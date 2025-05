Verfolgerduell: Buckow/Waldsieversdorf - SV Falkensee-Finkenkrug

Zum Auftakt des Spieltags treffen zwei Teams aus dem gesicherten Mittelfeld aufeinander. Alt Ruppin rangiert nach dem 3:2-Sieg in Bernau auf Rang sechs, während Neustadt nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Zepernick den Anschluss an die Top fünf etwas verloren hat. Im Hinspiel siegte Alt Ruppin durch ein Eigentor von Lukas Thormann mit 1:0 – ein enges Duell ist auch diesmal zu erwarten.

Ein Duell David gegen Goliath. Die Gastgeber stehen mit 16 Punkten auf Rang 15, während Stahl die Tabelle anführt. Das Hinspiel ging mit 4:1 klar an die Brandenburger – Diego Lima De Mello traf doppelt. Auch diesmal spricht alles für den Favoriten, doch Blau-Gelb zeigte zuletzt Moral beim 4:4 in Templin.

Zepernick bleibt nach dem 2:1 in Neustadt auf Kurs Richtung Top drei. Rodrigo De Jesus Mendes traf erneut entscheidend. Im Hinspiel setzte sich Zepernick in Templin klar mit 3:0 durch. Templin kommt mit einem spektakulären 4:4 gegen Falkensee – will man den Anschluss an Rang 15 halten, braucht es aber Zählbares aus Zepernick.

