Allgemeines
Verfolgerduell in Eschach, Oberzell trifft auf SG Unterzeil

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 13. Spieltags 

Der TSV Eschach empfängt am 13. Spieltag den Tabellendritten SV Maierhöfen/Grünenbach zum Spitzenspiel, während Spitzenreiter SV Oberzell bei der SGM Unterzeil/Seibranz gefordert ist. Der SV Baindt will seine starke Serie gegen den SV Bergatreute fortsetzen, und der SV Aichstetten trifft in Meckenbeuren auf einen Gegner, der dringend Punkte braucht. Am Tabellenende hoffen der FV Bad Waldsee und der FC Leutkirch auf Befreiungsschläge, während der VfL Brochenzell und der SV Weingarten ihre Ansprüche auf die oberen Ränge untermauern wollen.

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
15:00

Der SV Weingarten möchte nach dem torlosen Remis in Maierhöfen wieder ein Ausrufezeichen setzen. Mit 18 Punkten liegt steht das der SVW auf Platz sieben. Die TSG Ailingen reist mit einem 1:0-Erfolg über Ravensburg II an und könnte mit einem weiteren Sieg wieder in die vordere Tabellenhälte vorrücken. Beide Mannschaften trennen nur vier Punkte – ein enges Duell ist zu erwarten.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
15:00live

Der SV Vogt kam im Nachholspiel gegen Eschach trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus und will gegen das Schlusslicht aus Leutkirch nun wieder einen Dreier landen. Mit 17 Punkten steht Vogt auf Platz acht, während die Gäste mit nur acht Zählern weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Für Leutkirch ist es ein richtungsweisendes Spiel, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen. Vogt hingegen könnte mit einem Sieg den Kontakt zu den Top fünf in der Tabelle herstellen.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
15:00

Der Spitzenreiter SV Oberzell reist mit dem Ziel an, seine Tabellenführung weiter auszubauen. Nach dem klaren 3:0 gegen Meckenbeuren erwartet die Mannschaft jedoch ein unangenehmer Gegner: Die SGM Unterzeil/Seibranz steht mit 17 Punkten auf Platz zehn und überzeugte zuletzt beim 3:0 in Leutkirch. Oberzell hat mit 25 Punkten nur einen Vorsprung von zwei Punkten auf den Tabellenzweiten Eschach und darf sich keinen Ausrutscher erlauben.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
15:00live

Für den TSV Meckenbeuren wird die Lage langsam kritisch: Nach der 0:3-Niederlage in Oberzell beträgt der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge nur noch zwei Punkte. Der SV Aichstetten reist dagegen mit Selbstvertrauen an – zuletzt feierte der Aufsteiger ein 1:0 gegen Brochenzell. Aichstetten liegt mit 19 Punkten auf Platz sechs und könnte mit einem weiteren Sieg im besten Fall bis auf Platz drei vorrücken.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
15:00live

Der VfL Brochenzell will nach der überraschenden Niederlage in Aichstetten wieder in die Spur finden. Gegen den Tabellenletzten FV Bad Waldsee ist die Favoritenrolle klar verteilt – alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung. Bad Waldsee kämpfte sich zuletzt beim 2:3 gegen Baindt achtbar zurück, blieb aber ohne Punktgewinn. Der VfL steht mit 20 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und möchte weiter dran bleiben.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
15:00

Der SV Baindt kommt nach dem 3:2 in Bad Waldsee mit viel Selbstvertrauen und will den siebten Saisonsieg einfahren. Der SV Bergatreute dagegen konnte sich in der Nachspielzeit noch ein 2:2 bei Dostluk sichern und sucht etwas nach Konstanz. Mit einem Sieg könnte Baindt die Verfolgerposition hinter Eschach und Oberzell festigen.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
15:00live

Für den FC Dostluk Friedrichshafen zählt im Kellerduell gegen den TSV Tettnang nur ein Sieg. Nach dem 2:2 in Bergatreute blieb die Mannschaft zwar im zweiten Spiel in Folge ungeschlagen, der Rückstand beträgt aktuell nur ein Punkt. Tettnang steht mit elf Punkten nur einen Platz vor den Gastgebern und könnte sich mit einem Erfolg etwas Luft verschaffen. Ein kampfbetontes Spiel ist zu erwaten, beide Teams stehen unter erheblichem Druck.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
15:00

Das absolute Topspiel des 13. Spieltags findet in Eschach statt. Der TSV hat nach dem 2:0 in Tettnang und dem 1:1 in Vogt die Tabellenführung fest im Blick und könnte mit einem Sieg am SV Oberzell vorbeiziehen. Maierhöfen/Grünenbach, derzeit Dritter, kommt nach dem 0:0 gegen Weingarten mit stabilem Defensivverhalten. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – es ist das Duell zweier formstarker Mannschaften, die um den Aufstieg kämpfen.






