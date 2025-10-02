Verfolgerduell beim FSV Frankfurt, stolpert SGV Freiberg erneut?

Bayern Alzenau tritt gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz an. Beide Teams suchen Punkte: Alzenau will sich im Tabellenkeller Luft verschaffen, Barockstadt den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg empfängt FC 08 Homburg. Freiberg möchte seine Position an der Tabellenspitze festigen, während Homburg Punkte braucht, um den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel spielt gegen FC-Astoria Walldorf. Die Gastgeber streben nach einem Heimsieg, um ihre Position im Mittelfeld zu stabilisieren, Walldorf hingegen will den Abstand auf die vorderen Plätze verkürzen.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05 trifft auf SC Freiburg II. Trier möchte im Kampf um die oberen Tabellenplätze Boden gutmachen, Freiburg II strebt nach einem Sieg, um nicht weiter in Richtung Tabellenkeller abzurutschen.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC empfängt FSV Mainz 05 II. Die Gastgeber müssen dringend punkten, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern, Mainz II möchte im Mittelfeld den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz spielt gegen SG Sonnenhof Großaspach. Beide Teams stehen im Abstiegskampf unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegszone nicht zu verlieren.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen empfängt Kickers Offenbach. Balingen will die Auswärtsniederlagenserie beenden und Punkte sammeln, Offenbach hingegen muss nach zuletzt schwankenden Ergebnissen stabilisieren, um sich im Mittelfeld festzusetzen.
So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen trifft auf TSV Steinbach Haiger. Sandhausen kämpft um wichtige Punkte gegen den Abstieg, während Steinbach Haiger seine Position im oberen Tabellenbereich festigen möchte.
So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt spielt gegen SV Stuttgarter Kickers. Beide Teams wollen im Mittelfeld punkten: Frankfurt nach zuletzt gemischten Ergebnissen, Stuttgarter Kickers, um den Abstand zu den Spitzenplätzen nicht anwachsen zu lassen.