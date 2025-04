Verfolgerduell bei Hansa Rostock II, BFC Preussen unter Druck

Der 26. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht Hochspannung. Im Kampf um den Aufstieg liefern sich der BFC Preussen, der SV Lichtenberg 47 und der BSV Eintracht Mahlsdorf ein enges Rennen. Der FC Hansa Rostock II hält sich als Verfolger bereit. Im Tabellenkeller hoffen der SC Staaken und der FSV Optik Rathenow auf weitere Befreiungsschläge. Der Auftakt erfolgt bereits am morgigen Mittwoch, der Spieltag zieht sich bis zum Sonntag.

Tennis Borussia Berlin hat nach dem 1:4 bei der SG Dynamo Schwerin einiges gutzumachen. Nach früher Führung durch Louis Franz Wesner (7.) brach TeBe auseinander, dazu kam der Platzverweis für Wesner (78.). Rathenow verlor zuletzt mit 1:3 gegen Hansa Rostock II, hielt aber bis weit in die zweite Halbzeit hinein ein Remis. Im Hinspiel gewann Rathenow mit 2:0 durch Tore von Jamal Rogero (52.) und Matt Zié (84.). Für beide Teams geht es darum, den Negativtrend zu stoppen – insbesondere TeBe braucht dringend Punkte, um sich wieder ins sichere Mittelfeld abzusetzen.

Der Berliner AK überraschte zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg bei TuS Makkabi Berlin. Rocco Capoano (71.) und Leon Schmeißer (79.) drehten das Spiel. Lichtenberg 47 zeigte beim 5:1 über Anker Wismar seine Offensivstärke. Luis Millgramm traf doppelt (3., 38.), auch Kevin Owczarek (34./Foulelfmeter) zeigte sich treffsicher. Im Hinspiel setzte sich Lichtenberg 47 mit 2:1 durch, Sebastian Reiniger traf doppelt (11., 35.). Mit einem weiteren Sieg will Lichtenberg die Position im Aufstiegskampf verteidigen.

Grün-Weiss Ahrensfelde kassierte eine bittere 0:5-Niederlage gegen den BFC Preussen, bei dem Pedro Vitor Cruz Magalhaes drei Tore erzielte. Tasmania Berlin hatte das Heimspiel gegen Sparta Lichtenberg abgesagt. Das Hinspiel endete 1:1, Florian Schulte (8.) brachte Ahrensfelde in Führung, Mohammed Berjaoui (36.) glich aus. Tasmania will sich mit einem Sieg im oberen Mittelfeld behaupten, während Ahrensfelde dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

Der BFC Preussen feierte zuletzt einen ungefährdeten 5:0-Sieg gegen Ahrensfelde, bei dem Pedro Vitor Cruz Magalhaes in nur 13 Minuten einen Hattrick schnürte (42., 42., 55.). Makkabi verlor zuhause mit 1:2 gegen den Berliner AK trotz Führung durch Deniz Sahin (57.). Im Hinspiel siegte der BFC Preussen mit 3:1, Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (38.), Christian Gawe (47.) und Mohamed Saloun Touré (67.) trafen. Preussen darf sich im engen Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben.

Neustrelitz unterlag zuletzt trotz 2:0-Führung bei Mahlsdorf noch mit 2:3. Torschützen waren Tobias Teetz (2.) und Manuel Härtel (6.). Staaken kommt mit Rückenwind nach Neustrelitz: Das 9:0 gegen den Rostocker FC brachte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im Hinspiel unterlag Staaken mit 1:3, Sebastian Gigold traf damals spät zum Ehrentreffer (90.+3). Staaken will den Schwung aus dem Kantersieg nutzen, Neustrelitz braucht Punkte, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren.

Das Verfolgerduell steigt in Rostock. Hansa II besiegte zuletzt Rathenow mit 3:1 nach Treffern von Randy Dei (16.), Tristan Wagner (83.) und Antek Wrebiakowski (85.). Mahlsdorf drehte gegen Neustrelitz ein 0:2 und gewann durch Tore von Christoph Zorn (18.), Julian Mätzke (19.) und Björn Jopek (80./Foulelfmeter) mit 3:2. Im Hinspiel trennten sich beide 1:1: Julian Hahnel traf früh (7.) für Hansa, Björn Jopek rettete Mahlsdorf in der 88. Minute mit einem Elfmeter einen Punkt. Beide Teams brauchen einen Sieg – Hansa, um an den Top 3 dranzubleiben, Mahlsdorf, um die Tabellenführung weiter realistisch verfolgen zu können.