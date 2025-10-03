Verfolgerduell beim VfL Mainhardt, wer stoppt den SV Allmersbach?

Am siebten Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall stehen erneut die Spitzenteams SV Allmersbach und TSV Gaildorf im Blickpunkt, die ihre Tabellenführung verteidigen wollen. Gleichzeitig kämpfen Mannschaften wie TSV Michelfeld, TSV Nellmersbach oder TSV Rudersberg weiter gegen den drohenden Abstieg, während Mittelfeldteams wie TSV Schwaikheim, SC Urbach oder VfL Mainhardt versuchen, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Allmersbach empfängt TSV Nellmersbach. Die Hausherren gehen als Tabellenführer in diese Partie und wollen ihre weiße Weste verteidigen. Nellmersbach steht tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte, um die Abstiegszone zu verlassen.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf trifft auf TSV Obersontheim. Gaildorf möchte mit einem weiteren Sieg die Verfolgerrolle von Allmersbach im Auge behalten, während Obersontheim auf einen Erfolg hofft, um sich oben fest zu beißen.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Urbach empfängt SGM Kreßberg. Urbach muss Punkte sammeln, um nicht weiter abzurutschen, Kreßberg will die Saison im oberen Drittel stabilisieren und auswärts punkten.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Breuningsweiler spielt gegen TSV Rudersberg. Beide Teams stehen im unteren Tabellendrittel und benötigen jeden Zähler, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schornbach trifft auf SV Unterweissach. Die Gastgeber wollen die Serie der letzten Spiele bestätigen und wichtige Punkte für das obere Tabellendrittel sichern, Unterweissach strebt dagegen an, weiter aufzuholen.
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach empfängt TSV Michelfeld. Oppenweiler steht vor der Aufgabe, den Abstand zur Abstiegszone zu wahren, Michelfeld dagegen sucht dringend Punkte, um die Rote Laterne abzugeben.
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim trifft auf TURA Untermünkheim. Schwaikheim will zuhause die Tabellensituation stabilisieren, Untermünkheim kämpft gegen den Abstieg und benötigt jeden Punkt im Keller.
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
VfL Mainhardt empfängt TSV Schmiden. Mainhardt hat nach dem Aufstieg noch Luft nach oben und strebt im Heimspiel Punkte an, Schmiden will den Platz in der oberen Tabellenhälfte verteidigen.