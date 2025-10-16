Verfolgerduell in Erlbach: Aufsteiger Schwaig kommt ins Holzland

Ein gutes Drittel der Saison ist gespielt, die Tabelle bleibt weiter eng. Dass Aufsteiger Schwaig im Verfolgerfeld mitmischt, ist nicht überraschend.

Bereits vor Saisonbeginn schwärmte beispielsweise Erlbachs sportlicher Leiter Christoph Huber von den Qualitäten der SF Schwaig und prophezeite dem Team eine gute Saison. Er sollte recht behalten, das Team steht nur mit einem Punkt weniger als Erlbach auf einem guten siebten Tabellenplatz. Wobei Platz sieben schlechter klingt, als er ist, nach Tabellenführer TSV 1860 München II, der einsam seine Kreise in der Liga zieht, tummeln sich von Landsberg (25 Punkte) bis Heimstetten (20 Punkte) allesamt ambitioniere Vereine auf den ersten neun Plätzen der Tabelle. Somit sorgt jeder Sieg und jede Niederlage für ein völlig neues Tabellenbild in der oberen Hälfte.

Heißester Anwärter auf die Meisterschaft sollten einmal mehr die "kleinen" Löwen sein, die aber freilich abhängig sind von den Leistungen der Profis in Liga 3. Steigen diese nicht auf, bleibt auch die U23 in der Bayernliga. Daher ist das Aufstiegsrennen weiter völlig offen und dürfte es noch eine ganze Zeit bleiben.

Sich nicht den Aufstieg als Ziel hat sich Schwaig, als Aufsteiger hat man sich dennoch bisher ganz hervorragend geschlagen und positioniert in der Bayernliga. Unter Trainer Christian "Wiggerl" Donbeck, beruflich lange Jahre beim EV Landshut und den Tölzer Löwen als Eishockeymanager tätig, schaffte man im letzten Jahr mit sensationellen 87 Punkten die Meisterschaft in der Landesliga Südost. Dabei schnappte sich das Team aus dem Landkreis Erding mit nur einer Niederlage fast den Punktrekord des SV Erlbach aus deren Aufstiegssaison 21/22 (88 Punkte).

Grabmeier: "Alle Mann an Bord"

Aus dieser Spielzeit stammen auch die bisher einzigen Duelle beider Teams. Erlbach setzte sich zweimal durch, Schwaig wurde aber bereits damals Tabellendritter. Drei Jahre sind seitdem vergangen, nun treffen beide erstmals in der Bayernliga aufeinander. Dass der FC eine gute Qualität mitbringt, weiß auch Teamchef Hans Grabmeier: "Schwaig ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern in ihren Reihen und mit Wiggerl Donbeck und Walter Werner auch zwei uns altbekantnte Trainer. Besonders sticht natürlich Raffael Ascher hervor, 17 Scorerpunkte sind der Spitzenwert der Liga. Bei uns sind außer den Langzeitverletzten alle Mann an Bord, wir freuen uns auf das Spiel".

Mit einem Sieg kann der SVE wieder ganz oben anschließen. Gleiches gilt natürlich auch für Schwaig.

Anpfiff ist am Freitag um 18:30 Uhr in der Holzbau-Grübl Arena