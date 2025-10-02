Verfolgerduell in Borbeck, SGS könnte profitieren

Punktgleich mit Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck II weiß Aufsteiger SV Borbeck bislang absolut zu überzeugen. Der Neuling kann seine gute Form zu Saisonbeginn im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck II unter Beweis stellen. Al-ARZ Essen Essen wird im Aufeinandertreffen mit RuWa Dellwig oben dranbleiben wollen.

In Gruppe 2 will die Reserve des Bader SV ihren Ungeschlagen-Serie fortführen. An der Spitze könnte Croatia Essen weiter davonziehen, bräuchte dafür aber auch Schützenhilfe von der DJK BW Mintard II, die Verfolger Preußen Eiberg zum Stolpern bringen müsste.