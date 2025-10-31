Der 16. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht an – und die Liga verspricht erneut Spannung pur. Im Kampf um die Tabellenspitze liefern sich der VfL Oythe, der SV Thüle, RW Damme und der SV Altenoythe ein packendes Rennen, während im Tabellenkeller mehrere Teams um jeden Punkt kämpfen müssen. Nach einer intensiven Hinrunde geht es nun in die entscheidende Phase vor der Winterpause. Hier sind die Vorschauen auf alle acht Begegnungen:

Der SV Molbergen (8. Platz, 19 Punkte) empfängt mit breiter Brust das gefährdete Lohne. Die Gastgeber haben eine solide Defensive und kassieren selten mehr als zwei Gegentore. Amasya Spor Lohne (16. Platz, 10 Punkte) konnte bislang nur zweimal gewinnen und steht schon mächtig unter Druck. Alles andere als ein Heimsieg für den SVM wäre eine Überraschung.

Für den Tabellenzweiten Thüle (29 Punkte) zählt im Heimspiel gegen den Vorletzten nur ein Sieg. Bethen (13. Platz, elf Punkte) kämpft tapfer, hat aber gegen die Spitzenteams bislang meist das Nachsehen gehabt. Ein klarer Favoritensieg scheint programmiert – aber die Gäste könnten über Standards gefährlich werden.

Topspiel pur in Altenoythe! Der Tabellenvierte empfängt den Dritten – beide Teams trennen nur zwei Punkte. Altenoythe (27 Punkte, 33:16 Tore) überzeugt mit stabiler Defensive, während Damme (28 Punkte, 44:28 Tore) mit Offensivpower glänzt. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, das auch Einfluss auf die Aufstiegsfrage haben könnte.

Ein echtes Highlight des Spieltags! Der Tabellenführer VfL Oythe (29 Punkte, 47:18 Tore) trifft auf den kampfstarken SV Höltinghausen (9. Platz, 19 Punkte). Oythe will nach der Niederlage gegen Altenoythe wieder ein Statement setzen. Doch Höltinghausen ist zuhause unangenehm und hat bereits mehrfach Favoriten ins Straucheln gebracht – Spannung garantiert.

Ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld, das viel Offensivdrang verspricht. Lastrup (6. Platz, 22 Punkte) ist vor heimischer Kulisse schwer zu schlagen, muss aber seine Abwehr stabilisieren. Aufsteiger Osterfeine (12. Platz, 13 Punkte) hat mit spektakulären Torfestivals auf sich aufmerksam gemacht – 35 Treffer sprechen für sich. Wer hier die besseren Nerven in der Defensive hat, dürfte als Sieger vom Platz gehen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SV Petersdorf Petersdorf TuS Lutten TuS Lutten 14:00 PUSH

Zwei Teams aus dem Mittelfeld wollen den Anschluss nach oben halten. Petersdorf (11. Platz, 16 Punkte) hat zuletzt Licht und Schatten gezeigt und muss vor allem in der Defensive zulegen. Lutten (7. Platz, 20 Punkte) hat in den vergangenen Wochen konstant gepunktet und möchte seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Eine enge Partie ist zu erwarten – Kleinigkeiten könnten entscheiden.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr GW Brockdorf GW Brockdorf SV Hansa Friesoythe SV Hansa 14:00 PUSH

Brockdorf (14. Platz, 10 Punkte) steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte gegen den Abstieg. Die Defensive war bislang zu anfällig, um Konstanz zu zeigen. Friesoythe (10. Platz, 18 Punkte) hingegen hat spielerisch viel Qualität, aber lässt zu viele Chancen liegen. Wenn Hansa seine Effizienz steigert, könnte es ein klarer Auswärtssieg werden.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SV Holdorf SV Holdorf TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia 14:00 PUSH