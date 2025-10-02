Verfolgerduell in Borbeck, SGS könnte profitieren

Punktgleich mit Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck II weiß Aufsteiger SV Borbeck bislang absolut zu überzeugen. Der Neuling kann seine gute Form zu Saisonbeginn im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck II unter Beweis stellen. Al-ARZ Essen Essen wird im Aufeinandertreffen mit RuWa Dellwig oben dranbleiben wollen.
In Gruppe 2 will die Reserve des Bader SV ihren Ungeschlagen-Serie fortführen. An der Spitze könnte Croatia Essen weiter davonziehen, bräuchte dafür aber auch Schützenhilfe von der DJK BW Mintard II, die Verfolger Preußen Eiberg zum Stolpern bringen müsste.
9. Spieltag
12.10.25 RuWa Dellwig - DJK SG Altenessen
12.10.25 SpVg Schonnebeck II - FC Saloniki Essen
12.10.25 DKSV Helene Essen - SuS Haarzopf II
12.10.25 SG Essen-Schönebeck II - FC Karnap 07/27
12.10.25 Sportfreunde Altenessen - AL-ARZ Libanon
12.10.25 Türkiyemspor Essen - FC Stoppenberg
12.10.25 Bader SV 91 - Essener SC Preußen
12.10.25 TuSEM Essen 1926 II - SV Borbeck
9. Spieltag
12.10.25 Preußen Eiberg - Teutonia Überruhr
12.10.25 DJK Adler Union Frintrop II - TGD Essen-West
12.10.25 ESC Rellinghausen II - FSV Kettwig
12.10.25 Bader SV 91 II - TuS Holsterhausen
12.10.25 TuS Essen-West 81 - DJK Blau-Weiß Mintard II
12.10.25 NK Croatia Essen - Fortuna Bredeney
12.10.25 Alemannia Essen - SuS Niederbonsfeld
12.10.25 SV Leithe - SC Frintrop 05/21
