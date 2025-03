Verfolgerduell in Dingolfing - Große Chance für Bogen

Gleich drei Niederbayern-Derbys hat der 26. Spieltag der Landesliga Mitte zu bieten. Der Tabellendritte FC Dingolfing empfängt dabei den sich stark im Aufwind befindlichen TSV Seebach. Im Abstiegskampf kann der TSV Bogen mit einem Heimerfolg gegen Nachzügler SpVgg GW Deggendorf einen Meilenstein Richtung Klassenerhalt setzen. Die SpVgg Landshut hat hat den SSV Eggenfelden zu Gast. Spitzenreiter FC Sturm Hauzenberg peilt bei seinem dritten Auftritt nach der Winterpause den ersten dreifachen Punktgewinn an. Kontrahent am Staffelberg ist der FC Amberg, der seit mittlerweile elfmal in Folge nicht mehr gewinnen konnte. Am Sonntag-Nachmittag steht der 1. FC Passau beim heimstarken FC Kosova Regensburg vor einer hohen Hürde.

Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): "Nach der unnötigen und bitteren Auswärtsniederlage beim Top-Team Seebach wollen wir wieder unsere Heimstärke abrufen. Dabei treffen wir auf einen Gegner mit viel Offensivpower und sehr guten Einzelspielern. Trotzdem sind wir definitiv bestrebt, die 1:3 Schlappe im Hinspiel auszubügeln und treten dementsprechend hochmotiviert an." Personalien: Jannis Tsimeridis zog sich eine Trainingsverletzung zu und fällt längere Zeit aus. Ansonsten ändert sich gegenüber dem in Seebach aufgebotenen Kader nichts.







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Der Auftakt mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist uns definitiv gelungen. Jetzt gilt es im Derby in Landshut nachzulegen, um schnellstmöglich die 40-Punkte-Marke zu knacken. Wir wissen aber, was uns bei der SpVgg Landshut, die mit Kenny Sigl den besten Torjäger der Liga in ihren Reihen hat, erwartet. Wir müssen also vor allem defensiv sehr diszipliniert agieren und dürfen uns keine einfachen Gegentore fangen. Unsere klare Devise ist, zu gewinnen. Dafür müssen wir aber ans Maximum gehen und sowohl offensiv als auch defensiv alles in die Waagschale werfen." Personalien: Ugljesa Stevanovic fällt aus. Mit Marian Serban und Berni Maier kehren zwei Defensivkräfte in den Kader zurück.









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Seebach ist perfekt ins Frühjahr gestartet. Eine sehr erfahrene und qualitativ starke Mannschaft, die viele Komponenten vereint, die man braucht, um Erfolg haben zu können. Ich denke, dass der TSV noch ein gewichtiges Wort um den zweiten Platz mitreden wird. Wir mussten uns nach der enttäuschenden Vorstellung bei Kosova Regensburg kurz schütteln und wollen es gegen den amtierenden Vizemeister wieder deutlich besser machen. Ich bin überzeugt, dass die Jungs wieder mehr Präsenz zeigen und alles probieren werden, um unseren Zuschauern ein gutes Spiel zu zeigen.“



Personalien: Der zuletzt so formstarke Dominik Dedaj wird aufgrund einer Muskelverletzung mehrere Wochen fehlen. Andreas Eglseder musste schon in Regensburg kurzfristig wegen Knieproblemen passen und wird erneut keine Option sein. Ob Lukas Hochstetter und Lukas Wimmer wieder einsatzfähig sind, ist noch ungewiss. Max Wilhelm, Lukas Berleb, Korbinian Stuckenberger, Luca Müller und Jonas Petri stehen weiter nicht zur Verfügung.







Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Wir sind mit der allgemeinen Lage sehr zufrieden. Die drei Siege haben uns gut getan und wir wollen auch in Dingolfing so weitermachen. Allerdings sind die Bedingungen auf Naturrasen im März nirgends optimal und es wird auch wieder darauf ankommen, wer die Bedingungen besser annehmen kann."



Personalien: Kilian Grabolle kehrt ins Aufgebot zurück, in das ansonsten vermutlich nur die Langzeitausfälle fehlen.



Der TSV Bogen kann im Derby gegen die SpVgg GW Deggendorf einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen – Foto: Harry Rindler

Heribert Ketterl (Trainer TSV Bogen): "Wir haben uns seit der Winterpause viel erarbeitet und sind jetzt in einem guten Flow. Dennoch werden wir einen Teufel tun und das Spiel gegen Deggendorf auf die leichte Schulter nehmen. Das ist eine gefährliche Mannschaft, die in vielen Partien enormes Pech hatte und an einem guten Tag gegen jeden Gegner etwas holen kann. Trotzdem wollen wir natürlich die große Chance nutzen und uns mit einem Heimsieg etwas von der Abstiegszone distanzieren."



Personalien: Gegenüber der Vorwoche kehrt Noah Winter ins Aufgebot zurück, in dem weiter etablierte Kräfte wie Michael Kraskov, Niklas Karl und Daniel Gnjidic fehlen.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Die Leistungen in Passau und gegen Burglengenfeld waren sehr ordentlich Wir hätten uns aus diesen beiden Partien definitiv mehr als einen Zähler verdient. Das zieht sich aber wie ein roter Faden durch die Saison und deshalb sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem wir nichts mehr zu verlieren haben. Dementsprechend können wir in Bogen bei einem sehr formstarken Gegner unbeschwert aufspielen. Kampflos werden wir uns aber auf keinen Fall geschlagen geben."



Personalien: Niklas Hauner, Florian Garhammer, Laurin Hübscher, Marlon Limmer und Roman Artemuk sind nicht einsatzfähig. Ob der zuletzt angeschlagen fehlende Spielercoach Jure Matic aktiv ins Geschehen eingreifen kann, ist äußerst fraglich.







