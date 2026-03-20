 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Verfolgerduell in Friedenau - Kellerkampf bei Hürtürkel

21.Spieltag: Alle Begegnungen der Landesliga-Staffel 1 in der Vorschau

von far · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Spitzenreiter FC Internationale Berlin und Verfolger Sportfreunde Johannisthal stehen im Fokus des 21. Spieltags, während auch Berlin Hilalspor im Aufstiegsrennen mitmischt. Gleichzeitig kämpfen im Tabellenkeller Teams wie SV BW Berolina Mitte 49, DJK Schwarz Weiß Neukölln, BSV Hürtürkel und Berliner SC II ums Überleben – Spannung ist auf allen Plätzen garantiert.

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Morgen, 14:15 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
14:15

Pfeffersport (10., 22 Punkte) steht im gesicherten Mittelfeld, kann sich aber noch nicht komplett zurücklehnen. Gegen Schlusslicht Berolina Mitte (16., 10 Punkte) zählt nur ein Sieg, um Abstand nach unten zu halten. Die Gäste kämpfen ums nackte Überleben und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren. Für Berolina ist es fast schon ein Endspiel.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
14:30

Empor II (12., 19 Punkte) steckt noch mitten im Abstiegskampf und braucht jeden Zähler. Die Berliner Amateure (7., 27 Punkte) reisen mit Blick nach oben an, könnten mit einem Sieg in Schlagdistanz zu den Top fünf bleiben. Empor muss dagegen vor allem defensiv stabiler werden, um gegen die offensivstarken Gäste zu bestehen.

So., 22.03.2026, 13:10 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
13:10

Kellerduell pur: Hürtürkel (14., 16 Punkte) empfängt den Berliner SC II (13., 18 Punkte). Beide Teams stehen auf Abstiegsplätzen oder knapp darüber. Ein Sieg könnte für einen der beiden enorm wichtig sein, um die Abstiegsränge zu verlassen. Entsprechend hitzig dürfte die Partie werden.

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
12:30

Schöneberg (9., 25 Punkte) hat sich etwas Luft verschafft, darf aber nicht nachlassen. Gegen Neukölln (15., 14 Punkte) ist die Favoritenrolle klar verteilt. Die Gäste stehen tief im Tabellenkeller und brauchen dringend Punkte, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden. Schöneberg will hingegen den Abstand nach unten weiter ausbauen.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
13:00

Ein spannendes Duell: Charlottenburg (8., 26 Punkte) ist schwer einzuschätzen, während Johannisthal (2., 38 Punkte) mitten im Aufstiegsrennen steckt. Die Sportfreunde wollen den Druck auf Spitzenreiter Internationale hochhalten und dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Für die Hausherren ist es die Chance, gegen ein Topteam ein Ausrufezeichen zu setzen.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
14:00

Tabellenführer Internationale (1., 44 Punkte) reist zum BFC Preussen II (11., 20 Punkte). Die Gäste sind klarer Favorit und wollen den nächsten Schritt Richtung direkter Aufstieg machen. Preussen II braucht hingegen Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
14:00

Borsigwalde (6., 28 Punkte) trifft auf Hilalspor (3., 35 Punkte). Die Gäste haben den Aufstieg noch fest im Blick und dürfen sich keinen Punktverlust leisten. Borsigwalde kann befreit aufspielen und will den Favoriten ärgern. Ein Schlüsselspiel im oberen Tabellendrittel.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
14:00

Ein echtes Verfolgerduell: Friedenau (4., 33 Punkte) gegen den Berliner SV 92 (5., 32 Punkte). Beide Teams wollen den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Der Sieger bleibt oben dran, der Verlierer könnte den Kontakt verlieren. Ein Spiel mit hoher Intensität und viel Brisanz.

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