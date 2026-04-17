 2026-04-16T10:11:10.190Z

Verfolgerduell: Büttgen kann Rang 3 verlieren, Delhoven mit Euphorie

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr
Spannung am Sonntag. – Foto: Christian Haas

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Spieltag 24 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen hat spielfrei, deshalb können die Sportfreunde Vorst und der BV Wevelinghoven im Topspiel vorbeiziehen. FC/SF Delhoven gehen dank des ersten Auswärtssiegs und der Rückkehr von Felix Frason mit Eurphorie in das Rückspiel gegen Germania Grefrath.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
SV Glehn
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - SV Glehn

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
BV Wevelinghoven
15:00live
Spieltext SF Vorst - Wevelinghov.

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
FC SF Delhoven
SV Germania Grefrath 1926
15:15
Spieltext Delhoven - Ge. Grefrath

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SG Orken-Noithausen
15:00
Spieltext SV Rosellen - SG Orken

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
13:00live
Spieltext Weissenberg II - FC Straberg

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
TuS Reuschenberg
15:30
Spieltext FSV Vatan - Reuschenberg

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
DJK Novesia Neuss
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Do., 23.04.26 20:00 Uhr SV Glehn - SV Rosellen
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - VfR Büttgen
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Grevenbroich
So., 26.04.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC SF Delhoven
So., 26.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Sportfreunde Vorst

26. Spieltag
So., 03.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Rosellen
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Glehn
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - BV Wevelinghoven
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Reuschenberg
So., 03.05.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - DJK Novesia Neuss
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfR Büttgen - SG Orken-Noithausen
So., 03.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Straberg

