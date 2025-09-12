 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Verfolgerduell beim SV Unterweissach, SV Breuningsweiler punktlos

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Nach drei Spieltagen führt SV Allmersbach souverän die Tabelle an und bleibt als einziges Team fehlerfrei. Dahinter haben TSV Gaildorf, TSV Schmiden und Aufsteiger SV Unterweissach ebenfalls starke Ergebnisse eingefahren. Im Tabellenkeller kämpfen SV Breuningsweiler, TURA Untermünkheim, TSV Michelfeld 1954 und TSV Nellmersbach um den Anschluss, um nicht frühzeitig im Abstiegskampf zu stecken.

Morgen, 14:00 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
14:00

SGM Kreßberg (4 Punkte, Platz 10) empfängt TSV Schornbach (7 Punkte, Platz 5). Kreßberg will den zweiten Sieg im vierten Spiel erzwingen, Schornbach will die Verfolgerposition festigen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
15:00

SV Unterweissach (7 Punkte, Platz 4) trifft auf TSV Gaildorf (7 Punkte, Platz 2). Beide Teams haben bisher stark gespielt und wollen sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe etablieren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
15:00

TSV Rudersberg (1 Punkt, Platz 12) empfängt TSV Schwaikheim (1 Punkt, Platz 11). Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht frühzeitig in den Abstiegskampf zu geraten.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
15:00

TSV Schmiden (7 Punkte, Platz 3) trifft auf SG Oppenweiler-Strümpfelbach (4 Punkte, Platz 8). Schmiden will den Anschluss an die Tabellenspitze wahren, Oppenweiler-Strümpfelbach den Mittelfeldplatz sichern.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
15:00

SC Urbach (4 Punkte, Platz 9) empfängt SV Breuningsweiler (0 Punkte, Platz 16). Breuningsweiler muss punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00

VfL Mainhardt (4 Punkte, Platz 7) empfängt Tabellenführer SV Allmersbach (9 Punkte, Platz 1). Mainhardt will mit einem Heimsieg die Punkteausbeute verbessern, Allmersbach seine makellose Bilanz fortsetzen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
15:00

TURA Untermünkheim (1 Punkt, Platz 15) trifft auf TSV Obersontheim (4 Punkte, Platz 6). Beide Teams suchen dringend Punkte: Untermünkheim für den Klassenerhalt, Obersontheim für einen Sprung in die obere Tabellenhälfte.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
15:00

TSV Michelfeld 1954 (1 Punkt, Platz 14) empfängt TSV Nellmersbach (1 Punkt, Platz 13). Ein Duell zweier Teams, die bisher erfolglos geblieben sind und dringend einen Sieg benötigen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

