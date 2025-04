Verfolgerduell Ensdorf vs. Neukirchen - wer bleibt dran?

Das Osterwochenende stellt für den 1. FC Neukirchen (5./41) eine ganz besondere Herausforderung dar. Der aktuell Rangfünfte der Kreisklasse Süd hat einen Doppeleinsatz zu bewältigen und könnte bei vollem Ertrag in beiden Partien bis auf Rang 3 vordringen, bei dann 47 Zählern wäre man aktuell der punktbesten Dritte aller Kreisklassen, was ja die Teilnahme an der Relegation garantieren würde. Zunächst gilt es jedoch am Samstag die Auswärtsaufgabe beim TuS Rosenberg II (12./18) zu bewältigen, ehe es am zweiten Osterfeiertag zum Verfolgerduell nach Ensdorf (3./45) geht, ohne Zweifel eine Art Spitzenspiel.

Zählbares sammeln, um am Ende der punktbesten Kreisklassendritte zu werden, so könnte man dieses mit Spannung erwartete Match überschreiben. In der zurückliegenden Kreisligasaison gewann die DJK ihr Heimspiel gegen die Ringler-Elf mit 2:1, in Neukirchen behielt der 1. FCN mit 4:2 die Oberhand. Auch am zweiten Osterfeiertag dürfte es eine "enge Kiste" werden.

Blicken wir noch in die Abgründe der Liga ans Tabellenende: Schlußlicht Inter Bergsteig II (14./12) also vor einer schier unüberwindlichen Mauer, auch der Vorletzte SV Raigering II (13./14) ist um seine Reise zur DJK Ammerthal II (6./36) nicht zu beneiden und wird nur schwer Zählbares ergattern können. "Heftig" erwischt es auch den TuS Rosenberg II (12./18 - zuhause gegen Neukirchen und in Ursensollen), der mit zwei Spitzenteams die Klingen kreuzt. Fazit: Alle drei auf den Abstiegsplätzen rangierenden Teams stehen vor einem unangenehmen Osterfest, "schaun mer mal", wer etwas gegen seine missliche Lage tun kann.

Vor welchen Herausforderungen steht das Führungsduo der Liga am Wochenende? Beide messen sich mit Teams, die in Abstiegsgefahr schweben. So schlüpfen sowohl die DJK Ursensollen (1./54 - zuhause gegen Rosenberg II), als auch "Vize" Germania Amberg (2./48 - im Derby am Bergsteig) in die Rolle des hohen Favoriten, alles andere, als ein Dreier hier wie dort wäre sicherlich eine große Überraschung.

"Am Ostermontag kommt Neukirchen zu uns nach Ensdorf. Beide Teams mussten den Abstieg aus der Kreisliga verdauen, haben aber in der bisherigen Saison eine ordentliche Leistung abgerufen. Nachdem der beste Dritte aller Kreisklassen noch in die Relegation gehen kann, wird diese Partie für beide Mannschaften nochmals interessant. Trotzdem haben wir, aber auch der Gegner diese Saison nicht immer die nötige Beständigkeit, um ganz vorne dabei zu sein. Uns fehlt etwas das „Momentum“, wir haben nicht unsere beste Phase und leider auch ein paar angeschlagene und verletzte Spieler. Dies darf allerdings am Montag keine Ausrede sein. Wir wollen alles reinwerfen und am Ende zuhause was Zählbares holen. Großen Respekt und Dank an unsere treusten Fans, die jede Partie dabei sind und uns unterstützen, auch wenn die Leistung mal nicht so rosig ist", so DJK-Coach Oliver Eckl.

"Wir freuen uns auf unser straffes Restprogramm und schauen aktuell von Spiel zu Spiel. Natürlich wollen wir noch einige Punkte sammeln und die Saison erfolgreich zu Ende bringen. Mit dem Spiel bei der DJK Ensdorf am Montag sind meine Jungs am langen Osterwochenende nach dem Nachholspiel beim TuS Rosenberg II am späten Samstagnachmittag gleich zweimal gefordert. Ensdorf ist immer ein unangenehmer Gegner, auch wenn die Statistik vielleicht was anders sagt. Der große Platz ist für uns nicht so leicht zu bespielen - da tun wir uns zu Hause natürlich um einiges leichter. Aktuell trainieren wir gut, die Jungs haben Spaß, die junge Mannschaft wächst immer mehr zusammen. Das freut mein Trainerherz natürlich sehr", berichtet der Trainer des 1. FCN, Christian Ringler.