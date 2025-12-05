Verfolgerduell in der Bezirksliga

Jubelt BW Hollage auch bei Viktoria Gesmold? – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Auftstiegskampf der Bezirksliga kann der Tabellenzweite BW Hollage mit einem Sieg beim Landesligaabsteiger SV Viktoria Gesmold bis auf drei Punkte zum aktuellen Tabellenführer SV Bad Rothenfelde aufschließen. Das Spiel wird am Sonntag ab 14.00 Uhr im Fupa-Liveticker übertragen.

BW Hollage schnupperte nach drei Siegen in Folge wieder an der Tabellenführung, nachdem der Spitzenreiter am vergangenem Wochenende gegen den Aufsteiger FCR Bramsche nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus kam. Ausserdem geht der Spitzenreiter durch die Sperre für Ledjon Krasniqi nach seiner roten Karte im letzten Spiel gehandicapt in die Rückserie; sicher kein Nachteil für die Blauen aus Hollage.