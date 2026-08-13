Verfolgerduell beim FSV Schöningen, VfB Oldenburg will dran bleiben Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lebin Philip

Am 4. Spieltag der Regionalliga Nord steht Hannover 96 II als einziges Team mit drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze. Der VfB Oldenburg und der FSV Schöningen folgen ungeschlagen mit jeweils sieben Punkten, FC Eintracht Norderstedt und Aufsteiger SV Todesfelde haben fünf Zähler. Die Tabelle bleibt wegen unterschiedlicher Spielzahlen allerdings verzerrt: SC Weiche Flensburg 08, Hamburger SV II, SV Werder Bremen II und Eimsbütteler TV haben erst zwei Partien absolviert. Der Meister bestreitet die Aufstiegsrelegation zur 3. Liga, drei Mannschaften steigen direkt ab.

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Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 live PUSH

Der SC Weiche Flensburg 08 hat erst zwei Saisonspiele absolviert und gehört dennoch schon zur ungeschlagenen Gruppe. Auf das 1:1 in Lübeck folgte ein deutliches 5:2 gegen Aufsteiger Eimsbütteler TV. Mit vier Punkten und 6:3 Toren steht Weiche auf Rang sechs, wobei die geringere Zahl an Begegnungen jede vorschnelle Einordnung verbietet. Der SSV Jeddeloh hat nach zwei 0:2-Niederlagen unter der Woche den ersten Befreiungsschlag geschafft. Gegen FC St. Pauli II gewann Jeddeloh 2:0 und erzielte zugleich die ersten Saisontore. Drei Punkte und 2:4 Treffer bedeuten Rang 13. Nun muss sich zeigen, ob dieser Erfolg tatsächlich die Wende einleitete oder Flensburg seine bisherige Ungeschlagenheit verteidigt.

Der BSV Kickers Emden muss eine heftige Reaktion auf das 2:6 bei FC Eintracht Norderstedt zeigen. Nach zuvor vier Punkten aus dem 4:4 beim HSC Hannover und dem 3:2 gegen den Hamburger SV II geriet Emden unter der Woche deutlich unter die Räder. Mit vier Punkten und 9:12 Toren steht die Mannschaft auf Rang elf. Aufsteiger Eimsbütteler TV hat erst zwei Begegnungen bestritten, beide verloren. Nach dem 2:5 in Flensburg folgte unter der Woche ein 1:2 gegen FSV Schöningen, wobei die Entscheidung erst in der 90. Minute durch ein Eigentor fiel. Null Punkte und 3:7 Tore bedeuten Rang 17. Emden sucht Wiedergutmachung, Eimsbüttel dringend den ersten Punkt.

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 18:00 live PUSH

Der VfB Oldenburg musste unter der Woche erstmals Punkte abgeben. Nach zwei Siegen und dem starken 3:1 gegen SV Drochtersen/Assel reichte es beim VfB Lübeck nur zu einem 1:1. Mit sieben Punkten und 7:2 Toren bleibt Oldenburg Tabellenzweiter und damit erster Verfolger von Hannover 96 II. FC Eintracht Norderstedt kommt dagegen mit dem spektakulärsten Ergebnis der Englischen Woche. Nach zwei Remis gewann die Mannschaft gegen BSV Kickers Emden mit 6:2 und führte zwischenzeitlich bereits 5:0. Fünf Punkte und 9:5 Tore bringen Rang vier. Oldenburg muss seine Spitzenposition verteidigen, Norderstedt kann mit einem weiteren Ausrufezeichen unmittelbar an einem der frühen Favoriten vorbeiziehen.

Das Lübecker Duell trifft zwei Mannschaften, die unter der Woche jeweils unentschieden spielten. Der 1. FC Phönix Lübeck kam beim Bremer SV nicht über ein 0:0 hinaus und beendete die Partie nach einer Roten Karte in Unterzahl. Nach drei Spielen stehen vier Punkte und 3:2 Tore sowie Rang acht zu Buche. Der VfB Lübeck trotzte Tabellenzweitem VfB Oldenburg ein 1:1 ab. Nach frühem Rückstand gelang kurz nach der Pause der Ausgleich. Zwei Punkte aus drei Begegnungen und 2:4 Tore bedeuten Rang 14. Phönix besitzt den besseren Saisonstart, doch das Stadtduell bietet dem VfB die Gelegenheit, mit dem ersten Sieg sofort Boden gutzumachen.

Die zweite Mannschaft des Hamburger SV hat erst zwei Partien absolviert und wartet noch auf den ersten Sieg. Nach dem knappen 2:3 in Emden folgte unter der Woche ein 2:2 gegen Aufsteiger SV Todesfelde. Der HSV II führte dabei bis in die Nachspielzeit, musste aber noch den Ausgleich hinnehmen. Ein Punkt und 4:5 Tore bedeuten Rang 15. SV Drochtersen/Assel hat nach dem Auftaktsieg zwei Niederlagen kassiert. Auf das 1:3 in Oldenburg folgte ein 1:2 gegen Tabellenführer Hannover 96 II. Drei Punkte und 4:6 Tore lassen Drochtersen auf Rang zwölf zurückfallen. Beide benötigen deshalb einen Erfolg: Hamburg für den ersten Saisonsieg, Drochtersen zum Ende seiner kleinen Negativserie.

Für FC St. Pauli II ist die Lage nach drei Spieltagen bereits unangenehm. Nach dem 4:6 in Todesfelde und dem 0:1 gegen den Bremer SV verlor die Mannschaft auch unter der Woche 0:2 beim SSV Jeddeloh. Null Punkte und 4:9 Tore bedeuten den letzten Tabellenplatz. SV Werder Bremen II hat erst zwei Spiele absolviert und deshalb eine eingeschränkt vergleichbare Ausgangslage. Nach dem 0:3 gegen Oldenburg holte Werder beim 3:3 in Todesfelde den ersten Punkt. Mit 3:6 Toren steht die Mannschaft auf Rang 16. St. Pauli braucht dringend den ersten Ertrag, während Bremen II mit einem Erfolg den noch jungen Tabellenkeller deutlich hinter sich lassen könnte.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 14:00 PUSH

Der Spitzenreiter geht mit perfekter Bilanz in die nächste Prüfung. Hannover 96 II gewann nach den Erfolgen gegen den Bremer SV und den HSC Hannover auch bei SV Drochtersen/Assel mit 2:1. Neun Punkte aus drei Begegnungen und 7:1 Tore machen Hannover zum einzigen Team ohne Punktverlust. Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst musste dagegen unter der Woche seine erste Niederlage hinnehmen. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Partien verlor Atlas beim HSC Hannover mit 0:3. Vier Punkte und 4:5 Tore bedeuten Rang neun. Hannover kann seine Rolle als Gejagter weiter festigen, Delmenhorst erhält unmittelbar die Gelegenheit, nach dem ersten Rückschlag beim Tabellenführer zurückzuschlagen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV HSC Hannover HSC Hannover 15:00 PUSH

Der Bremer SV hat sich nach der Auftaktniederlage stabilisiert. Dem 1:0 bei FC St. Pauli II folgte unter der Woche ein 0:0 gegen den 1. FC Phönix Lübeck. Vier Punkte und 1:3 Tore bedeuten Rang zehn. Auffällig ist dabei die geringe Zahl eigener Treffer, zugleich blieb Bremen zuletzt zweimal ohne Gegentor. Der HSC Hannover kommt mit neuem Selbstvertrauen. Nach dem 4:4 gegen Emden und dem 0:2 gegen Hannover 96 II gelang unter der Woche ein klares 3:0 gegen Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst. Vier Punkte und 7:6 Tore bringen Rang sieben. Bremen setzt zuletzt auf Stabilität, der HSC kommt mit deutlich größerer offensiver Ausbeute – zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen treffen aufeinander.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SV Todesfelde Todesfelde 15:00 live PUSH