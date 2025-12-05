Verfolgerduell in der Bezirksliga

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Jubelt BW Hollage auch bei Viktoria Gesmold? – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Im Auftstiegskampf der Bezirksliga kann der Tabellenzweite BW Hollage mit einem Sieg beim Landesligaabsteiger SV Viktoria Gesmold bis auf drei Punkte zum aktuellen Tabellenführer SV Bad Rothenfelde aufschließen. Das Spiel wird am Sonntag ab 14.00 Uhr im Fupa-Liveticker übertragen.
BW Hollage schnupperte nach drei Siegen in Folge wieder an der Tabellenführung, nachdem der Spitzenreiter am vergangenem Wochenende gegen den Aufsteiger FCR Bramsche nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus kam. Ausserdem geht der Spitzenreiter durch die Sperre für Ledjon Krasniqi nach seiner roten Karte im letzten Spiel gehandicapt in die Rückserie; sicher kein Nachteil für die Blauen aus Hollage.
Viktoria Gesmold wird es den Gästen aus Hollage sicher nicht leicht machen. Letzte Woche unterlag die Mannschaft von Trainer Andre Rose gegen den SC Melle 03 II mit 0:1 und will im letzten Spiel des Jahres Wiedergutmachung für die bittere Derby-Pleite.