Verfolgerduell Grafenwöhr vs. Haidenaab - zwei Teams mit Erfolgsserie

"Zieht man die vergangenen Ergebnissen in Betracht, werden wir am Samstag als klarer Außenseiter den Weg nach Auerbach antreten. Unser kommender Gegner gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Liga - dies ist uns durchaus bewusst. Da aber die Liga so ausgeglichen wie nie zuvor ist, werden wir die von außen bewusst gesteuerte Drucksituation von uns weisen und unserer neuformierten Mannschaft die nötige Zeit geben. Wir freuen uns auf das Duell gegen Auerbach", sagt VfB-Chefanweiser Hakan Boztepe.

"Trotz des souveränen Siegs am vergangenen Wochenende gibt es dennoch einige Stellschrauben, an denen wir in der Trainingswoche arbeiten müssen. Mit Rothenstadt kommt ein Gegner, der aus meiner Sicht deutlich besser ist, als es der Tabellenplatz aussagt. Wir müssen über 90 Minuten hochkonzentriert an die Sache herangehen und dürfen keinen Schlendrian einkehren lassen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden. Eine unserer Kirwa entsprechend große Zuschauerzahl wird uns nochmal zusätzliche Motivation geben", erklärt SVA-Chefanweiser Dani Maier.

Nach vier Dreiern in Folge haben die Bergstädter den Tabellenthron bestiegen und werden das angenehme Gefühl, dort zu sitzen, natürlich weiterhin geniessen wollen. So steht ein Heimsieg auf der Agenda des Sportvereins, wohlwissend dass mit den Gästen ein Gegner erscheint, der seine Qualitäten bislang noch nicht wie erhofft zur Geltung bringen konnte. So wird die Maier-Elf den VfB keinesfalls unterschätzen. Zwei Spiele in Folge zuhause in der Nachspielzeit zu verlieren, ist hart. Dennoch ist man bei den Weidener Vorstädtern weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Überzeugung, dass der Knoten bei einer neu zusammengestellten Elf irgendwann platzen wird, lebt. Auch die Hoffnung, dass dies vielleicht schon in Auerbach der Fall sein könnte.

Durch den in der "Overtime" sichergestellten Auswärtsdreier in Rothenstadt schwimmt der Gastgeber weiter auf der Erfolgswelle (nach der Auftaktniederlage in Kulmain vier Siege in Folge) und hat sich quasi "oben" - wie erhofft - eingenistet. Den durch die Erfolgsserie erarbeiteten Schwung möchte die Bafra-Elf nun auch gegen den Gast aus Oberfranken aufs grüne Geläuf bringen, der fünfte volle Ertrag nacheinander soll im Punktesack verstaut werden, wohlwissend, dass sich auch der ASV aktuell im Aufwind befindet. Nach drei Siegen in Folge kommt die Kaufmann-Elf mit breiter Brust in die Garnisonsstadt und hat am Plan, dem favorisierten Gastgeber bestmöglich Paroli zu bieten. Eine interessante Partie darf erwartet werden.

"Wir haben vier Spiele gewonnen, sind vorne dabei, deshalb wollen wir natürlich auch gegen Haidenaab am besten dreifach zu punkten. Aktuell haben wir´s mit den Last-Minute-Siegen, was für die Moral, die Einstellung und die Kondition der Mannschaft spricht. Haidenaab wird eine harte Nuß, wir haben ein Heimspiel, welches wir gewinnen wollen. Nach einer intensiven Trainingswoche gehen wir entschlossen ins Spiel, Haidenaab wird sich strecken müssen, um einen Punkt bei uns mitzunehmen. Personell sieht es besser aus. Angeschlagene und Urlauber kehren zurück, wir wollen den fünften Sieg in Folge", sagt der Grafenwöhrer Trainer Turan Bafra.

"Nach dem Sieg gegen Eschenbach können wir ohne den großen Druck nach Grafenwöhr fahren. Mit Luca Reiß besitzt der Gegner natürlich einen absoluten Top-Kicker, aber Grafenwöhr ist an sich sehr stark aufgestellt und wird ganz sicher auch am Ende oben um den Aufstieg mitspielen. Von daher ist es - glaube ich - keine Floskel, wenn wir sagen, dass wir da als Außenseiter hinfahren, wohlwissend, dass wir an einem guten Tag auch solche Mannschaften ärgern können. Zudem haben wir mit unserem Chris Scherm schon auch jemanden im Gepäck, der weiß, wo das Tor steht. Ich bin heilfroh, dass sich die intensiven Bemühungen im Vorfeld gelohnt haben und ich ihn überzeugen konnte, zum ASV zu kommen. Nach seiner langen Verletzungspause ist er noch nicht bei 100 Prozent, aber er fügt sich immer besser ein und fühlt sich sichtlich wohl im Team. Meine beiden Innenverteidiger mussten letztes Spiel beide verletzt raus, hier kann man noch gar nichts sagen, ob es Sonntag wieder geht, weil beide gestern nicht trainieren konnten. Wenn nicht, werden wir aber natürlich auch dafür eine Lösung finden", so Gästetrainer Michael Kaufmann.