Verfolgerduell in Bruck »..hat uns da das Leben extrem schwer gemacht«

Für den FSV Erlangen-Bruck geht es nach der Winterpause direkt mit einem Kracher los. – Foto: Wolfgang Zink

Mit dem Heimspiel des FSV Erlangen-Bruck gegen den SC 04 Schwabach startet die Landesliga Nordost direkt mit einem richtungsweisenden Duell in die Restrückrunde. Vierter gegen Fünfter, die Tabelle bringt Spannung mit, der Anspruch auf beiden Seiten ebenfalls.

Der FSV steht mit 43 Punkten auf Rang vier – punktgleich mit Forchheim, nur knapp hinter Münchberg. Der Blick geht klar nach vorne. „Zu Hause wollen wir aber natürlich dem ganzen Druck standhalten und wollen oben dran bleiben“, macht Spielertrainer Philip Messingschlager unmissverständlich klar.

Das Hinspiel war ein Duell mit allem, was ein Spitzenspiel ausmacht. Zwar setzte sich der FSV in Schwabach mit 4:2 durch, doch das Resultat täuscht über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Nikola Milovski brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung (8.), Nikolas Boukouvalas erhöhte nach einer halben Stunde. Nach dem Seitenwechsel verschob sich jedoch das Momentum: Aasem Abu-Baji verkürzte in Minute 51 und Schwabach entwickelte zunehmend Druck. Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen. Umut Doğan stellte kurz vor Schluss auf 3:1, doch Yannis Herger konterte nur eine Minute später und verkürze erneut, auf 3:2. Erst Nicolas Wolf sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. Eine intensive Begegnung mit hoher Qualität und mehreren Wendungen.

Die Vorbereitung verlief allerdings alles andere als geradlinig. „Die Wintervorbereitung war brutal dieses Jahr. Tatsächlich hat es natürlich alle so getroffen, aber das war mal was ganz Neues. Man hat versucht, das Beste daraus zu machen.“ Schnee, Platzprobleme, immer wieder Anpassungen – der gewohnte Rhythmus blieb aus. „Die Form ist da wirklich auf beiden Seiten so ein bisschen ein Fragezeichen, denke ich. Es ist schwierig, keiner hat so einen richtigen Rhythmus.“

Gerade deshalb soll zum Restart die Basis stimmen: Zweikampfführung, Kompaktheit, Mentalität. „Deswegen ist es extrem wichtig, dass man zu Beginn wieder mit den Grundtugenden arbeitet und schaut, dass man mit positivem Gefühl aus dem ersten Spiel rausgeht.“

Dass sein Team dazu in der Lage ist, weiß Messingschlager. „Wir haben die erste Halbzeit im Hinspiel, glaube ich, unsere beste Halbzeit in der Liga, in der Saison bisher gespielt.“ Gleichzeitig warnt er: „Nichtsdestotrotz, Schwabach hat natürlich Riesenqualität und hat uns da das Leben extrem schwer gemacht.“

Bis auf den Langzeitverletzten Brandon Lala stehen nahezu alle Akteure zur Verfügung. „Ansonsten können wir mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen.“ Die Zielsetzung scheint klar: Heimspiel, drei Punkte, Anschluss wahren.

Schwabach: Mit Überzeugung nach Erlangen

Der SC 04 reist als Tabellenfünfter an – acht Punkte hinter Bruck, aber mit Tuchfühlung zum erweiterten Spitzenfeld. Trainer Christopher Hofbauer sieht seine Mannschaft nach der schwierigen Wintervorbereitung gut gerüstet: „Dir wir fast ausschließlich gegen Mannschaften aus der Bayernliga getestet haben, finde ich unsere Ergebnisse durchaus ansprechend.“ Die Bedingungen in diesem Jahr seien für alle gleich gewesen. „Die Jungs machen einen guten und fitten Eindruck auf uns.“

Aus dem Hinspiel zieht Hofbauer klare Schlüsse. „Im Hinspiel muss man klar sagen, dass Bruck die erste Halbzeit dominiert und völlig zurecht geführt hat. Halbzeit zwei geht dann klar an uns.“ In dieser Phase habe man Spielkontrolle und Druck entwickelt. Entscheidend sei nun, „Fehler zu vermeiden und über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert zu bleiben.“

Personell ist die Lage stabil, einzig hinter Wallace Omoregbee steht noch ein Fragezeichen. „Personell sind wir gut aufgestellt“, so Hofbauer – ein Faktor, der gerade zum Restrückrundenstart Gewicht bekommt.

Details werden den Ausschlag geben

Vieles spricht für ein enges Spiel auf Augenhöhe. Messingschlager erwartet eine „relativ offene Kiste“, weiß aber auch, dass Nuancen entscheiden können. Das Hinspiel hat gezeigt, wie schnell sich Dynamiken verschieben.

Bruck will im Titelrennen weiter Druck machen, Schwabach den Abstand nach oben verkürzen und ein Zeichen setzen. Wenn Intensität, Qualität und Mentalität zusammentreffen, ist alles angerichtet für einen Restart, der sofort Zündstoff liefert.

