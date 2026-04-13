Verfolgerduell in Erfurt, Abstiegskracher in Berlin und Meuselwitz

– Foto: Marcel Junghanns

Die Nachholspiele der Regionalliga Nordost bringen drei Partien mit enormer Tragweite. Oben lauern Jena, Halle und Erfurt auf weitere Bewegung, im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um Ruhe, unten ringt Hertha 03 Zehlendorf weiter gegen das Abrutschen. Der jüngste Spieltag hat die Spannungen noch verschärft. Genau deshalb tragen diese Nachholspiele ein besonderes Gewicht.

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Morgen, 15:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 15:00 live PUSH

Hertha BSC II geht mit Rückenwind in dieses Berliner Duell. Der 1:0-Auswärtssieg beim Chemnitzer FC durch den Treffer von Änis Ben-Hatira in der 38. Minute war ein wichtiges Zeichen. Mit 36 Punkten steht die zweite Mannschaft auf Rang elf und kann sich mit einem weiteren Erfolg klarer vom unteren Tabellenbereich lösen. FC Hertha 03 Zehlendorf kassierte zuletzt beim BFC Dynamo ein deutliches 1:5. Nach Treffern von Tim Windsheimer (22.), Tobias Gunte (41.), Willi Theodor Reincke (55., Foulelfmeter), erneut Tim Windsheimer (61.) und Leander Fritzsche (87.) blieb der Treffer von Nasuhi Noah Jones (66.) ohne Wirkung. Mit 14 Punkten steht Hertha 03 weiter tief unten und braucht dringend Widerstandskraft.

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Mi., 15.04.2026, 19:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz BFC Dynamo BFC Dynamo 19:00 live PUSH

Der ZFC Meuselwitz musste beim 1:2 in Magdeburg einen Rückschlag hinnehmen. Nach dem 0:1 durch Leon Mergner (32.) glich Luis Fischer in der 65. Minute aus, ehe Stefan Korsch in der 78. Minute den späten K.-o. setzte. Mit 32 Punkten steht Meuselwitz auf Rang 14 und spürt den Druck im unteren Mittelfeld deutlich. Der BFC Dynamo reist nach einem kraftvollen 5:1 gegen FC Hertha 03 Zehlendorf an. Tim Windsheimer traf doppelt (22., 61.), dazu kamen Tobias Gunte (41.), Willi Theodor Reincke (55., Foulelfmeter) und Leander Fritzsche (87.). Mit 32 Punkten liegt auch Dynamo bei exakt gleicher Ausgangslage. Dieses Nachholspiel ist deshalb ein direktes Duell um Luft, Abstand und Richtung. ---

Rot-Weiß Erfurt hat mit dem 4:2 gegen SV Babelsberg 03 ein starkes Signal gesendet. Marco Wolf traf früh (9.), später folgten Til Linus Schwarz (55.), Raphael Assibey-Mensah (66.) und Obed Chidindu Ugondu (84.). Mit 53 Punkten bleibt Erfurt Vierter und kann mit einem Sieg in diesem Nachholspiel den Druck auf die Spitzengruppe massiv erhöhen. Die VSG Altglienicke gewann zuletzt ein spektakuläres 3:2 beim Halleschen FC. Nach dem 0:1 durch Max Kulke (18., Foulelfmeter) drehten Ugur Ogulcan Tezel (20.) und Dominik Schickersinsky mit einem Doppelpack (77., 87.) die Partie, ehe Serhat Polat in der Nachspielzeit nur noch verkürzte (90.+3). Mit 45 Punkten reist Altglienicke als formstarker Sechster an – das verspricht ein Nachholspiel mit großer Spannung.