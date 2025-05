Verfolgerduell beim FV Löchgau, FSV Waiblingen will vorlegen

Der FV Löchgau trifft auf den TV Oeffingen in einem wichtigen Spiel für die Aufstiegshoffnungen. Mit 55 Punkten liegen die Löchgauer punktgleich mit dem FSV Waiblingen an der Spitze der Tabelle. Der TV Oeffingen mit 48 Punkten möchte jedoch weiterhin im oberen Bereich der Tabelle bleiben und kann bei einem Sieg auf den dritten Platz vorrücken.

SGM Krumme Ebene am Neckar

Die SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf den TSV Crailsheim in einem weiteren Abstiegskrimi. Krumme Ebene kämpft mit 18 Punkten gegen den Abstieg, und Crailsheim mit 39 Punkten möchte weiterhin den Anschluss an das sichere Mittelfeld der Tabelle wahren. Beide Mannschaften benötigen unbedingt Punkte, um ihre Saisonziele zu erreichen.

