Verfolgerduell in Friedenau - Kellerkampf bei Hürtürkel

– Foto: Frank Arlinghaus

Spitzenreiter FC Internationale Berlin und Verfolger Sportfreunde Johannisthal stehen im Fokus des 21. Spieltags, während auch Berlin Hilalspor im Aufstiegsrennen mitmischt. Gleichzeitig kämpfen im Tabellenkeller Teams wie SV BW Berolina Mitte 49, DJK Schwarz Weiß Neukölln, BSV Hürtürkel und Berliner SC II ums Überleben – Spannung ist auf allen Plätzen garantiert.

Pfeffersport (10., 22 Punkte) steht im gesicherten Mittelfeld, kann sich aber noch nicht komplett zurücklehnen. Gegen Schlusslicht Berolina Mitte (16., 10 Punkte) zählt nur ein Sieg, um Abstand nach unten zu halten. Die Gäste kämpfen ums nackte Überleben und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren. Für Berolina ist es fast schon ein Endspiel.

Empor II (12., 19 Punkte) steckt noch mitten im Abstiegskampf und braucht jeden Zähler. Die Berliner Amateure (7., 27 Punkte) reisen mit Blick nach oben an, könnten mit einem Sieg in Schlagdistanz zu den Top fünf bleiben. Empor muss dagegen vor allem defensiv stabiler werden, um gegen die offensivstarken Gäste zu bestehen.

So., 22.03.2026, 13:10 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel Berliner SC Berliner SC II 13:10 PUSH

Kellerduell pur: Hürtürkel (14., 16 Punkte) empfängt den Berliner SC II (13., 18 Punkte). Beide Teams stehen auf Abstiegsplätzen oder knapp darüber. Ein Sieg könnte für einen der beiden enorm wichtig sein, um die Abstiegsränge zu verlassen. Entsprechend hitzig dürfte die Partie werden.

Schöneberg (9., 25 Punkte) hat sich etwas Luft verschafft, darf aber nicht nachlassen. Gegen Neukölln (15., 14 Punkte) ist die Favoritenrolle klar verteilt. Die Gäste stehen tief im Tabellenkeller und brauchen dringend Punkte, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden. Schöneberg will hingegen den Abstand nach unten weiter ausbauen.

Ein spannendes Duell: Charlottenburg (8., 26 Punkte) ist schwer einzuschätzen, während Johannisthal (2., 38 Punkte) mitten im Aufstiegsrennen steckt. Die Sportfreunde wollen den Druck auf Spitzenreiter Internationale hochhalten und dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Für die Hausherren ist es die Chance, gegen ein Topteam ein Ausrufezeichen zu setzen.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen II FC Internationale Berlin FC Inter 14:00 PUSH

Tabellenführer Internationale (1., 44 Punkte) reist zum BFC Preussen II (11., 20 Punkte). Die Gäste sind klarer Favorit und wollen den nächsten Schritt Richtung direkter Aufstieg machen. Preussen II braucht hingegen Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Borsigwalde (6., 28 Punkte) trifft auf Hilalspor (3., 35 Punkte). Die Gäste haben den Aufstieg noch fest im Blick und dürfen sich keinen Punktverlust leisten. Borsigwalde kann befreit aufspielen und will den Favoriten ärgern. Ein Schlüsselspiel im oberen Tabellendrittel.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr Friedenauer TSC Friedenau Berliner SV 92 BSV 1892 14:00 PUSH