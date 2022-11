– Foto: Frank Burghart

Verfolgerduell in Bretten Bretten II erwartet FC Oberderdingen +++ Östringen II vor Herbstmeisterschaft +++ Neibsheim II vor schwerem Derby

Am zwölften Spieltag der B-Liga Kraichgau messen sich die Verfolger Bretten II und Oberderdingen. Derweil kann der FC Östringen II mit einem Sieg beim FV Bauerbach die Herbstmeisterschaft eintüten. Vor einem schweren Derby steht Neibsheim II, das gegen Gölshausen spielt.

Der erhoffte Sieg in Oberderdingen gelang dem FC Untergrombach II. „Das Spiel gegen Oberderdingen wollten wir unbedingt gewinnen, um uns weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. So starteten wir auch in das Spiel und gingen verdient früh in Führung, nachdem wir uns auch von einem verschossenen Elfmeter nicht haben verunsichern lassen. Anschließenden zeigten sich jedoch erneut die Probleme der letzten Wochen. Wir konnten den anfänglichen Druck nicht aufrechterhalten, kassierten aus eigentlich ungefährlichen Situationen Gegentore und nutzten unsere eigenen Chancen nicht. So hat sich der späte Ausgleich von Oberderdingen in den Schlussminuten bereits angebahnt und wir stehen erneut ohne Sieg da“, ließ Spieler Jonas Braunbarth das 2:2 Revue passieren.

Auch im nächsten Spiel rechnen sich die Untergrombacher Chancen aus. „Gegen Büchig II hatten wir in der Vergangenheit des Öfteren sehr offene Spiele, die sich erst kurz vor Schluss entschieden haben. Angesichts der Tatsache, dass Büchig II tabellarisch ähnlich platziert ist wie in den letzten Jahren, erwarten wir auch in diesem Jahr einen Gegner auf dem Niveau der letzten Jahre. Um im Mittelfeld der Tabelle Fuß zu fassen, sind Punkte gegen die Mannschaften der unteren Tabellenhälfte inzwischen Pflicht, weshalb wir uns auch gegen Büchig II keine Niederlage erlauben können, um im Mittelfeld der Tabelle mitzuspielen“, blicken die Spieler Jan Becker und Christian Zipperle voraus. Mit einem Satz kommentierte Josip Majstorovic das 3:0 gegen Bauerbach: „Das Spiel gegen Bauerbach haben wir verdient gewonnen, auch in der Höhe.“

Damit hat der SVB II die Serie von drei Niederlagen durchbrochen und fährt mit neuer Zuversicht nach Untergrombach. Auch dort will Majstorovic punkten: „Wir hoffen, dass wir unsere gute Leistung vom Spiel gegen Bauerbach wiederholen können und gegen Untergrombach II als Sieger vom Platz gehen können.“ PROGNOSE:

Beide Mannschaften rangieren im hinteren Mittelfeld. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen aus Büchig, ist aber nur leicht vorhanden.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FC Flehingen FC Flehingen II SV Menzingen Menzingen II 14:30 PUSH

Als Gast auf eigenem Platz siegte der FC Flehingen II gegen Aufsteiger Oberderdingen. Mit der Leistung beim 2:0 war Konstantin Marapidis sehr zufrieden: „Wir haben ein richtig starkes Spiel gezeigt. Die Jungs waren voll motiviert, und wollten unbedingt den ersten Auswärtssieg daheim holen. Völlig verdient haben wir die drei Punkte eingesammelt und weiter unsere gute Form gezeigt.“

Nun darf man auch formal wieder als Heimmannschaft auflaufen, wenn es gegen Menzingen II geht. „Gegen Menzingen II müssen wir unsere Stärken mit dem Ball zeigen, enge Räume bespielen und mutig agieren. Ich vertraue meinen Jungs, dass sie mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen“, hofft Marapidis auf einen weiteren guten Auftritt. Eine Halbzeit hatte der SV Menzingen II mit Aufsteiger Neibsheim II Probleme, drehte dann aber doch noch die Partie. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, da wir unser Passspiel nicht aufziehen konnten. Wir waren viel zu verkrampft, somit lagen wir zurecht mit 0:1 zur Halbzeit hinten. In der zweiten Halbzeit haben wir das um Welten besser gemacht und durch einen wunderschönen Fallrückzieher das 1:1 erzielt. Dieses Tor gab uns die nötige Lockerheit und die Konzentration. Dadurch konnten wir viele Chancen erarbeiten und haben noch weiter zwei Tore schießen können“, berichtete Ozan Cömert.

Damit haben sich die Kraichtaler Luft verschafft – wichtig vor dem schweren Gastspiel in Flehingen. „Mit Flehingen II kommt wieder eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich, da müssen wir zuerst natürlich an unsere Defensive denken: Kompakt stehen, viel laufen und das FCF-Passspiel unterbinden“, so Trainer Cömert. PROGNOSE:

Beide Mannschaften haben zuletzt gewonnen, doch die Favoritenrolle liegt eindeutig bei den Flehingern.

So., 06.11.2022, 12:30 Uhr FC Neibsheim Neibsheim II SV Gölshausen Gölshausen 12:30 PUSH

Zur Pause durfte der FC Neibsheim II in Menzingen vom ersten Sieg träumen, am Ende stand man aber wieder einmal mit leeren Händen da. „Leider konnten wir keine Punkte mit nach Hause nehmen. Das Spiel war verteilt in zwei Hälften, beide Teams haben auf Konter und Fehler der anderen Mannschaft gewartet. In der zweiten Halbzeit war Menzingen II besser, somit haben wir auch die Führung und die Nerven verloren und damit auch die Punkte“, erklärte Konstantn Stamtsis, warum man die Halbzeitführung nach dem Seitenwechsel aus der Hand gab.

So bleibt es vor dem Derby gegen Gölshausen beim letzten Platz. Zu diesem Spiel hält sich Stamtsis recht bedeckt: „Gegen Gölshausen ist es ein Derby, da kann ich es echt nicht einschätzen, wie das Spiel verlaufen wird aber. Wir werden nach dem Spiel mehr wissen.“ Zum vierten Mal in Folge kassierte der SV Gölshausen zwei Gegentore, doch wie in den drei Partien zuvor konnte man das verkraften. Der SVG trumpfte offensiv nämlich wieder auf und schenkte dem FC Untergrombach II sieben Treffer ein. „Weitere drei Punkte auf der Habenseite. Wie vergangene Woche haben wir wieder eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und sind mit einer sicheren 6:1-Führung in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit haben wir leider aufgehört, Fußball zu spielen, und so konnte Untergrombach II das Spiel dann relativ ausgeglichen gestalten, ohne aber auch wirklich gefährlich zu werden“, berichtete Dominik Rebmann, der auch eine ganz besondere Situation noch ansprach: „Was mir noch wichtig ist und ich hier auch erwähnen möchte: Den Elfmeter zum 7:2 in der letzten Minute hat unser Torhüter Andy geschossen. Wir wollten hiermit Untergrombach II nicht ärgern oder demütigen. Diese Aktion galt ausschließlich ihm, als Dank dafür, was er diese Runde für uns leistet. Andy ist ein SVG-Kind, das die letzten Jahre nicht mehr aktiv dabei war und auch schwere Schicksalsschläge ertragen musste. Seit dieser Saison ist er wieder aktiv dabei, hat richtig Bock und leistet auch sehr viel für unser Team außerhalb des Platzes. Die Mannschaft hat dann auf dem Platz selbst die Entscheidung getroffen, dass Andy schießen soll. Mit dieser Aktion wollte sie ihm danken und ihn wertschätzen, daher haben wir Trainer da auch nicht eingegriffen.“

Durch vier Siege in Serie kann Gölshausen mit breiter Brust zu Schlusslicht Neibsheim II fahren. Dort peilt Mario Bertino einen weiteren Dreier an: „Nun geht es nach Neibsheim, wo nur drei Punkte für uns zählen. Daher werden wir das Spiel voll konzentriert angehen und den Gegner nicht unterschätzen.“ PROGNOSE:

Die Rollen sind im Derby klar verteilt: Alles andere als ein klarer Gölshäuser Sieg wäre eine große Überraschung.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FV Bauerbach FV Bauerbach FC Östringen FC Östringen II 14:30 PUSH

Laut Jannik Specht zeichnete sich die Niederlage seiner ersatzgeschwächten Bauerbacher in Büchig schon vor Anpfiff ab: „Das Spiel stand bereits unter schlechten Vorzeichen, weil wir unzählige Ausfälle zu beklagen hatten. Dazu mussten wir auch mit einigen angeschlagenen Spielern starten. Dies machte die Aufgabe natürlich nicht leichter. Ein Dank geht aber an die teilweise sehr kurzfristig reaktivierten Spieler, die uns unterstützt haben, um überhaupt ausreichend Personal zur Verfügung zu haben. Sportlich kann man das Spiel somit nur bedingt bewerten.“ Auch auf dem Feld wurde es für den FVB nicht besser, wie Specht ergänzte: „Zu allem Überfluss wurde auch noch unser Torwart gegen Ende der ersten Halbzeit berechtigterweise des Feldes verwiesen. Danach war es dann ganz schwierig, zu zehnt zurückzukommen.“

Als wäre die Personalmisere nicht schwierig genug, geht es nun auch gegen Ligaprimus Östringen II. Specht dazu: „Jetzt haben wir den absoluten Topfavoriten aus Östringen zu Gast. Personell gehen wir mittlerweile auf dem Zahnfleisch, aber uns bleibt nichts anderes übrig, als sich mit allen Mitteln und verfügbaren Kräften dieser Mammutaufgabe zu stellen. Die Östringer Zweitvertretung ist meiner Meinung nach von der Qualität mindestens eine Liga höher anzusiedeln.“ Von Sieg zu Sieg eilt weiterhin der FC Östringen II, der sich auch vom FV Gondelsheim nicht aufhalten ließ. „Gegen Gondelsheim haben wir genau so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir sind von Anfang an vorne drauf gegangen und haben Gondelsheim früh unter Druck gesetzt. Spätestens nach dem zweiten Treffer war klar, dass das Spiel nur in eine Richtung gehen würde. Obwohl wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, hätten wir sogar noch deutlicher gewinnen können. Dabei müssen wir dem gegnerischen Torwart Lob zollen, der einige hochkarätige Chancen vereitelt hat“, resümierte Co-Trainer Thore Jung das 6:1.

Der FCÖ II steht somit dicht vor der Herbstmeisterschaft, mit einem Sieg in Bauerbach überwintert die Landesligareserve auf Rang eins. Für das Gastspiel hat Jung gleich mehrere Wünsche: „Gegen Bauerbach wollen wir jetzt den nächsten Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen. Wir hoffen einfach darauf, dass wir spielen dürfen und das Spiel nicht schon wieder abgesagt wird. Wir sind nämlich zum wiederholten Male darum gebeten worden, das Spiel zu verlegen, was aber nicht möglich ist, weil uns sonst viele Spieler nicht zur Verfügung stünden. Wir haben keine Lust, schon wieder drei Punkte am grünen Tisch zu bekommen.“ PROGNOSE:

Der FC Östringen II scheint aktuell nicht zu stoppen - auch nicht von personell ausgedünnten Bauerbachern.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr FV Gondelsheim Gondelsheim SV Oberderdingen Oberderdinge 14:30 PUSH

Eine vollauf verdiente Niederlage in Östringen räumte Gondelsheims Übungsleiter Maximilian Antony umstandslos ein: „Wie wir bereits vorab wussten, muss gegen Östringen II einiges passen, um Zählbares mitzunehmen. Dies war an diesem Tag leider nicht der Fall. Östringen II war uns in allen Belangen überlegen und somit geht die Niederlage absolut in Ordnung. Ich denke, dass wir in der ersten Hälfte etwas zu ängstlich und nervös aufgetreten sind und uns den einen oder anderen Gegentreffer hätten sparen können. Grundsätzlich war die Niederlage an diesem Tag dennoch nicht vermeidbar.“

„Nach den schweren Spielen in den vergangenen Wochen treffen wir am Sonntag auf einen Gegner, der mit Blick auf die Tabelle in einer schwierigen Situation steckt. Dies wird durch die jüngste Spielabsage nochmals bestätigt. Dass wir als Favorit in das Spiel gehen, ist uns klar, jedoch müssen wir auch diese Rolle erst einmal erfüllen. Alles andere als ein Sieg kann für uns nicht zufriedenstellend sein, deshalb hoffe ich auf eine konzentrierte Leistung. Dann sollte dies auch erreichbar sein.“ Den zweiten Punkt in dieser Saison holte der SV Oberderdingen gegen Untergrombach II. „Das Spiel am Dienstag war ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Leider waren wir wieder verletzungsgeschwächt, aber wir haben gut nach vorne gespielt und hätten das Spiel auch gewinnen können“, urteilte Tobias Riede nach dem 2:2.

Die Aufgaben bleiben für den SVO aber schwierig. „Am Sonntag gegen Gondelsheim wird das wieder schwieriger, auch weil unsere Verletzungsphase anhält und wir sowieso wenige Spieler haben“, meint Riede, der aber auch Positives herausstellt: „Aber ich sehe eine kontinuierliche Verbesserung in der Mannschaft und auf das wollen wir uns fokussieren.“ PROGNOSE:

Auch wenn der SVO jüngst gepunktet hat: Es bleibt eine schwere Runde für die Oberderdinger. Gondelsheim dürfte eine Nummer zu groß sein.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr SV Gochsheim Gochsheim TSV Dürrenbüchig Dürrenbüchig 14:30 PUSH

Gerne hätte Mustafa Kilic die Partie gegen den SV Oberderdingen auf dem Rasen bestritten, doch durch die Absage der Gäste gingen die Punkte kampflos an den SVG. So konnten die Kraichtaler am Wochenende die Beine hochlegen und sich schon auf die nächste Aufgabe einstellen.

Dann geht es nämlich gegen Dürrenbüchig. „Schwierig einzuschätzen. Wir wollen daheim immer etwas bewegen. Wir bereiten uns für das letzte Heimspiel diesen Jahres auch dementsprechend vor. Wir wissen um die Stärken des Gegners, der beachtliche Leistungen bzw. Ergebnisse in den letzten Spielen gezeigt hat. Daher müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich denke aber, dass wir bisher sehr gute Leistungen abgerufen haben und verdient oben mitmischen. Da wollen wir anknüpfen und die drei Punkte einfahren“, blickt Kilic voraus. Trotz der Niederlage gegen Bretten II sah Daniel Kreuzer eine „klasse Leistung“ seiner Mannschaft: „Wenn es 2:2 ausgeht, kann sich niemand beschweren! Zwei individuelle Fehler von uns bringen Bretten II in der zweiten Halbzeit 2:0 in Front. Wer gedacht, das Bretten II jetzt ins Rollen kommt, sah sich getäuscht. Wir spielten mutig nach vorne und uns gelang das 1:2. Danach waren wir zu zehnt und hatten noch einige gute Möglichkeiten, dieses Spiel zu kippen. Schade, aber wie gesagt: Eine tolle Leistung!“

Auch in Gochsheim will sich der TSV Dürrenbüchig nach Kräften wehren. Kreuzers Vorschaut lautet: „Gochsheim hat dieses Jahr eine gute Mannschaft und es wird kein leichter Ritt. Schauen wir, wie es personell bei uns ist. Hoffentlich können wir etwas mitnehmen!“ PROGNOSE:

Gochsheim ist favorisiert, sollte den TSV Dürrenbüchig aber nicht unterschätzen. Die Dürrenbüchiger werden den Kraichtalern einen starken Kampf liefern.

So., 06.11.2022, 16:00 Uhr VfB Bretten Bretten II FC Fatihspor Oberderdingen FC Fatihspor 16:00 PUSH