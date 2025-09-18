Verfolgerduell beim TSV Essingen, Abstiegskampf in Singen

Die Oberliga Baden-Württemberg setzt ihre Saison fort und der 9. Spieltag verspricht wieder interessante Begegnungen. Tabellenführer VfR Aalen will seine makellose Serie verteidigen, während der Verfolger VfR Mannheim im Duell mit TSV Essingen die Tabellenspitze im Blick behält. Gleichzeitig stehen mehrere Teams im Tabellenkeller unter Druck: Türkischer SV Singen, 1. FC Normannia Gmünd und FSV 08 Bietigheim-Bissingen benötigen dringend Punkte.
Wie wird das Spiel zwischem dem SSV Reutlingen und dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
Villingen empfängt Nöttingen in einem Duell der unteren Tabellenhälfte. Beide Teams haben in den letzten Spielen wichtige Punkte gesammelt, ein spannendes Duell um Platz sieben und zehn ist zu erwarten.
Pforzheim liegt auf Rang vier und möchte mit einem Heimsieg weiter Druck auf die Spitzenteams ausüben. Denzlingen kämpft im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte, um den Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen zu verkürzen.
Neckarsulm will seine Position im oberen Mittelfeld bestätigen, während Ravensburg auf Rang elf steht und versuchen wird, den Abstand auf die vorderen Plätze zu verkürzen. Ein enges Spiel ist zu erwarten.
Essingen empfängt den Zweiten der Liga. Mannheim hat bisher 19 Punkte gesammelt und wird versuchen, den Rückstand auf Spitzenreiter Aalen zu verkürzen. Essingen ist mit 17 Punkten nur knapp dahinter und wird alles geben, um die Tabellenführung herauszufordern.
Oberachern liegt auf Platz sechs und will mit einem Heimsieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. Backnang hat 11 Punkte und benötigt Zähler, um den Mittelfeldbereich nicht zu verlieren.
Göppingen steht auf Rang 13 und kämpft gegen den Abstieg. Karlsruhe II hat sieben Punkte und ist ebenfalls in der unteren Tabellenregion angesiedelt. Ein Spiel, in dem jedes Tor entscheidend sein kann, ist zu erwarten.
Spitzenreiter Aalen reist zu Hollenbach. Mit 20 Punkten und erst zwei Gegentoren stellt Aalen die defensiv stärkste Mannschaft der Liga. Hollenbach wird versuchen, vor heimischem Publikum Paroli zu bieten.
Reutlingen hat neun Punkte und will gegen Bissingen weitere Zähler sammeln. Bissingen liegt auf Rang 15 und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren.
Abschließend trifft Tabellenletzter Singen auf Normannia Gmünd. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die anderen Teams nicht zu verlieren. Ein Spiel mit hoher Bedeutung für den Abstiegskampf.
