreiferfuß durch Robert hat hier Schiri Kaufholz ausgereicht, um auf den Punkt zu zeigen. Absolut unverständlich, wenn man den davor nicht gegebenen Elfer berücksichtigt. Obernissa ließ sich das Ding nicht nehmen und stellte zur 2:1 Führung. Die restlichen Minuten gab es noch einen Gaberndorfer Sturmlauf, der trotz Auflösung der 3-er auf 2-er Kette, aber nicht mehr wirklich stattfand. Schade für den Spielverlauf, dass eine derartige Fehlentscheidung des Schiedsrichters entscheidenden Verlauf auf das Spiel nimmt.



Am Ende steht eine Niederlage im Verfolgerduell, das absolut auf Augenhöhe stattfand. Wirklich etwas vorwerfen müssen wir uns nicht. Alle waren mit Leib und Seele dabei und aufopferungsvoll bis zur letzten Sekunde gekämpft. Am Ende bleibt dennoch eine Niederlage, die den Abstand auf 9 Punkte anwachsen lässt. Nun gilt es erst einmal Platz 3 zu festigen und dann zu schauen, was vielleicht doch noch nach oben geht.



Nächste Woche geht es dann für uns gegen die Zweitvertretung von Blankenhain, Obernissa empfängt Hopfgarten.



DANKE für den tollen Support von außen!