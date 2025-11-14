Wichtiger Stabilisator im Pipinsrieder Spiel: Tobias Schröck ist zurück im Kader. – Foto: bruno haelke

Verfolgerduell gegen die "jungen Wilden" ‒ Pipinsried empfängt SVK Bayernliga süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Pipinsried Kirchanschör

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried spielt zuhause gegen den Tabellennachbarn Kirchanschöring – ein Verfolgerduell.

Zum Verfolgerduell der Fußball-Bayernliga Süd empfängt der FC Pipinsried an diesem Samstag in der Küchenstadel-Arena den SV Kirchanschöring. Der FCP konnte von den vergangenen drei Spielen keines gegen den SVK gewinnen, das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams lauern in der Verfolgerrolle. Gastgeber Pipinsried auf Rang fünf weist nach Ende der Vorrunde mit 16 Spielen 30 Punkte auf, die Kirchanschöringer (Platz sechs) haben mit ebenfalls 16 Spielen 29 Punkte. Der Tabellenzweite aus Landsberg hat 33 Punkte auf dem Konto, der TSV 1860 München II hat 36 Zähler und ist damit Tabellenführer.

Der neue Trainer Roman Langer hat dafür gesorgt, dass wieder lachende Gesichter in Pipinsried zu sehen sind. Die Stimmung im Training ist eine Mischung aus harter Arbeit und einer Menge Spaß. Wozu das führen kann, davon konnte man sich im letzten Vorrundenspiel in Erlbach vor 14 Tagen ein Bild machen. Der Trainer der Gastgeber, Lukas Lechner, brachte es nach der Partie (3:1 für Pipinsried) auf den Punkt: „Ich habe Pipinsried noch nie so griffig, giftig und aggressiv gesehen.“ Damit der Erfolg in Erlbach keine Eintagsfliege bleibt, fordert FCP-Coach Roman Langer von seiner Mannschaft, die Art und Weise, wie in Erlbach gespielt wurde, auch ins Match gegen Kirchanschöring zu übertragen. Die Pipinsrieder haben bis auf die Verletzten Jonas Lindner und Max Schmidt alle Mann an Bord, auch die zuletzt angeschlagenen Benedikt Lobenhofer, Tobias Schröck, Max Dombrowka und Max Engl konnte in der vergangenen Woche wieder trainieren.