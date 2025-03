Verfolgerduell im "Kreinzl": Steinwaldelf vs. Auerbach

Die zweite Auseinandersetzung, die ein wenig im Fokus steht, ist das Match des Tabellenschlußlichts DJK Weiden (14./10) gegen den SC Eschenbach (12./18). Im Kellerduell der Runde 20 steht für beide im nervenaufreibenden Daseinskampf viel auf dem Spiel. Die Heimelf will dranbleiben am Relegationsplatz 13, die Gäste wollen mit den am rettenden Ufer platzierten Irchenriethern (11./21 - gegen Spitzenreiter Schirmitz) im besten Fall nach Punkten gleichziehen.

Am 20. Spieltag der Kreisliga Nord bietet der Spielplan zwei Partien, die von besonderem Interesse sind. Da freuen sich die Fans im Erbendorfer Kreinzl-Stadion auf das Verfolgerduell des gastgebenden TSV (3./35) gegen den Rangvierten aus Auerbach (4./32). Für beide Mannschaften, die ihre letze Partie am vergangenen Wochenende in den Sand gesetzt haben, geht es vorrangig darum, den Abstand zu den Plätzen 1 und 2 nicht größer werden zu lassen. Dabei würde eine Auerbacher Niederlage wohl bedeuten, dass der SV 08 gegenüber der Konkurrenz vorentscheidend in Rückstand gerät, deshalb werden beide Kontrahenten wohl auf Sieg spielen.

"Wenn möglich, wollen wir unsere Serie mit zwei Erfolgen nacheinander fortsetzen, wenngleich wir wissen dass es nicht einfach wird. Allerdings schätze ich den VfB eher heimstark ein, auswärts haben sie nicht ganz so viel gepunktet, was uns natürlich in die Karten spielen könnte. Wir setzen auf unsere Heimstärke, ein Dreier wäre überragend, dann wären wir endgültig raus aus den unteren Gefilden. Ja selbst mit einem Unentschieden könnten wir schon leben. Da wir zuhause spielen, gehen wir natürlich von einem Sieg aus", so SVK-Trainer Oliver Drechsler.

Sechs Punkte in Folge haben den SVK aus der Gefahrenzone erst einmal entkommen lassen. Ein Heimsieg gegen den starken Neuling würde den Blick wohl entgültig nach oben richten lassen. Die Gäste reisen nach dem "Last-Minute-Coup" gegen Auerbach mit Selbstbewußtsein an, selbstverständlich um weiteres Punktegut für einen Aufenthalt im ruhigen Fahrwasser des Klassements einzusammeln.

Vor welchen Herausforderungen steht das Führungsduo der Liga am Wochenende? Heikle Aufgaben warten da: Spitzenreiter SpVgg Schirmitz (1./39) reist zum Derby nach Irchenrieth (11./21), "Vize" FC Tremmersdorf muss an der Landesgrenze beim TSV Eslarn (10./25) Farbe bekennen. Beides keineswegs einfache Herausforderungen, die aber bewältigt werden müssen, um die guten Karten im Aufstiegskampf zu behalten.

"Für uns ist das Match gegen die DJK Weiden ein ganz klares do-or-die-Spiel. Um den direkten Klassenerhalt noch zu realisieren, brauchen wir definitiv die volle Punkteausbeute, wohlwissend, dass eine brutal schwere Auswärtsaufgabe auf uns zukommt. Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner, gegen den es gilt, immer wieder Lösungen zu finden, um deren Abwehrbollwerk zu knacken. Wir sind bereit, auf alles vorbereitet und werden diese Aufgabe mit dem nötigen Respekt und höchster Konzentration angehen. Alles andere, als ein Erfolg wäre für uns in der aktuellen Lage eine herbe Enttäuschung", so Gästespielertrainer Benny Scheidler.

"Zwei insgesamt gute Spiele, was Kampf und Willen betrifft, liegen hinter uns, nach einer Ausbeute bei Null muss sich das Team jetzt endlich belohnen. Ansonsten gehts wieder einen Schritt näher Richtung Kreisklasse, allerdings sind wir aber noch nicht so weit, uns damit abzufinden oder gar aufzugeben. Ein Sieg gegen Eschenbach ist deshalb auch Pflicht am heimischen Flutkanal", sagt DJK-Coach Rico Friese.

Nach der mehr als unglücklichen Niederlage in Kulmain wird der TSV alles dafür tun wollen, um mit einem Heimerfolg die aktuell gute Tabellenposition zu festigen. Die nur einen Punkt weniger besitzenden Gäste - im breiten Mittelfeld mit vier weiteren 26 Zähler besitzenden Teams platziert - sinnen auf einen Teilerfolg. Dieser würde sie in ihrer Absicht, den Ligaerhalt zeitnah einzutüten, einen Schritt weiter bringen. "Am Sonntag gastiert der Bezirksligaabsteiger FC Vorbach. Mit dem FC erwartet uns ein Gegner, der viele seiner Punkte in der Fremde gesammelt hat, aufgrund dessen erwarte ich eine enge Partie. Nichtsdestotrotz wollen wir mit unserer Heimstärke die ersten drei Punkte im neuen Kalenderjahr einfahren. Der Kader steht nahezu komplett zur Verfügung", sagt TSV-Spielertrainer Tom Wildenauer. "Nach unserem guten Start mit vier Punkten werden wir versuchen, auch aus Reuth mindestens einen Punkt mitzunehmen. Ziel muss für uns sein, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu holen. Reuth spielt eine starke Saison und ist sicher Favorit gegen uns. Personell wird es wieder schwieriger. Nachdem gegen Weiden bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord waren, wird es sehr eng, nachdem wir gegen die DJK viermal verletzungsbedingt wechseln mussten. Unser Kader ist nicht groß, da würden zusätzliche Ausfälle extrem weh tun. Zwei bis drei Kranke kommen auch noch dazu. Wir müssen einfach mal abwarten, wer am Wochenende zur Verfügung steht. Wer uns kennt, weiß aber, dass wir alles reinwerfen werden. Schon für unsere treuen Fans, die uns auch in Reuth zahlreich unterstützen werden. Ist schon Wahnsinn in Vorbach: Gegen Weiden - hier spielte der Neunte gegen den Vierzehnten - kamen wieder über 200 Zuschauer", schwärmt Gästetrainer Peter Schramm.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr TSV Erbendorf Erbendorf SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 15:00 PUSH

Mehr, als die Niederlage in Tremmersdorf schmerzte beim TSV, dass man die restlichen Partien wohl ohne einige dabei schwerer verletzte Stammspieler bestreiten muss. Nun heißt es zusammenzurücken, um das bisher Erarbeitete nicht weiter aufs Spiel zu setzen. Gegen den Gast aus der Bergstadt muss selbstredend der fünfte Saisonheimdreier her, denn man will ja dem Zweigestirn vorne im Nacken bleiben und da sein, wenn es patzt. Nur ein Punkt aus zwei bislang absolvierten Matches im neuen Jahr haben die Seitz-Elf etwas zurückgeworfen. Vier Punkte auf Platz 2, deren sieben schon auf Rang 1. Will man weiter mitmischen oben, muss ein Dreier im Steinwald her. "Mit Wiesent, Lang und Hey drei schwerer Verletzte aus dem Abschlusstraining vor und nach dem Spiel in Tremmersdorf. Die Restrunde hat wieder mal "super" begonnen für uns. Somit sind es bereits wieder fünf Verletzte plus die Langzeitausfälle. Dadurch wird die ohnehin schon schwere Aufgabe gegen Auerbach natürlich noch schwerer. Was nicht mehr passieren darf, ist, dass man - so wie in Tremmersdorf - die Gegentore quasi selbst erzielt, beziehungsweise mustergültig vorbereitet, sonst wird's wahrscheinlich ein weiteres Mal unmöglich, was zu holen", so TSV-Coach Roland Lang.

"Wir haben mit Erbendorf das nächste schwere Auswärtsspiel vor der Brust. Wir wissen von ihrer Offensivstärke, die es auf jeden Fall zu stoppen gilt. Nach unserem kleinen Rückschlag in Rothenstadt wollen wir in Erbendorf auf jeden Fall die drei Punkte mit nach Hause nehmen, um an der Spitzengruppe dran zu bleiben", sagt Gästetrainer Marcel Seitz.

Trotz der Niederlage beim Primus war man beim TSV nicht unzufrieden mit dem Gezeigten. Nun wartet mit dem Rangzweiten gleich die nächste große Herausforderung auf die Grenzlandelf. Vorrangiges Ziel ist, nicht zu verlieren, geht mehr, wird man gerne zugreifen. Die Gäste sind nach ihrer besten Saisonleistung und dem 4:1 gegen Erbendorf auf Rang 2 vorgerückt. Selbstredend gilt es nun, diese Position zu verteidigen und die Nähe zu Rang 1 zu halten. Deshalb wird der FC sicherlich die fast 70 Kilometer auf sich nehmen, um mit maximalen drei Zählern im Punktebeutel den Platz verlassen zu können. "Am Sonntag erwartet uns der nächste starke Gegner. Wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze gehen. Im letzten Spiel haben wir bewiesen, dass wir auch gegen vordere Mannschaften mithalten können. Es gilt defensiv stabil zu stehen und vorne unsere Torchancen zu nutzen. Der Kader ist diesen Sonntag endlich vollzählig. Natürlich ist es unser Ziel bei einem Heimspiel, so viele Punkte wie möglich zu sichern", sagt TSV-Coach Daniel Bäumler. "Nach den drei Punkten vom letzten Wochenende möchten wir natürlich nachlegen und Platz 2 verteidigen. Dabei gilt es genauso konzentriert zu Werke zu gehen, wie im letzten Spiel. Wie gefährlich der TSV Eslarn ist, mussten wir im Hinspiel erfahren. Vor allem deren Akteure aus Tschechien können das ganze Team mitreißen und aufgrund ihrer technischen und taktischen Ausbildung ganze Partien entscheiden. Wir fahren mit breiter Brust nach Eslarn und wollen nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Personell müssen wir auf Maxi Doreth verzichten, der in Wien ist. Ich hoffe, dass bis zum Sonntag der ein oder andere kranke Spieler zurückkehrt, um die Mannschaft zu ergänzen. Zu guter Letzt gehen unsere besten Genesungswünsche nach Erbendorf zu den beiden verletzten Spielern des TSV Erbendorf. Werdet bald wieder gesund. Come back stronger", so FCT-Coach Björn Engelmann.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr DJK Irchenrieth DJK Irchenrieth SpVgg Schirmitz Schirmitz 15:00 live PUSH

Weniger mit dem Ertrag, eher mit der kämpferischen Leistung der Mannschaft war man bei der DJK nach dem Remis gegen "Dumba" zufrieden. Gegen den Tabellenführer braucht es nun keiner extra Motivation, denn es gilt nicht nur wichtige Punkte zu holen, sondern auch Revanche zu nehmen für die "Prügel", die man beim 0:6 im Hinspiel einstecken musste. Knappes 2:1 im ersten Spiel des Jahres, Haken dahinter, jetzt wartet für die SpVgg die sicherlich unangenehme Aufgabe in Irchenrieth. Neben spielerischen Elementen werden dort sicherlich auch die kämpferischen Qualitäten zum Tragen kommen müssen bei der Intention, mit vollem Ertrag die wenigen Kilometer wieder heimfahren zu können. "Wir erwarten einen sehr starken Gegner am Sonntag, aber dennoch wollen wir spielerisch dagegen halten und wollen das Maximum aus dem Spiel herausholen. Nach dem Auswärtsspiel in Kirchenthumbach erwarte ich eine spielerische Steigerung meiner Mannschaft. Das Training diese Woche stimmt mich sehr positiv. Wir sind bereit und freuen uns auf das Duell am Sonntag", sagt DJK-Trainer Markus Hirnert. „Der Start in die Restrunde nach der Winterpause ist uns gut gelungen, auch wenn es noch ein bisschen verkrampft war. Mit Irchenrieth im Derby wartet kommendes Wochenende der nächste schwere Gegner auf uns. Die DJK verfügt über eine hervorragende Offensivreihe, die es in Schach zu halten gilt. Doch wissen auch wir um unsere Stärken und wollen deshalb die vollen drei Punkte mit nach Schirmitz nehmen", sagt Gästecoach Fabian Hirmer.