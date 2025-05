Verfolgerduell: Hansa Rostock II empfängt Eintracht Mahlsdorf

Nach dem Auswärtssieg bei Makkabi Berlin (2:1) steht der BAK auf Rang zehn. Leon Schmeißer sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Nun wartet mit Lichtenberg 47 ein Gegner in Topform: Beim 5:1 gegen Anker Wismar traf Luis Millgramm doppelt (3., 38.), zudem überzeugten Kevin Owczarek, Hannes Graf und Nils Grießig. Das Hinspiel entschied Lichtenberg mit 2:1 für sich – doppelt traf Sebastian Reiniger (11., 35.). Lichtenberg 47 steht unter Druck, um im Kampf um den Aufstieg weiter mitzuhalten.

Nach dem 0:5 gegen den BFC Preussen ist Ahrensfelde weiterhin Vorletzter. Tasmania Berlin pausierte zuletzt. Das Hinspiel endete 1:1 – Florian Schulte brachte Ahrensfelde früh in Führung (8.), Mohammed Berjaoui glich nach 36 Minuten aus. Ein Heimsieg ist für Ahrensfelde Pflicht, Tasmania will dagegen den Anschluss an Platz fünf wahren.

Der Tabellenführer ließ beim 5:0 in Ahrensfelde keine Zweifel aufkommen: Drei Tore von Pedro Vitor Cruz Magalhaes, dazu Treffer von Oliver Maric und Furkan Yildirim unterstreichen die Offensivkraft. Makkabi hingegen verspielte eine Führung gegen den Berliner AK (1:2) und verlor in Unterzahl. Im Hinspiel gewann der BFC Preussen mit 3:1, unter anderem durch Tore von Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (38.) und Christian Gawe (47.). Auch diesmal gilt: Ein Ausrutscher könnte im Titelkampf entscheidend sein.

Der Rostocker FC kassierte zuletzt eine 0:9-Niederlage in Staaken und steht weiter mit null Punkten am Tabellenende. Sparta Lichtenberg oausierte zuletzt. Im Hinspiel war Sparta beim 7:0 überragend: Yahya Al-Areed traf viermal, Sydney Mohamed Sylla erzielte drei Tore. Alles spricht auch im Rückspiel für einen klaren Sieg der Gäste.

Das Spitzenspiel des Spieltags: Der Vierte empfängt den Dritten. Hansa Rostock II gewann zuletzt mit 3:1 bei Optik Rathenow, entscheidend waren die späten Tore von Tristan Wagner (83.) und Antek Wrebiakowski (85.). Mahlsdorf drehte einen 0:2-Rückstand gegen Neustrelitz in ein 3:2 – Björn Jopek verwandelte in der 80. Minute einen Elfmeter zum Sieg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1: Julian Hahnel brachte Hansa in Führung (7.), Jopek glich per Strafstoß spät aus (88.). Nun steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel: Der Verlierer droht im Aufstiegsrennen zurückzufallen.

---