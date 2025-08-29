Verfolgerduell Grafenwöhr vs. Haidenaab - zwei Teams mit Erfolgsserie

Am sechsten Spieltag der Kreisliga Nord steht das das Klassement punktgleich anführende Duo SV 08 Auerbach (1./13 - gegen Rothenstadt) und SpVgg Trabitz (2./13 - gegen Vorbach) vor Herausforderungen, die man zur Rubrik "Pflichtaufgabe" zählen kann, wollen beide ihren Ambitionen weiter Nahrung geben. Zwei der drei schärfsten Verfolger des Zweigestirns, die SV Grafenwöhr (3./12) und der ASV Haidenaab (4./10) stehen sich am Sonntag im direkten Duell im Sportpark der Garnisonsstadt gegenüber - ein sicherlich hochinteressantes Match, blickt man doch hüben wie drüben auf zuletzt erfolgreiche Wochen zurück. Schließlich stehen der Eschenbacher Coach Mo Dal und sein Gegenüber Benny Scheidler am Sonntag vor einem ganz speziellen Spiel mit ihren Mannen: Für Dal geht es gegen den TSV seines Wohnorts Erbendorf, bei dem er zudem von 2018 bis 2021 im Herrenbereich als Spieler und Trainer fungierte und für Scheidler geht es gegen die Mannschaft, die er zuletzt vor seinem Engagement im Steinwald coachte und die er in die Kreisliga führte.
Platz 5 mit 10 Punkten auf dem Konto, die Elf um den aktuellen Ligatorjäger Sebastian Striegl (8 Treffer) kann nach dem 2:0-Coup zuletzt in Tremmersdorf mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden sein. Nach zwei Dreiern in Folge will man natürlich gegen den Tabellenletzten nachlegen, ohne dessen Leistungsfähigkeit an seinem Tabellenplatz zu messen. Für die Gäste aus Kohlberg war das Remis gegen den Primus zuletzt schon für´s Selbstbewußtsein wichtig. Zeigt man den gegen Trabitz auf den Platz gebrachten beeindruckenden Einsatzwillen auch an der Landesgrenze, ist man nicht chancenlos, Zählbares mitzunehmen - auch wenn dies beim sich im Aufwärtstrend befindlichen Gastgeber sicherlich schwer wird.
"Der Dreier in Tremmersdorf war auf unsere mannschaftliche Geschlossenheit zurückzuführen. Nur wenn wir mit der gleichen Einstellung im Heimspiel gegen Kohlberg auftreten, kann für uns etwas rausspringen. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Um unseren Abstand nach unten hin zu vergrößern, wären die Punkte enorm wichtig. Wir werden uns vor allem im Abschlusstraining auf den kommenden Gegner einstellen und versuchen, am Sonntag die Defensive des SVK gezielt zu knacken", weiß TSV-Spielertrainer Peter Rackl.
"Die geschlossene Teamleistung gegen Trabitz macht uns richtig Mut für die nächsten Spiele. Wenn wir mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit auftreten, werden wir auch in Eslarn etwas Zählbares holen. Jeder Punkt ist jetzt enorm wichtig, damit wir den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht verlieren – und genau dafür werden wir alles reinhauen", sagt der Spartenleiter der Gäste, Martin Lehner.
Erster Punktverlust und der beim Tabellenletzten, so etwas kann passieren, muss aber eine Reaktion nach sich ziehen, heißt es aus dem Lager des Tabellenführers. So stehen die Zeichen gegen einen bekannt kampfstarken Gast auf Sieg, das ist klar. Der FC tritt als Außenseiter an, will all seine Qualitäten auf den Platz bringen, wozu das dann reicht, werden 90 und ein paar mehr Minuten zeigen. Was man mit Kampfeswillen und Leidenschaft erreichen kann, haben der Schramm-Elf ja die Kohlberger vorgemacht.
"Wir erwarten mit dem FC Vorbach eine kampfstarke Mannschaft, die auch einige Zuschauer mitbringen wird. Wir wissen, was wir als Mannschaft und Verein imstande zu leisten sind, natürlich war das Ergebnis letzten Sonntag unglücklich, deswegen wir wollen die Punkte in Trabitz behalten", gibt sich SpVgg-Coach Thomas Baier optismistisch.
"Nach Rothenstadt, Grafenwöhr und Auerbach haben wir jetzt mit Trabitz das nächste Schwergewicht der Liga vor uns. Wir wissen natürlich, wie schwer diese Aufgabe wird. Trabitz hat sich eine für die Kreisliga bärenstarke Truppe zusammengestellt. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn sie in Kohlberg gewonnen hätten, da sie den Ausrutscher sicher gegen uns wieder gutmachen wollen. Andererseits hat man gesehen, dass man ihnen schon Paroli bieten kann, wenn man mit viel Leidenschaft und Kampf dagegen hält. Genau das wird unser Ziel sein. Das wir spielerisch nicht mithalten können, ist uns schon klar, aber trotzdem werden wir versuchen, dort etwas mitzunehmen. Der Druck wird bei Trabitz aber sicher größer sein. Noch einen Punktverlust gegen einen "Underdog" werden sie sich nicht erlauben wollen", so Gästecoach Peter Schramm.
Nach vier Dreiern in Folge haben die Bergstädter den Tabellenthron bestiegen und werden das angenehme Gefühl, dort zu sitzen, natürlich weiterhin geniessen wollen. So steht ein Heimsieg auf der Agenda des Sportvereins, wohlwissend dass mit den Gästen ein Gegner erscheint, der seine Qualitäten bislang noch nicht wie erhofft zur Geltung bringen konnte. So wird die Maier-Elf den VfB keinesfalls unterschätzen. Zwei Spiele in Folge zuhause in der Nachspielzeit zu verlieren, ist hart. Dennoch ist man bei den Weidener Vorstädtern weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Überzeugung, dass der Knoten bei einer neu zusammengestellten Elf irgendwann platzen wird, lebt. Auch die Hoffnung, dass dies vielleicht schon in Auerbach der Fall sein könnte.
"Trotz des souveränen Siegs am vergangenen Wochenende gibt es dennoch einige Stellschrauben, an denen wir in der Trainingswoche arbeiten müssen. Mit Rothenstadt kommt ein Gegner, der aus meiner Sicht deutlich besser ist, als es der Tabellenplatz aussagt. Wir müssen über 90 Minuten hochkonzentriert an die Sache herangehen und dürfen keinen Schlendrian einkehren lassen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden. Eine unserer Kirwa entsprechend große Zuschauerzahl wird uns nochmal zusätzliche Motivation geben", erklärt SVA-Chefanweiser Dani Maier.
"Zieht man die vergangenen Ergebnissen in Betracht, werden wir am Samstag als klarer Außenseiter den Weg nach Auerbach antreten. Unser kommender Gegner gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Liga - dies ist uns durchaus bewusst. Da aber die Liga so ausgeglichen wie nie zuvor ist, werden wir die von außen bewusst gesteuerte Drucksituation von uns weisen und unserer neuformierten Mannschaft die nötige Zeit geben. Wir freuen uns auf das Duell gegen Auerbach", sagt VfB-Chefanweiser Hakan Boztepe.
Durch den in der "Overtime" sichergestellten Auswärtsdreier in Rothenstadt schwimmt der Gastgeber weiter auf der Erfolgswelle (nach der Auftaktniederlage in Kulmain vier Siege in Folge) und hat sich quasi "oben" - wie erhofft - eingenistet. Den durch die Erfolgsserie erarbeiteten Schwung möchte die Bafra-Elf nun auch gegen den Gast aus Oberfranken aufs grüne Geläuf bringen, der fünfte volle Ertrag nacheinander soll im Punktesack verstaut werden, wohlwissend, dass sich auch der ASV aktuell im Aufwind befindet. Nach drei Siegen in Folge kommt die Kaufmann-Elf mit breiter Brust in die Garnisonsstadt und hat am Plan, dem favorisierten Gastgeber bestmöglich Paroli zu bieten. Eine interessante Partie darf erwartet werden.
"Wir haben vier Spiele gewonnen, sind vorne dabei, deshalb wollen wir natürlich auch gegen Haidenaab am besten dreifach zu punkten. Aktuell haben wir´s mit den Last-Minute-Siegen, was für die Moral, die Einstellung und die Kondition der Mannschaft spricht. Haidenaab wird eine harte Nuß, wir haben ein Heimspiel, welches wir gewinnen wollen. Nach einer intensiven Trainingswoche gehen wir entschlossen ins Spiel, Haidenaab wird sich strecken müssen, um einen Punkt bei uns mitzunehmen. Personell sieht es besser aus. Angeschlagene und Urlauber kehren zurück, wir wollen den fünften Sieg in Folge", sagt der Grafenwöhrer Trainer Turan Bafra.
"Nach dem Sieg gegen Eschenbach können wir ohne den großen Druck nach Grafenwöhr fahren. Mit Luca Reiß besitzt der Gegner natürlich einen absoluten Top-Kicker, aber Grafenwöhr ist an sich sehr stark aufgestellt und wird ganz sicher auch am Ende oben um den Aufstieg mitspielen. Von daher ist es - glaube ich - keine Floskel, wenn wir sagen, dass wir da als Außenseiter hinfahren, wohlwissend, dass wir an einem guten Tag auch solche Mannschaften ärgern können. Zudem haben wir mit unserem Chris Scherm schon auch jemanden im Gepäck, der weiß, wo das Tor steht. Ich bin heilfroh, dass sich die intensiven Bemühungen im Vorfeld gelohnt haben und ich ihn überzeugen konnte, zum ASV zu kommen. Nach seiner langen Verletzungspause ist er noch nicht bei 100 Prozent, aber er fügt sich immer besser ein und fühlt sich sichtlich wohl im Team. Meine beiden Innenverteidiger mussten letztes Spiel beide verletzt raus, hier kann man noch gar nichts sagen, ob es Sonntag wieder geht, weil beide gestern nicht trainieren konnten. Wenn nicht, werden wir aber natürlich auch dafür eine Lösung finden", so Gästetrainer Michael Kaufmann.
Die nach dem Derbysieg in "Dumba" entstandene Euphorie beim SCE fand beim 2:6 in Haidenaab ein jähes Ende, wenngleich bei der Niederlage nicht alles schlecht war. Mo Dal wird das Gezeigte in dieser Woche analysiert haben und den Blick nach vorne richten. Ob die Tatsache, dass er einiges bei der Steinwaldelf kennt, dabei hilft, dem favorisierten Gast Zählbares abzuknöpfen, wird man sehen. Eine pure Willensleistung und eine unfassbare Moral konstatierte Gästetrainer Benny Scheidler seinem Team nach dem knappen Heimsieg gegen "Dumba", hatte man doch "ohne 11" antreten müssen. Nun hofft man, dass dieser Kraftakt ein gutes Gefühl gibt für die Reise an den Rußweiher, wo man beim Ex-Verein Scheidlers natürlich auf Sieg spielen möchte.
"Am Sonntag spielen wir zu Hause gegen Erbendorf. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst, doch auch wenn es gegen den Vize-Meister der letzten Saison geht, wollen wir dennoch den ersten Heimsieg feiern. Bis auf zwei Urlauber ist der Kader komplett", sagt SCE-Trainer Muhammet Dal.
"Wir wissen genau, was uns in Eschenbach erwartet. Sie haben eine Mannschaft, die sehr diszipliniert auftritt, schnell umschaltet und in der Offensive sehr gefährlich ist. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Für unsere Mannschaft geht es um klare Ziele: Wir wollen diszipliniert auftreten, das Spieltempo bestimmen und von der ersten Minute an zeigen, dass wir uns hier auch was ausrechnen. Für uns wird wichtig sein, kompakt zu verteidigen, mutig nach vorne zu spielen und unsere Chancen eiskalt und konsequent zu nutzen. Persönlich freue ich mich auf die Rückkehr und viele bekannte Gesichter, trotzalledem wollen wir natürlich hier gewinnen beziehungsweise mit was Zählbarem wieder nach Hause fahren", sagt der Spielercoach der Gäste, Benny Scheidler.
Trotz guter Leistung standen am Ende der Partie in Erbendorf eine ganze Reihe an vergebenen Großchancen, erneut drei Gegentore und damit nichts Zählbares für den SCK. Gegen den Gast aus Kulmain unternimmt man nun den nächsten Anlauf, den ersten Heimsieg einzufahren. Der wäre eminent wichtig, um nicht gleich im Keller festzusitzen. Nach drei Niederlagen in Folge tat dem SVK der Heimsieg gegen Reuth sehr gut. Nun geht die Reise ins 30 Kilometer entfernt liegende Kirchenthumbach, wo man auf einen Gastgeber trifft, der schon mitten im Abstiegskampf steckt und dementsprechend vor allem kämpferisch alles raushauen wird. Eine knifflige Aufgabe also für die Drechsler-Truppe, die sie schon wegen einer erheblich besseren Personalsituation optimistisch angeht.
"Der Start in die Saison ist alles andere als optimal gelaufen. Dennoch dürfen wir nicht die Nerven verlieren und werden zuversichtlich von Spiel zu Spiel denken, um möglichst viele Punkte zu holen. In Erbendorf waren wir zum Großteil die Spiel bestimmende Mannschaft. Hieran werden wir versuchen anzuknöpfen um unseren Gästen aus Kulmain ein unangenehmer Gegner zu sein, um die Punkte in Dumba zu behalten. Personell entspannt sich die Situation nicht, da wir urlaubsbedingt weiter auf einige Stammkräfte verzichten müssen", sagt SCK-Coach Andreas Freiberger.
"Wir wollen schauen, dass wir im Auswärtsspiel nachlegen um uns von hinten abzusetzen. Personell sieht es recht gut aus, deswegen denke ich muss da Minimalziel ein Punkt sein, verlieren ist dagegen verboten. Unterschätzen werden wir den Gegner nicht, denn die Liga ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen, jeder kann eigentlich jeden schlagen. Deshalb sind richtige Einstellung und Konzentration sehr wichtig, von Anfang an müssen wir Vollgas geben. Von der Qualität her haen wir eine gute Chance den vollen Ertrag mitzunehmen, was letztlich auch unser Ziel in Dumba ist", so Gästetrainer Oliver Drechsler.
"Wenn man zwei Standardsituationen in den ersten 20 Minuten so verteidigt wie wir, muss man sich nicht wundern, dass man als Verlierer vom Platz geht. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, erarbeiteten uns aber keine klare Torchance", so TSV-Coach Tom Wildenauer rückblickend auf die Einbuße in Kulmain. Gegen den bislang - auch verletzungsbedingt - hinter den Erwartungen zurückbleibenden Gast soll nun in die Erfolgsspur zurückgekehrt werden, wohlwissend, dass "angeschlagene" Gegner sehr gefährlich sind. Dass sich die Gäste einen Trainerwechsel vollzogen haben, macht die Aufgabe sicherlich nicht leichter. Nach der Trennung von Björn Engelmann hofft man beim FCT schon auf eine Reaktion der Mannschaft beim Auswärtsspiel in Reuth. Mit Geschlossenheit und Zusammenhalt soll schon dort gepunktet und der Turnaround eingeleitet werden. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten lebt, das Dreigestirn Sven Kopp (Co-Trainer), Michael Diepold (Kapitän) und Vorstand Wolfgang Seitz wird die Mannschaft in Reuth interimsmäßig coachen, das wurde am Donnerstagabend in einer Besprechung so festgelegt.
"Mit Tremmersdorf kommt ein Team nach Reuth, das in der letzten Saison lange im Meisterschaftsrennen war. Dementsprechend wäre es naiv den Gegner, nach seinen Punkten zu bewerten, da wird sicherlich früher oder später der Knoten platzen. Es bedarf einer engagierten Leistung, damit das an diesem Spieltag noch nicht der Fall ist. Wir wollen beim Defensivverhalten ansetzen, da haben wir in den letzten Spielen eindeutig zu viel Tore kassiert. Zwei Spieler verweilen im Ausland, ansonsten sind wir vollzählig", sagt TSV-Spielertrainer Martin Bächer.