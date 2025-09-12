Verfolgerduell beim SV Unterweissach, SV Breuningsweiler punktlos

Nach drei Spieltagen führt SV Allmersbach souverän die Tabelle an und bleibt als einziges Team fehlerfrei. Dahinter haben TSV Gaildorf, TSV Schmiden und Aufsteiger SV Unterweissach ebenfalls starke Ergebnisse eingefahren. Im Tabellenkeller kämpfen SV Breuningsweiler, TURA Untermünkheim, TSV Michelfeld 1954 und TSV Nellmersbach um den Anschluss, um nicht frühzeitig im Abstiegskampf zu stecken.
---
SGM Kreßberg (4 Punkte, Platz 10) empfängt TSV Schornbach (7 Punkte, Platz 5). Kreßberg will den zweiten Sieg im vierten Spiel erzwingen, Schornbach will die Verfolgerposition festigen.
---
SV Unterweissach (7 Punkte, Platz 4) trifft auf TSV Gaildorf (7 Punkte, Platz 2). Beide Teams haben bisher stark gespielt und wollen sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe etablieren.
---
TSV Rudersberg (1 Punkt, Platz 12) empfängt TSV Schwaikheim (1 Punkt, Platz 11). Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht frühzeitig in den Abstiegskampf zu geraten.
---
TSV Schmiden (7 Punkte, Platz 3) trifft auf SG Oppenweiler-Strümpfelbach (4 Punkte, Platz 8). Schmiden will den Anschluss an die Tabellenspitze wahren, Oppenweiler-Strümpfelbach den Mittelfeldplatz sichern.
---
SC Urbach (4 Punkte, Platz 9) empfängt SV Breuningsweiler (0 Punkte, Platz 16). Breuningsweiler muss punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.
---
VfL Mainhardt (4 Punkte, Platz 7) empfängt Tabellenführer SV Allmersbach (9 Punkte, Platz 1). Mainhardt will mit einem Heimsieg die Punkteausbeute verbessern, Allmersbach seine makellose Bilanz fortsetzen.
---
TURA Untermünkheim (1 Punkt, Platz 15) trifft auf TSV Obersontheim (4 Punkte, Platz 6). Beide Teams suchen dringend Punkte: Untermünkheim für den Klassenerhalt, Obersontheim für einen Sprung in die obere Tabellenhälfte.
---
TSV Michelfeld 1954 (1 Punkt, Platz 14) empfängt TSV Nellmersbach (1 Punkt, Platz 13). Ein Duell zweier Teams, die bisher erfolglos geblieben sind und dringend einen Sieg benötigen, um den Anschluss nicht zu verlieren.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________