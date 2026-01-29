 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Verfolgerduell beim DV Solingen, Kapellen trifft auf Lieblingsgegner

Landesliga, Gruppe 1: Zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr treffen sich am Freitag TuRU Düsseldorf und der FC Kosova. Am Sonntag folgt schließlich das übrige Teilnehmerfeld mit Ausnahme des FC Remscheid, der gegen den mittlerweile zurückgezogenen TVD Velbert gespielt hätte.

Dem DV Solingen fehlt nur ein Punkt auf Platz zwei.
Dem DV Solingen fehlt nur ein Punkt auf Platz zwei. – Foto: Markus Verwimp

Im Angesicht des überwältigenden Zwölf-Punkte-Vorsprungs der 1. Spvg Solingen-Wald 03, kommt Spannung im oberen Drittel fast ausschließlich über den Aufstiegsrelegationsplatz auf. Den hat aktuell der SC Kapellen inne, der gegen den SSV Bergisch Born startet. Die beiden Teams sind bislang in drei Pflichtspielen aufeinander getroffen - Kapellen gewann jedes Mal. Deutlich ausgeglichener ist die Bilanz zwischen dem DV Solingen und dem ASV Süchteln. Im direkten Duell gilt es, den Abstand nach oben zu verkürzen. Tabellarisch könnte sich der TSV Solingen selbiges gegen die SG Unterrath vornehmen. Laut Trainer Nils Esslinger geht es aber weiterhin ausschließlich um den Klassenerhalt. Der Tabellenführer Solingen-Wald misst sich unterdessen mit dem Schlusslicht VfB Hilden II.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Morgen, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
19:30live

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30live

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30

So geht es weiter

19. Spieltag
06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath
07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert
08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern
08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen
08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

