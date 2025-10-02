 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Die SGS II auf dem Vormarsch.
Die SGS II auf dem Vormarsch. – Foto: Aydin Bas

Verfolgerduell in Borbeck, SGS könnte profitieren

Kreisliga A Essen: Die Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck II und Croatia Essen könnten sich eventuelle etwas Luft nach unten verschaffen.

Punktgleich mit Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck II weiß Aufsteiger SV Borbeck bislang absolut zu überzeugen. Der Neuling kann seine gute Form zu Saisonbeginn im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck II unter Beweis stellen. Al-ARZ Essen Essen wird im Aufeinandertreffen mit RuWa Dellwig oben dranbleiben wollen.

In Gruppe 2 will die Reserve des Bader SV ihren Ungeschlagen-Serie fortführen. An der Spitze könnte Croatia Essen weiter davonziehen, bräuchte dafür aber auch Schützenhilfe von der DJK BW Mintard II, die Verfolger Preußen Eiberg zum Stolpern bringen müsste.

So läuft der 8. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
13:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
11:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
11:00

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
13:00

So., 05.10.2025, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
13:30

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
13:15

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
15:15

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
15:00

So geht es am nächsten Spieltag weiter

9. Spieltag
12.10.25 RuWa Dellwig - DJK SG Altenessen
12.10.25 SpVg Schonnebeck II - FC Saloniki Essen
12.10.25 DKSV Helene Essen - SuS Haarzopf II
12.10.25 SG Essen-Schönebeck II - FC Karnap 07/27
12.10.25 Sportfreunde Altenessen - AL-ARZ Libanon
12.10.25 Türkiyemspor Essen - FC Stoppenberg
12.10.25 Bader SV 91 - Essener SC Preußen
12.10.25 TuSEM Essen 1926 II - SV Borbeck

So läuft der 8. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
15:15

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
11:00

So., 05.10.2025, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
12:45

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
14:00

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
13:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
11:00

So., 05.10.2025, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
13:30

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
13:15

So geht es am nächsten Spieltag weiter

9. Spieltag
12.10.25 Preußen Eiberg - Teutonia Überruhr
12.10.25 DJK Adler Union Frintrop II - TGD Essen-West
12.10.25 ESC Rellinghausen II - FSV Kettwig
12.10.25 Bader SV 91 II - TuS Holsterhausen
12.10.25 TuS Essen-West 81 - DJK Blau-Weiß Mintard II
12.10.25 NK Croatia Essen - Fortuna Bredeney
12.10.25 Alemannia Essen - SuS Niederbonsfeld
12.10.25 SV Leithe - SC Frintrop 05/21

